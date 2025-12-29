Những sai lầm khi sử dụng đèn nội thất ô tô

Hầu hết các mẫu ô tô hiện nay đều được trang bị đèn nội thất. Để đảm bảo khả năng chiếu sáng, đèn nội thất ô tô được thiết kế chia làm hai cụm chính lắp trên trần xe, gồm cụm đèn phía trước dành cho người lái cũng như hành khách ngồi ở ghế phụ và cụm đèn phía sau thường thiết kế đơn giản, gọn gàng hơn.

Đèn nội thất ô tô được thiết kế chia làm hai cụm chính lắp trên trần xe, gồm cụm đèn phía trước dành cho người lái và cụm đèn phía sau Ảnh: B.H

Đèn nội thất ô tô không chỉ góp phần tăng tính thẩm mỹ, tạo không gian sang trọng, hiện đại cho nội thất ô tô mà cải thiện khả năng quan sát bên trong ca-bin vào ban đêm. Trong một số trường hợp sử dụng ô tô vào ban đêm hay tại những khu vực thiếu ánh sáng, người dùng có thể bật đèn nội thất ô tô để tìm đồ vật hay quan sát trẻ nhỏ trong xe… Việc sử dụng đèn nội thất ô tô cũng khá đơn giản khi chỉ cần bật/tắt công tắc điều khiển của mỗi cụm đèn. Tuy nhiên, thực tế trong quá trình sử dụng ô tô, không ít người dùng vẫn mắc phải những sai lầm khi sử dụng, thay đèn nội thất ô tô dẫn đến nguy cơ mất an toàn khi lái xe hay giảm tuổi thọ của những thiết bị như ắc-quy.

Dưới đây là những sai lầm phổ biến của người dùng ô tô khi sử dụng đèn nội thất ô tô:

Vô tư bật đèn nội thất khi lái xe ban đêm

Không ít tài xế thường vô tư bật đèn nội thất ô tô khi lái xe vào ban đêm, ngay cả khi lưu thông trên cao tốc, quốc lộ… hành động này tưởng chừng vô hại nhưng lại tiềm ẩn không ít rủi ro, ảnh hưởng đến tầm nhìn, sự tập trung của người lái và dễ dẫn đến tai nạn.

Việc bật đèn nội thất đột ngột hoặc duy trì ánh sáng mạnh trong nội thất có thể khiến mắt bị "rối loạn thích nghi", làm giảm khả năng nhận diện chướng ngại vật Ảnh:B.H

Khi đèn trong khoang nội thất ô tô sáng hơn môi trường bên ngoài, ánh sáng sẽ phản chiếu lên kính chắn gió phía trước, tạo ra các vùng mờ hoặc bóng phản chiếu khiến người lái khó quan sát phía trước. Trong điều kiện ban đêm, mắt người đã phải thích nghi để nhìn rõ trong môi trường thiếu sáng. Việc bật đèn nội thất đột ngột hoặc duy trì ánh sáng mạnh trong nội thất có thể khiến mắt bị "rối loạn thích nghi", làm giảm khả năng nhận diện chướng ngại vật, người đi bộ hay xe máy phía trước.

Bên cạnh đó, nếu bật đèn nội thất ô tô, ánh sáng trong khoang lái cũng có thể khiến người lái phân tâm, nhất là khi có hành khách phía sau cử động, đọc sách hoặc sử dụng điện thoại. Những chuyển động và ánh sáng trong khoang nội thất dễ thu hút ánh nhìn, khiến tài xế vô thức rời mắt khỏi mặt đường, dù chỉ trong vài giây. Nếu lái ô tô tốc độ cao, nhất là khi trên đường cao tốc… khoảng thời gian lơ là vài giây cũng đủ làm tăng nguy cơ tai nạn.

Đèn nội thất ô tô sẽ tự động bật khi người dùng mở cửa để hỗ trợ người lái cũng như hành khách quan sát khi ra, vào xe Ảnh:B.H

Không để ý chế độ bật/tắt tự động

Trên nhiều mẫu ô tô hiện nay, cụm đèn nội thất phía trước cũng như phía sau được thiết kế công tắc có chế độ tự động. Tức là khi ở chế độ này, đèn nội thất ô tô sẽ tự động bật khi người dùng mở cửa để hỗ trợ người lái cũng như hành khách quan sát khi ra, vào xe, rồi sẽ tự tắt sau một một vài giây.

Tuy nhiên, nếu người dùng ô tô không chú ý để công tắc đèn nội thất ở chế độ tự động hoặc quên tắt đèn nội thất sẽ làm ảnh hưởng đến ắc-quy. Với các dòng xe không có tính năng tự ngắt đèn, việc để đèn nội thất sáng liên tục sẽ khiến ắc-quy bị xả điện. Nhiều trường hợp xe để qua đêm hoặc vài ngày không sử dụng, việc đèn nội thất sáng liên tục khiến ắc-quy hết điện, không thể khởi động xe, buộc chủ xe phải câu bình hoặc thay ắc-quy sớm hơn dự kiến.

Thay bóng đèn nội thất ô tô bằng bóng LED có cường độ ánh sáng lớn hơn

Đèn nội thất ô tô thường được các nhà sản xuất trang bị loại đèn có ánh sáng vàng, dịu nhẹ để tạo sự thoải mái và không làm người dùng bị chói mắt. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng không ít người dùng ô tô cho rằng đèn sáng yếu hoặc không đủ sáng… do đó thường lựa chọn loại đèn có cường độ sáng mạnh hoặc màu sắc lòe loẹt để sử dụng. Đây chính là sai lầm tai hại thường gặp ở người dùng các dòng ô tô phổ thông. Bởi việc sử dụng các bóng đèn LED, đèn có cường độ ánh sáng lớn hơn sẽ gây chói mắt và khó chịu cho cả hành khách lẫn người lái.

Không ít người dùng ô tô cho rằng đèn sáng yếu hoặc không đủ sáng… do đó thường lựa chọn loại đèn có cường độ sáng mạnh hoặc màu sắc lòe loẹt để sử dụng Ảnh:B.H

Đáng lo ngại hơn, các loại đèn LED kém chất lượng còn tiềm ẩn nguy cơ quá nhiệt, chập điện, ảnh hưởng đến hệ thống điện của xe. Do đó, nếu có nhu cầu nâng cấp, nên chọn đèn chất lượng tốt, ánh sáng dịu, lắp đặt đúng kỹ thuật.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng chỉ nên sử dụng đèn nội thất khi thực sự cần thiết, tránh bật đèn khi lái xe ban đêm. Trước khi rời xe, cần kiểm tra lại hệ thống đèn để tránh những rắc rối không đáng có liên quan đến ắc-quy.