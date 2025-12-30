Vì sao đèn cảnh báo trên đồng hồ ô tô thường có nhiều màu sắc khác nhau?

Khi nhấn nút khởi động ô tô, bảng đồng hồ phía sau vô-lăng thường sáng lên với hàng loạt biểu tượng đủ màu sắc khác nhau như đỏ, vàng, xanh… Trong đó, phổ biến nhất là nhóm đèn cảnh báo màu đỏ, vàng. Dù vậy, không phải bất cứ ai sử dụng ô tô, đặc biệt là tài mới cũng hiểu rõ cách phân loại đèn cảnh báo theo màu sắc, do đó thường tỏ ra lúng túng, lo lắng khi thấy một trong các đèn cảnh báo này bật sáng.

Vừa lấy bằng lái và sử dụng ô tô được hơn 3 tháng, chị N.Q.H. một "lái mới" ở phường Bình Trưng, TP.HCM chia sẻ: "Có rất nhiều đèn cảnh báo trên đồng hồ ô tô nên nói thật bản thân cũng không thể nhớ hết. Có lần về nhà quên tắt đèn xe, khi dùng cần đến thì không khởi động được. Lúc đó dù thấy trên bảng đồng hồ có biểu tượng đèn màu đỏ hình chữ nhật bên trên có dấu + và - bật sáng nhưng cũng không biết vì sao nên gọi cầu cứu thợ sửa xe. Sau đó mới biết đó là biểu tượng cảnh báo liên quan đến ắc-quy".

Việc phân chia màu sắc cho đèn cảnh báo không phải ngẫu nhiên, mà nhằm giúp người lái nhanh chóng nhận biết mức độ nguy hiểm và cách xử lý phù hợp Ảnh: B.H

Không chỉ chị H. mà nhiều người dùng ô tô không biết đến các ký hiệu đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ phân loại theo màu sắc, do đó không xác định được mức độ nghiêm trọng mà xe đang gặp phải. Trên thực tế, việc phân chia màu sắc cho đèn cảnh báo không phải ngẫu nhiên, mà nhằm giúp người lái nhanh chóng nhận biết mức độ nguy hiểm và cách xử lý phù hợp.

Theo anh Lê Hồng Phú, kỹ thuật viên của một garage ô tô tại TP.HCM: "Màu sắc của đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ được quy ước theo chuẩn chung của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Mục đích chính là giúp người lái dễ dàng phân loại mức độ nghiêm trọng của vấn đề chỉ trong tích tắc quan sát, đặc biệt khi đang điều khiển xe ở tốc độ cao".

Đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ ô tô có nhiều màu sắc khác nhau, người dùng nên chú ý và nắm rõ các loại đèn màu đỏ và màu vàng Ảnh: B.H

Thực tế, đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ ô tô có nhiều màu sắc khác nhau, nhưng theo anh Phú, người dùng nên chú ý và nắm rõ các loại đèn màu đỏ và màu vàng.

Đèn cảnh báo màu đỏ: Cảnh báo nguy hiểm nghiêm trọng

Trong số các đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ ô tô, đèn cảnh báo màu đỏ là nhóm quan trọng nhất, báo hiệu các sự cố nghiêm trọng liên quan trực tiếp đến an toàn vận hành. Khi đèn đỏ bật sáng trong lúc xe đang chạy, người lái cần dừng xe càng sớm càng tốt để kiểm tra. Cũng có trường hợp khi đèn cảnh báo màu đỏ bật sáng, báo hiệu vấn đề liên quan đến các hệ thống như điện, phanh hoặc nhiệt độ động cơ… khiến xe không thể hoạt động được.

đèn cảnh báo màu đỏ là nhóm quan trọng nhất, báo hiệu các sự cố nghiêm trọng liên quan trực tiếp đến an toàn vận hành Ảnh: B.H

Một số đèn cảnh báo màu đỏ phổ biến gồm cảnh báo áp suất dầu động cơ, nhiệt độ nước làm mát quá cao, hệ thống phanh gặp trục trặc, túi khí (airbag) lỗi hoặc cửa xe chưa đóng kín. Việc tiếp tục lái xe khi đèn đỏ sáng có thể dẫn đến hư hỏng nặng hoặc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Đèn màu vàng hoặc cam: Cảnh báo cần chú ý

So với đèn đỏ, đèn cảnh báo màu vàng hoặc cam thể hiện mức độ nghiêm trọng thấp hơn, chủ yếu là để cảnh báo nhưng vẫn yêu cầu người lái sớm kiểm tra và khắc phục. Các đèn này thường liên quan đến hệ thống hỗ trợ vận hành hoặc cảnh báo lỗi chưa quá nghiêm trọng.

Chẳng hạn như đèn "Check Engine" liên quan đến động cơ xe, đèn cảnh báo áp suất lốp thấp, đèn hệ thống cân bằng điện tử (ESP), đèn chống bó cứng phanh (ABS) hoặc hệ thống hỗ trợ lái gặp trục trặc. Khi đèn vàng sáng, xe vẫn có thể tiếp tục di chuyển trong thời gian ngắn, nhưng người dùng nên đưa xe đến xưởng dịch vụ để kiểm tra sớm, tránh để lỗi nhỏ phát sinh thành hư hỏng lớn.

So với đèn đỏ, đèn cảnh báo màu vàng hoặc cam thể hiện mức độ nghiêm trọng thấp hơn, chủ yếu là để cảnh báo Ảnh: B.H

Ngoài các loại đèn cảnh báo thuộc hai nhóm màu sắc kể trên, trên bảng đồng hồ ô tô còn có nhóm đèn báo màu xanh hoặc trắng. Tuy nhiên, nhóm này thường không mang ý nghĩa cảnh báo lỗi, mà chỉ dùng để thông báo trạng thái hoạt động của các hệ thống trên xe. Ví dụ như đèn báo bật đèn chiếu xa, đèn xi-nhan, hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) hay chế độ lái hỗ trợ đang được kích hoạt.

Theo các nhà sản xuất ô tô, việc sử dụng màu sắc theo từng nhóm đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ ô tô nhằm tạo ra tính trực quan giúp não bộ phản xạ nhanh hơn: màu đỏ gợi nguy hiểm, màu vàng nhắc nhở thận trọng, còn màu xanh mang tính thông tin. Nhờ đó, người lái có thể đưa ra quyết định kịp thời mà không bị phân tâm. Việc hiểu đúng ý nghĩa đèn cảnh báo là điều cần thiết, giúp người lái tránh được những hư hỏng không đáng có đồng thời góp phần đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.