10 ô tô bán ít nhất Việt Nam năm 2025: Xe Nhật chiếm đa số

Từng khuấy động thị trường ô tô, thu hút sự chú ý của khách hàng trong thời gian đầu ra mắt nhưng hơn 1 năm trở lại đây, mẫu SUV cỡ nhỏ của Suzuki không còn giữ được sức hút. Liên tục các tháng từ đầu năm 2025 tới nay, doanh số Suzuki Jimny chưa bao giờ vượt qua mức 50 xe/tháng. Riêng tháng 12 vừa qua, Suzuki chỉ bán được 28 xe Jimny, giảm 2 xe so với tháng 11.2025. Qua đó, kết thúc năm 2025 với 274 xe bán ra. Suzuki Jimny được hãng xe Nhật Bản phân phối tại Việt Nam theo diện nhập khẩu từ Nhật Bản. Mẫu xe này có giá bán 789 - 799 triệu đồng