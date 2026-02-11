5 cách chăm ô tô 'lợi bất cập hại', người dùng cần tránh

Trong quá trình sử dụng ô tô, không ít người dùng hình thành những thói quen chăm sóc xe dựa trên kinh nghiệm truyền miệng hoặc lời khuyên "nghe có vẻ hợp lý". Tuy nhiên, không phải kinh nghiệm nào cũng đúng về mặt kỹ thuật. Thậm chí, nhiều thói quen tưởng như giúp tiết kiệm chi phí, bảo vệ xe lại đang âm thầm gây hại, làm tăng rủi ro hỏng hóc và mất an toàn khi vận hành.

Dưới đây là 5 mẹo phổ biến "tưởng hay mà không hay" người dùng ô tô nên tránh khi chăm sóc xe:

Nổ máy không tải lâu để "làm nóng" động cơ

Không ít tài xế vẫn giữ thói quen nổ máy tại chỗ nhiều phút trước khi lăn bánh, với niềm tin rằng động cơ cần được "làm nóng" kỹ để vận hành bền bỉ. Cách làm này từng phù hợp với xe đời cũ, nhưng với ô tô hiện đại, đây lại là thói quen lỗi thời.

Các dòng ô tô hiện nay đa số đều trang bị động cơ được tối ưu, không cần thiết phải làm nóng máy quá lâu ẢNH: B.H

Bởi lẽ, động cơ ngày nay được tối ưu để đạt nhiệt độ làm việc nhanh hơn. Việc để xe nổ máy không tải quá lâu khiến nhiên liệu cháy không hết, sinh muội than, gây lãng phí và ảnh hưởng tới hệ thống xả. Thay vì đứng yên một chỗ, người lái chỉ cần chờ khoảng 30 - 60 giây rồi di chuyển nhẹ nhàng, động cơ sẽ "ấm lên" đúng cách và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, nếu bạn ở khu vực thời tiết quá lạnh, việc nổ máy không tải và chờ thêm một khoảng thời gian vẫn ít nhiều mang lại hiệu quả.

Dùng nước ngọt vệ sinh ắc-quy

Một số mẹo lan truyền trên mạng khuyên dùng nước ngọt hay các dung dịch gia dụng để làm sạch cực ắc-quy hoặc khoang máy. Dù nhìn bề ngoài có vẻ sạch nhanh, nhưng về lâu dài, các chất này dễ để lại cặn, hút ẩm và gây ăn mòn kim loại, nhựa; thậm chí ảnh hưởng đến hệ thống điện.

Không ít người dùng tin vào những chỉ dẫn trên mạng xã hội, sử dụng nước ngọt để vệ sinh ắc-quy ẢNH: WIKI HOW

Các chuyên gia khuyến cáo, khoang động cơ và ắc-quy là những khu vực nhạy cảm, khi vệ sinh đòi hỏi dung dịch chuyên dụng và thao tác đúng kỹ thuật. Việc "tiện tay dùng đại" không chỉ phản tác dụng mà còn có thể khiến chủ xe phải trả giá bằng những lỗi khó lường về hệ thống điện.

Sử dụng nước rửa chén thay dung dịch rửa kính

Nước rửa chén có giá rẻ, dễ tìm, vì vậy nhiều người vẫn sử dụng nó để rửa kính chắn gió thay cho dung dịch chuyên dụng. Tuy nhiên, khác với dung dịch rửa kính chuyên dụng vốn chứa chất chống đóng băng và dung môi phù hợp, giúp làm sạch hiệu quả mà không gây hao mòn linh kiện. Công thức của nước rửa chén hoàn toàn không phù hợp với việc lau rửa ô tô. Do đó, khi sử dụng loại dung dịch này, khi lau rửa kính lái sẽ để lại vệt mờ, ảnh hưởng tới tầm nhìn lái xe, có thể khiến bơm rửa kính nhanh hỏng và trong điều kiện lạnh dễ đóng băng.

Rửa khoang động cơ thường xuyên bằng vòi áp lực cao

Khoang động cơ sạch sẽ giúp xe trông gọn gàng, dễ kiểm tra, nhưng rửa khoang máy quá thường xuyên hoặc không đúng cách lại là con dao hai lưỡi. Nhất là với những trường hợp chủ xe tự ý dùng vòi áp lực cao xịt trực tiếp vào động cơ mà không che chắn các chi tiết nhạy cảm.

Rửa khoang động cơ ô tô không đúng cách có thể gây nên những sự cố về hệ thống điện, nguy cơ mất an toàn ẢNH: NGUYỄN DUY

Thực tế, khoang máy chứa nhiều cảm biến, giắc điện và hộp điều khiển. Nước hoặc hóa chất lọt vào có thể gây chập điện, báo lỗi hoặc thậm chí khiến xe không thể khởi động. Các kỹ thuật viên khuyến cáo, chỉ nên vệ sinh khoang động cơ định kỳ khi thực sự cần thiết tại các cơ sở chuyên nghiệp, có dụng cụ và quy trình phù hợp. Nếu rửa tại nhà, cần tránh hoặc hạn chế xịt bằng vòi áp lực cao.

Thay dầu động cơ sớm cho "chắc ăn"

Nhiều chủ xe có tâm lý "thừa còn hơn thiếu", thay dầu động cơ sớm hơn nhiều so với khuyến cáo của nhà sản xuất để yên tâm sử dụng. Tuy nhiên, dầu động cơ hiện nay được chế tạo với độ bền cao, phụ gia ổn định, đủ khả năng làm việc trong quãng đường dài hơn.

Thay dầu quá sớm không giúp động cơ khỏe hơn, mà chỉ khiến người dùng tốn thêm chi phí và tạo ra lượng dầu thải không cần thiết. Quan trọng hơn, việc bảo dưỡng cảm tính có thể làm lệch nhịp bảo trì tổng thể, ảnh hưởng đến các hạng mục khác. Tuân thủ đúng chu kỳ bảo dưỡng theo hướng dẫn vẫn là giải pháp an toàn và kinh tế nhất.