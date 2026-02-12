Vì sao lốp ô tô điện cần áp suất lớn hơn lốp xe thông thường?

Ô tô điện ngày càng phổ biến tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. Xu hướng người tiêu dùng chuyển từ xe động cơ đốt trong sang sử dụng ô tô điện ngày càng thịnh hành.

Ngoài việc góp phần giảm phát thải, thân thiện với môi trường; khả năng vận hành mạnh mẽ, yên tĩnh, tiết kiệm chi phí sử dụng… là những yếu tố giúp ô tô điện ngày càng được nhiều người ưa chuộng. Ngoài cấu tạo, hệ dẫn động… lốp ô tô điện cũng có những đặc điểm khác biệt so với lốp xe thông thường. Cụ thể, dù có cùng kích thước, thông số kỹ thuật nhưng lốp ô tô điện thường cần áp suất lớn hơn so với lốp xe thông thường.

Ngoài cấu tạo, hệ dẫn động… lốp ô tô điện cũng có những đặc điểm khác biệt so với lốp xe thông thường Ảnh: H.B

Trong khi áp suất lốp ô tô thông thường nằm trong khoảng từ 30 - 35 psi (khoảng 2,1 - 2,4 bar), áp suất lốp của xe điện có thể lên tới 45 psi (khoảng 3,1 bar). Tuy nhiên, điều này không phải ngẫu nhiên mà xuất phát từ những đặc thù riêng của xe điện.

Ô tô điện nặng hơn xe động cơ xăng, dầu

Khác với ô tô động cơ đốt trong chạy bằng xăng hay dầu diesel, ô tô điện phải "gánh" thêm bộ pin dung lượng lớn, thường có trọng lượng lên đến vài trăm kilogam. Điều này khiến tổng khối lượng xe tăng lên đáng kể, tạo áp lực lớn hơn lên hệ thống treo và đặc biệt là lốp xe.

Theo các chuyên gia kỹ thuật ô tô, khi tải trọng tăng, lốp cần áp suất cao hơn để duy trì hình dạng ổn định, tránh bị biến dạng quá mức trong quá trình vận hành. Nếu bơm lốp thấp như xe xăng, lốp ô tô điện dễ bị xẹp mép, sinh nhiệt cao và nhanh mòn.

Nếu bơm lốp thấp như xe xăng, lốp ô tô điện dễ bị xẹp mép, sinh nhiệt cao và nhanh mòn Ảnh: H.B

Mô-men xoắn lớn, tác động mạnh lên lốp

Một đặc trưng khác của ô tô điện là mô-men xoắn đạt cực đại ngay từ khi xe bắt đầu lăn bánh. Khả năng tăng tốc tức thì này tạo ra lực kéo lớn tác động trực tiếp lên bề mặt lốp, đặc biệt khi khởi hành hoặc tăng tốc nhanh. Áp suất lốp cao hơn giúp lốp cứng vững hơn, giảm hiện tượng bè lốp, hạn chế trượt và tăng độ ổn định khi truyền lực xuống mặt đường. Đây cũng là lý do nhiều hãng xe điện khuyến nghị mức áp suất lốp cao hơn 0,2 - 0,5 bar so với xe động cơ đốt trong cùng kích thước.

Giảm lực cản lăn, tối ưu tầm hoạt động

Khả năng tiết kiệm năng lượng là yếu tố tác động đến phạm vi hoạt động của ô tô điện. Do đó, lốp xe với áp suất phù hợp sẽ giảm lực cản lăn - một trong những nguyên nhân khiến xe tiêu hao nhiều điện năng hơn. Khi áp suất lốp thấp, diện tích tiếp xúc mặt đường tăng lên, làm xe ì hơn và tiêu tốn pin nhanh hơn. Ngược lại, bơm lốp đúng hoặc cao hơn một chút theo khuyến cáo của nhà sản xuất giúp xe vận hành nhẹ nhàng, từ đó kéo dài quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc.

Các nhà sản xuất ô tô điện đều ghi rõ áp suất lốp khuyến nghị trên tem dán ở cột cửa hoặc trong sách hướng dẫn sử dụng Ảnh: B.H

Anh Trần Văn Thu, kỹ thuật viên của một garage chuyên về lốp ô tô tại TP.HCM cho biết: "Lốp xe điện thường có đặc điểm, cấu tạo riêng, chịu tải lớn và vận hành trong điều kiện áp suất cao hơn. Nếu người dùng bơm thiếu áp suất, nguy cơ quá nhiệt, nổ lốp hoặc hư hỏng cấu trúc lốp sẽ tăng lên, nhất là khi chạy đường dài hoặc cao tốc".

Ngoài ra, áp suất lốp đúng chuẩn còn giúp phân bổ đều áp lực lên bề mặt tiếp xúc, hạn chế mòn lệch, kéo dài tuổi thọ lốp. Các nhà sản xuất ô tô điện đều ghi rõ áp suất lốp khuyến nghị trên tem dán ở cột cửa hoặc trong sách hướng dẫn sử dụng. Người dùng nên kiểm tra áp suất lốp định kỳ, đặc biệt trước những chuyến đi xa hoặc khi xe chở đủ tải.