Xe máy đi đường dài cần kiểm tra kỹ bộ phận nào?

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
09/02/2026 17:56 GMT+7

Nếu chủ quan bỏ qua khâu bảo dưỡng, nhiều bộ phận quan trọng trên xe máy có thể nhanh xuống cấp khi di chuyển đường dài, gây mất an toàn và tăng nguy cơ tai nạn.

Trong điều kiện vận hành liên tục, tải nặng và nhiệt độ cao, nhiều bộ phận trên xe máy dễ xuống cấp nhanh hơn bình thường, ảnh hưởng trực tiếp đến độ an toàn và độ bền của xe. Do đó, những chuyến đi đường dài bằng xe máy luôn tiềm ẩn rủi ro nếu phương tiện không được kiểm tra, bảo dưỡng kỹ lưỡng.

Động cơ, dầu nhớt

Động cơ là bộ phận quan trọng nhất cần kiểm tra kỹ trước khi lái xe máy di chuyển đường dài. Việc vận hành liên tục ở tốc độ ổn định, thậm chí cao hơn bình thường, khiến nhiệt độ động cơ tăng nhanh, đòi hỏi khả năng bôi trơn và tản nhiệt phải luôn ở trạng thái tốt.

Xe máy đi đường dài cần kiểm tra kỹ bộ phận nào? - Ảnh 1.

Kiểm tra động cơ, dầu nhớt là việc làm tối quan trọng trước mỗi chuyến đi xa bằng xe máy

ẢNH: GIA LINH

Trước chuyến đi xa, người dùng nên thay dầu nhớt nếu đã đến hạn hoặc gần quá mốc khuyến cáo. Với xe tay ga, ngoài dầu máy còn cần kiểm tra dầu hộp số (dầu láp). Bên cạnh đó, cần chú ý lọc gió, bởi lọc gió bẩn sẽ khiến xe yếu máy, hao xăng và dễ nóng động cơ khi chạy đường dài.

"Bộ 3" nhông, sên, dĩa

Đối với xe số và xe côn tay, nhông, sên, dĩa là cụm chi tiết truyền động trực tiếp từ động cơ ra bánh sau. Khi đi đường dài, bộ phận này làm việc liên tục, đặc biệt dễ mài mòn nếu thiếu bôi trơn hoặc đã quá hạn sử dụng.

Người dùng cần kiểm tra độ chùng của sên, tình trạng mòn của nhông và dĩa, đồng thời vệ sinh, bôi trơn đúng cách. Sên (xích) quá chùng hoặc quá căng đều tiềm ẩn nguy cơ trượt, phát tiếng ồn lớn, thậm chí đứt sên khi xe đang vận hành, gây mất an toàn cho người lái.

Hệ thống phanh

Phanh là bộ phận ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, đặc biệt trong những tình huống phanh gấp, xuống dốc hoặc di chuyển trên địa hình phức tạp. Khi đi đường dài, hệ thống phanh thường phải làm việc với cường độ cao hơn bình thường, khiến má phanh,  đĩa phanh nhanh nóng và mòn.

Xe máy đi đường dài cần kiểm tra kỹ bộ phận nào? - Ảnh 2.

Phanh cũng là bộ phận cần kiểm tra thật kỹ bởi chi tiết này quyết định đến sự an toàn trong suốt hành trình

ẢNH: T.N

Trước chuyến đi, cần kiểm tra độ dày má phanh, tình trạng đĩa phanh và mức dầu phanh (đối với phanh đĩa). Nếu tay phanh có cảm giác mềm, ăn không đều hoặc phát ra tiếng kêu bất thường, người dùng nên xử lý dứt điểm trước khi xuất phát để tránh rủi ro trong quá trình di chuyển.

Lốp xe

Lốp xe là bộ phận chịu toàn bộ tải trọng của xe và người lái, đồng thời là yếu tố quyết định độ bám đường. Khi đi đường dài, đặc biệt trên đường trường hay quốc lộ, lốp xe phải chịu ma sát liên tục ở tốc độ cao, rất dễ phát sinh sự cố nếu lốp đã xuống cấp.

Người dùng nên kiểm tra độ mòn gai lốp, áp suất lốp theo khuyến cáo của nhà sản xuất và quan sát các dấu hiệu nứt, phồng. Lốp quá mòn không chỉ làm giảm độ bám khi trời mưa mà còn tiềm ẩn nguy cơ nổ lốp, nhất là khi chở nặng hoặc di chuyển trong thời tiết nắng nóng.

Đèn chiếu sáng, báo rẽ

Hệ thống đèn chiếu sáng và tín hiệu báo rẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tầm nhìn và khả năng giao tiếp với các phương tiện khác trên đường. Khi đi đường dài, người lái có thể phải di chuyển vào ban đêm, sáng sớm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu, khiến đèn xe trở thành yếu tố không thể thiếu.

Xe máy đi đường dài cần kiểm tra kỹ bộ phận nào? - Ảnh 3.

Hệ thống đèn chiếu sáng trên xe máy cũng cần bảo dưỡng trước khi lên đường

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Cần kiểm tra đèn pha, đèn hậu, đèn xi-nhan và còi để đảm bảo hoạt động ổn định. Đèn yếu, chập chờn hoặc xi-nhan không hoạt động không chỉ gây bất tiện mà còn làm tăng nguy cơ va chạm, đặc biệt trên những cung đường vắng hoặc thiếu ánh sáng.

Một số bộ phận khác cũng nên được kiểm tra

Ngoài những bộ phận chính kể trên, người dùng cũng nên chú ý kiểm tra ắc-quy, hệ thống treo (phuộc trước, sau), dây ga và các ốc vít quan trọng. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ này lại góp phần đảm bảo xe vận hành ổn định, êm ái và an toàn trong suốt hành trình dài.

Bảo dưỡng xe máy trước khi đi đường dài không chỉ giúp hạn chế sự cố giữa đường mà còn mang lại tâm lý yên tâm cho người lái. Một chuyến đi an toàn luôn bắt đầu từ việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho phương tiện.

