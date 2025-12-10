10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 11.2025: Xe Nhật nhập khẩu chiếm đa số

Tháng thứ ba liên tiếp, sức mua trên thị trường ô tô tăng trưởng, dù vậy nhiều mẫu ô tô thuộc các thương hiệu xe Nhật Bản, Hàn Quốc vốn kém sức hút, vẫn khó thuyết phục khách hàng để tạo ra bước tăng trưởng vượt bậc về doanh số. Bên cạnh những cái tên đã quá quen thuộc như Honda Accord, KIA Soluto, Toyota Corolla Altis hay Isuzu mu-X… danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam còn có sự xuất hiện của mẫu Mitsubishi Pajero Sport, Suzuki Swift.

10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 11.2025 Nguồn: VAMA

KIA, Toyota và Suzuki là những thương hiệu có nhiều mẫu xe kém sức hút nhất tháng 10 vừa qua dù đã nỗ lực triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá bán.

Dưới đây là thông tin chi tiết 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 11.2025:

1. Honda Accord: 8 xe

Honda Accord là mẫu xe bán ít nhất thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 11 vừa qua, khi chỉ có 8 chiếc được giao đến tay khách hàng, nhiều hơn 5 xe so với tháng trước đó. Liên tục được Honda Việt Nam (HVN) cùng các đại lý giảm giá nhưng Honda Accord vẫn không thể cải thiện doanh số. Sau 11 tháng đã qua, tổng doanh số bán mẫu xe này chỉ mới đạt 40 xe. Honda Accord tại Việt Nam được nhập khẩu từ Thái Lan, giá bán từ 1,319 - 1,329 tỉ đồng Ảnh: B.H

2. KIA Morning: 16 xe

Từng là mẫu ô tô cỡ nhỏ hạng A hút khách nhất Việt Nam nhưng hiện tại KIA Morning không còn giữ được vị thế. Dù được THACO AUTO bổ sung thêm phiên bản mới với nhiều thay đổi về diện mạo, tính năng nhưng trong tháng 11.2025 doanh số KIA Morning chỉ đạt 16 xe, giảm 13 xe so với tháng trước đó. Mẫu xe này tại Việt Nam hiện có 4 phiên bản, giá bán từ 349 - 469 triệu đồng. Sau 11 tháng đã qua của năm 2025, doanh số cộng dồn của KIA Morning mới chỉ đạt 263 xe Ảnh: B.H

3. Toyota Alphard: 20 xe

Doanh số Toyota Alphard sụt giảm khi chỉ đạt 20 xe bán ra trong tháng 11.2025, giảm 11 xe so với tháng 10.2025. Kết quả khiến Toyota Alphard tiếp tục góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam. Cộng dồn 11 tháng đã qua, tổng doanh số bán mẫu xe này đạt 254 xe. Toyota Alphard bước sang thế hệ mới vào năm ngoái với hàng loạt thay đổi về thiết kế, công nghệ và có cả phiên bản hybrid. Tuy nhiên, giá bán lên đến hơn 4 tỉ đồng khiến Toyota Alphard khó tiếp cận khách hàng Ảnh: T.M.V

4. Mitsubishi Pajero Sport: 27 xe

Sau nhiều tháng không bán được xe nào, sang tháng 11.2025 đã có 27 Mitsubishi Pajero Sport được giao đến tay khách hàng, nâng tổng doanh số bán sau 11 tháng đã qua lên mức 75 xe. Mẫu SUV 7 chỗ này hiện được nhập từ Thái Lan, hiện chỉ còn phân phối 2 phiên bản với giá 1,23 - 1,31 tỉ đồng dành cho nhóm khách hàng doanh nghiệp Ảnh: B.H

5. Isuzu mu-X: 29 xe

Isuzu mu-X là một trong những cái tên quen thuộc trong top 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam xuyên suốt đầu năm đến nay. Dù đã có bản cải tiến với một số thay đổi về diện mạo, tính năng nhưng doanh số bán Isuzu mu-X trong tháng 11.2025 chỉ đạt 29 xe, giảm 4 xe so với tháng trước đó. Nổi tiếng về sự bền bỉ, chắc chắn… tuy nhiên những hạn chế về chính sách bán hàng, quảng bá sản phẩm của Isuzu Việt Nam khiến doanh số bán Isuzu mu-X khá "èo uột" và không thể cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc. Isuzu mu-X hiện có 5 phiên bản, giá bán từ 928 triệu đồng đến 1,269 tỉ đồng Ảnh: Đình Tuyên

6. Suzuki Jimny: 30 xe

Từng khuấy động thị trường ô tô, thu hút sự chú ý của khách hàng trong thời gian đầu ra mắt nhưng hiện tại mẫu SUV cỡ nhỏ của Suzuki không còn giữ được sức hút. Liên tục các tháng từ đầu năm 2025 tới nay, doanh số Suzuki Jimny chưa bao giờ vượt qua mức 50 xe/tháng. Riêng tháng 11 vừa qua, Suzuki chỉ bán được 30 xe Jimny, tăng 13 xe so với tháng 10.2025. Suzuki Jimny được hãng xe Nhật Bản phân phối tại Việt Nam theo diện nhập khẩu từ Nhật Bản. Mẫu xe này có giá bán 789 - 799 triệu đồng Ảnh: B.H

7. Toyota Corolla Altis: 30 xe

Từng là mẫu sedan hạng C tạo được sức hút mạnh mẽ tại Việt Nam nhờ khả năng vận hành ổn định, bền bỉ kèm kiểu dáng thiết kế lịch lãm. Tuy nhiên, trong bối cảnh người Việt không còn chuộng xe sedan như trước đây, Toyota Corolla Altis cũng không còn giữ được sức hút. Doanh số bán mẫu xe này trong tháng 10.2025 đạt 30 xe, tăng 1 xe so với tháng 10.2025, qua đó tiếp tục góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam. Mẫu xe này hiện được Toyota Việt Nam phân phối có cả bản hybrid, giá bán từ 725 - 870 triệu đồng Ảnh: B.H

8. KIA K5: 33 xe

KIA K5 xếp thứ 8 trong danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 11.2025 với 33 xe bán ra. So với tháng trước đó, doanh số K5 tăng 10 xe, qua đó khép lại 11 tháng đầu năm 2025 với tổng doanh số đạt 232 xe. Thiết kế hiện đại, thời trang đi kèm nhiều tính năng công nghệ… tuy nhiên KIA K5 vẫn không thể tạo được sức hút với khách hàng. Dù được THACO AUTO giảm giá bán còn 859 - 999 triệu đồng, tuy nhiên trong bối cảnh dòng sedan nói chung đang hạng D không còn được khách hàng ưa chuộng như trước đây Ảnh: T.C

9. KIA Soluto: 33 xe

Tương tự K5, mẫu sedan hạng B của hãng xe Hàn cũng chỉ bán được 33 xe trong tháng 11.2025, tăng 11 xe so với tháng 10.2025. Sở hữu giá bán thuộc hàng cạnh tranh nhất phân khúc sedan hạng B, nhưng thiết kế cục mịch cùng với việc không có nhiều đổi mới khiến Soluto ngày càng mất dần sức hút. KIA Soluto tại Việt Nam hiện còn 3 phiên bản, giá bán từ 386 - 422 triệu đồng Ảnh: Q.T

10. Suzuki Swift: 39 xe

Sự xuất hiện của bản nâng cấp thuộc thế hệ thứ 4 tại Việt Nam từ tháng 6.2025 với nhiều thay đổi về thiết kế, động cơ, trang bị so với mẫu tiền nhiệm vẫn không thể giúp Suzuki Swift tìm lại sức hút vốn có. Tháng 11 vừa qua chỉ có 39 xe Swift được giao đến tay người tiêu dùng, giảm 18 xe so với tháng trước đó. Suzuki Swift 2025 được phân phân phối chính hãng 2 phiên bản, giá bán từ 569 - 577 triệu đồng Ảnh: Chí Tâm



