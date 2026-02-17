Lưu ý gì khi lái ô tô chơi tết?

Khác với giai đoạn cao điểm trước tết, sau giao thừa, nhiều gia đình bắt đầu những chuyến đi chúc tết, du xuân, lễ chùa hoặc tham quan gần thành phố. Nhịp sống chậm lại, giao thông cũng không còn tình trạng quá tải hay áp lực. Thế nhưng, thời điểm này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro đặc thù như người đi bộ sang đường bất chợt, xe máy chạy chậm ngắm cảnh, trẻ em vui chơi trước nhà hay các đoàn xe dừng đỗ trước điểm du lịch… Vì vậy, việc lái ô tô trong những ngày đầu xuân đòi hỏi sự quan sát và kiên nhẫn nhiều hơn tốc độ.

Chạy chậm hơn tại các khu dân cư

Một đặc trưng dễ thấy trong tết là nhiều hoạt động diễn ra ngay ngoài đường. Ở khu dân cư, xe thường xuyên gặp cảnh trẻ em đạp xe, đá cầu, thậm chí chạy băng ngang đường mà không quan sát. Nhiều người lớn cũng có thói quen tụ tập, chúc Tết trước cổng nhà, khiến mặt đường bị thu hẹp.

Việc lái xe ngày tết đòi hỏi sự kiên nhẫn và tập trung hơn ngày thường ẢNH: H.M

Do đó, khi đi qua khu vực đông nhà dân, người lái nên chủ động giảm tốc độ thấp hơn quy định, rà phanh sớm và đặt chân sẵn lên bàn đạp phanh. Không nên bấm còi dồn dập gây giật mình, mà chỉ nháy còi nhẹ từ xa để người phía trước nhận biết.

Đi lễ chùa, điểm du lịch cẩn thận va quẹt

Những ngày tết, các chùa chiền, khu du lịch và công viên thường đông kín xe. Đây là môi trường dễ phát sinh va quẹt nhất do không gian hẹp, nhiều xe quay đầu, lùi chuồng liên tục. Người lái nên hạ kính, quan sát trực tiếp thay vì chỉ nhìn camera lùi. Camera có góc rộng nhưng dễ đánh lừa cảm giác khoảng cách.

Một kinh nghiệm hữu ích là nên chấp nhận đi chậm, thậm chí chờ thêm vài phút còn hơn cố len lỏi. Phần lớn trầy xước ô tô trong dịp Tết xảy ra ở bãi xe, không phải ngoài đường.

"Uống một tí" cũng không được lái xe

Những ngày đầu năm, việc ghé thăm họ hàng, bạn bè và nâng ly chúc mừng là điều khá quen thuộc. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, người điều khiển ô tô không được phép có nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở khi tham gia giao thông. Điều này đồng nghĩa, chỉ cần đã sử dụng rượu bia, dù ít cũng không đủ điều kiện cầm lái.

Nếu đã nâng ly chúc tết, dù chỉ "một ít" cũng tuyệt đối không nên lái xe ẢNH: B.H

Ngoài chế tài xử phạt nghiêm khắc, rượu bia còn khiến người lái suy giảm khả năng quan sát, phản xạ và phán đoán tình huống. Trong bối cảnh giao thông ngày Tết tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ như người đi bộ sang đường, xe máy di chuyển thiếu quan sát hay phương tiện dừng đỗ đột ngột, chỉ một khoảnh khắc xử lý chậm cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Vì vậy, người lái cần xác định rõ nguyên tắc ngay từ đầu rằng nếu đã lựa chọn ô tô làm phương tiện di chuyển thì tuyệt đối không sử dụng rượu bia. Trong trường hợp tham gia tiệc có đồ uống có cồn, phải bố trí phương án đi lại khác như nhờ người không uống lái thay hoặc sử dụng dịch vụ vận chuyển. Sự chủ động này không chỉ thể hiện ý thức chấp hành pháp luật mà còn là trách nhiệm với gia đình và cộng đồng trong những ngày đầu năm mới.

Dừng đỗ đúng chỗ, tránh cản đường

Một thói quen thường thấy của nhiều tài xế dịp Tết là dừng xe ngay trước nhà người quen hoặc trước cổng chùa để "xuống chào vài phút". Nhưng nếu nhiều xe cùng làm như vậy, rất dễ dẫn đến cảnh ùn tắc hoặc tắc đường.

Ý thức và sự thông cảm cho nhau khi dừng, đỗ xe sẽ giúp chuyến du xuân an toàn và vui vẻ hơn ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trong dịp tết, sự thông cảm giữa người tham gia giao thông đặc biệt quan trọng. Người lái nên chịu khó gửi xe xa hơn một chút, hoặc chọn vị trí đậu thoáng đãng, không gây cản trở giao thông chung; vừa tránh bị phạt, vừa không gây khó chịu cho người khác. Hình ảnh lái xe văn minh cũng chính là nét đẹp đầu năm.

Hãy thật thoải mái khi lái xe du xuân

Khác với hành trình dài ngày, lái xe chơi tết chủ yếu di chuyển quãng ngắn, nhưng tần suất dừng, đi và quay đầu liên tục khiến tài xế nhanh mệt. Do đó, một trong những yếu tố quan trọng nhất là tâm lý thư thả. Cách tốt nhất là chuẩn bị sẵn tinh thần thoải mái, xem việc di chuyển là một phần của chuyến du xuân, không phải chặng đường cần hoàn thành nhanh. Khi không còn áp lực thời gian, người lái tự nhiên sẽ điềm tĩnh và hành trình sẽ an toàn hơn.