10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 12.2025: Xe Nhật, xe Hàn áp đảo

Sức mua hồi phục mạnh mẽ trong tháng bán hàng cuối năm 2025, tạo động lực để thị trường ô tô Việt Nam lập đỉnh doanh số với hơn 47.000 xe bán ra. Dù vậy, nhiều mẫu mã trong danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 12.2025 vẫn khó thuyết phục khách mua, doanh số dù có tăng trưởng nhưng không thật sự đáng kể.

10 ô tô bán ít nhất thị trường Việt Nam tháng 12.2025 Nguồn: VAMA

Trong đó, ngoại trừ Ford Mustang Mach-E dẫn đầu, các vị trí còn lại đều lần lượt chia đều cho các mẫu ô tô Nhật Bản, Hàn Quốc thuộc các thương hiệu như Toyota, KIA, Suzuki, Honda.

Dưới đây là thông tin chi tiết 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 12.2025:

1. Ford Mustang Mach-E: 1 xe

Ford Mustang Mach-E là mẫu ô tô điện đầu tiên của Ford phân phối tại Việt Nam. Trong tháng 12.2025, doanh số mẫu xe này đạt 1 xe, tăng 1 xe so với tháng 11.2025, qua đó kết thúc năm 2025 với 22 xe bán ra. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi Mustang Mach-E bắt đầu mở bán tại Việt Nam từ tháng 10.2025. Xe có cấu hình dẫn động bốn bánh toàn thời gian với hai mô-tơ điện đặt ở trục trước và sau, công suất đạt 395 mã lực và mô-men xoắn cực đại 676 Nm. Nhờ đó, xe chỉ mất 4,5 giây để tăng tốc 0 - 100 km/giờ. Ford Mustang Mach-E hiện phân phối chính hãng một phiên bản Premium AWD với giá 2,599 tỉ đồng Ảnh: Chí Tâm

2. Honda Accord: 2 xe

Honda Accord tiếp tục là một trong những mẫu ô tô bán ít nhất thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 12 vừa qua, khi chỉ có 2 chiếc được giao đến tay khách hàng, giảm 6 xe so với tháng trước đó. Liên tục được Honda Việt Nam (HVN) cùng các đại lý giảm giá nhưng Honda Accord vẫn không thể cải thiện doanh số. Sau 12 tháng của năm 2025, tổng doanh số bán mẫu xe này chỉ mới đạt 42 xe. Honda Accord tại Việt Nam được nhập khẩu từ Thái Lan, có giá 1,319 - 1,329 tỉ đồng Ảnh: B.H

3. Suzuki Jimny: 28 xe

Từng khuấy động thị trường ô tô, thu hút sự chú ý của khách hàng trong thời gian đầu tung ra thị trường Việt Nam nhưng hiện tại mẫu SUV cỡ nhỏ của Suzuki không còn giữ được sức hút. Liên tục các tháng từ đầu năm 2025 tới nay, doanh số Suzuki Jimny chưa bao giờ vượt qua mức 50 xe/tháng. Riêng tháng 12 vừa qua, Suzuki chỉ bán được 28 xe Jimny, giảm 2 xe so với tháng 11.2025. Qua đó, kết thúc năm 2025 với 274 xe bán ra. Suzuki Jimny được hãng xe Nhật Bản phân phối tại Việt Nam theo diện nhập khẩu từ Nhật Bản. Xe có giá 789 - 799 triệu đồng Ảnh: B.H

4. Toyota Corolla Altis: 28 xe

Từng là mẫu sedan hạng C tạo được sức hút mạnh mẽ tại Việt Nam nhờ khả năng vận hành ổn định, bền bỉ đi kèm kiểu dáng thiết kế lịch lãm. Tuy nhiên, trong bối cảnh người Việt không còn ưa chuộng xe sedan như trước đây, Toyota Corolla Altis cũng không còn giữ được sức hút. Doanh số bán mẫu xe này trong tháng 12.2025 đạt 28 xe, giảm 2 xe so với tháng 11.2025, qua đó tiếp tục góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam. Mẫu xe này hiện được Toyota Việt Nam phân phối có cả bản hybrid, đi kèm mức giá 725 - 870 triệu đồng Ảnh: B.H

5. Toyota Alphard: 35 xe

Doanh số Toyota Alphard đạt 35 xe trong tháng bán hàng cuối năm 2025, tăng 15 xe so với tháng 11.2025. Với kết quả này, Toyota Alphard tiếp tục góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam. Cộng dồn 12 tháng của năm 2025, tổng doanh số bán mẫu xe này đạt 289 xe. Toyota Alphard bước sang thế hệ mới vào năm ngoái với hàng loạt thay đổi về thiết kế, công nghệ và có cả phiên bản hybrid. Tuy nhiên, giá bán lên đến hơn 4 tỉ đồng khiến Toyota Alphard khó tiếp cận khách hàng Ảnh: T.T.C

6. KIA K5: 35 xe

KIA K5 xếp thứ 6 trong danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 12.2025 với 35 xe bán ra. So với tháng trước đó, doanh số K5 tăng 2 xe, qua đó khép lại 12 tháng của năm 2025 với tổng doanh số đạt 267 xe. Thiết kế hiện đại, thời trang đi kèm nhiều tính năng công nghệ… tuy nhiên KIA K5 vẫn không thể tạo được sức hút với khách hàng. Dù được THACO AUTO giảm giá bán còn 859 - 999 triệu đồng, tuy nhiên trong bối cảnh dòng sedan nói chung đang hạng D không còn được khách hàng ưa chuộng như trước đây Ảnh: THACO

7. KIA Morning: 36 xe

Từng là mẫu ô tô cỡ nhỏ hạng A hút khách nhất Việt Nam nhưng hiện tại KIA Morning không còn giữ được vị thế. Dù được THACO AUTO bổ sung thêm phiên bản mới với nhiều thay đổi về diện mạo, tính năng nhưng trong tháng 12.2025 doanh số KIA Morning chỉ đạt 36 xe, tăng 20 xe so với tháng trước đó. Mẫu xe này tại Việt Nam hiện có 4 phiên bản, giá bán từ 349 - 469 triệu đồng. Sau 12 tháng của năm 2025, doanh số cộng dồn của KIA Morning mới chỉ đạt 299 xe Ảnh: B.H

8. KIA Soluto: 53 xe

Mẫu sedan hạng B của hãng xe Hàn Quốc cũng chỉ bán được 53 xe trong tháng 12.2025, tăng 20 xe so với tháng 11.2025. Sở hữu giá bán thuộc hàng cạnh tranh nhất phân khúc sedan hạng B, nhưng thiết kế cục mịch cùng với việc không có nhiều đổi mới khiến KIA Soluto ngày càng mất dần sức hút. KIA Soluto tại Việt Nam hiện còn 3 phiên bản, có giá 386 - 422 triệu đồng. Năm 2025, tổng doanh số mẫu xe này đạt 323 xe Ảnh: T.N

9. Suzuki Swift: 59 xe

Sự xuất hiện của bản nâng cấp thuộc thế hệ thứ 4 tại Việt Nam từ tháng 6.2025 với nhiều thay đổi về thiết kế, động cơ, trang bị so với mẫu tiền nhiệm vẫn không thể giúp Suzuki Swift tìm lại sức hút vốn có. Tháng 12 vừa qua chỉ có 59 xe Swift giao đến tay người tiêu dùng, tăng 20 xe so với tháng trước đó. Kết thúc năm 2025, tổng doanh số mẫu xe này đạt 364 xe. Suzuki Swift 2025 phân phân phối chính hãng 2 phiên bản, có giá 569 - 577 triệu đồng Ảnh: Chí Tâm

10. Isuzu mu-X: 66 xe

Isuzu mu-X là một trong những cái tên quen thuộc trong top 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam xuyên suốt đầu năm đến nay. Dù đã có bản cải tiến với một số thay đổi về diện mạo, tính năng nhưng doanh số bán Isuzu mu-X trong tháng 12.2025 đạt 66 xe, tăng 37 xe so với tháng trước đó. Nổi tiếng về sự bền bỉ, chắc chắn… tuy nhiên những hạn chế về chính sách bán hàng, quảng bá sản phẩm của Isuzu Việt Nam khiến doanh số bán Isuzu mu-X khá "èo uột" và không thể cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc. Isuzu mu-X hiện có 5 phiên bản, giá bán từ 928 triệu đồng đến 1,269 tỉ đồng Ảnh: Đ.T



