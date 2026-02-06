Bảo dưỡng ô tô dịp cận Tết: Những chi tiết chủ xe có thể tự thay thế

Chỉ còn vài tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu bảo dưỡng ô tô tăng cao khiến nhiều garage, xưởng dịch vụ rơi vào tình trạng quá tải. Trong bối cảnh đó, không ít chủ xe lựa chọn phương án tự kiểm tra, thay thế một số chi tiết đơn giản trên ô tô. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn đảm bảo xe sẵn sàng cho những chuyến đi xa về quê hay du xuân đầu năm.

Dưới đây là những chi tiết, bộ phận trên ô tô người dùng có thể đặt mua và tự thay thế khi bảo dưỡng ô tô dịp cận Tết:

Lọc gió động cơ, lọc gió điều hòa

Đây là hai chi tiết dễ thay thế nhất, không đòi hỏi dụng cụ phức tạp. Lọc gió động cơ bẩn có thể khiến xe hao nhiên liệu, giảm công suất; trong khi lọc gió điều hòa bám bụi, nấm mốc gây mùi khó chịu và ảnh hưởng sức khỏe người ngồi trong xe. Theo khuyến cáo của các nhà sản xuất, chủ xe nên thay lọc gió sau mỗi 10.000 - 20.000 km hoặc sớm hơn nếu xe thường xuyên di chuyển trong môi trường nhiều bụi.

Lọc gió điều hòa ô tô bẩn có thể ảnh hưởng tới chất lượng làm mát, sức khỏe người ngồi trong xe Ảnh: B.H

Việc thay lọc gió điều hòa trên nhiều mẫu xe hiện nay khá đơn giản. Đầu tiên, mở hộc đựng đồ bên ghế phụ, sau đó nhấn vào lẫy ở 2 bên và nhấc hộc ra ngoài. Khi đó sẽ thấy nắp hộp lọc gió điều hòa nằm ở bên trong. Nhấn vào lẫy bên phải hoặc bên trái của nắp hộp lọc gió để lấy lọc gió ra ngoài. Lưu ý là một số mẫu xe không mở nắp hộp lọc gió bằng cách đẩy sang trái/phải mà theo phương thẳng.

Việc thay lọc gió động cơ cũng không quá phức tạp. Đầu tiên, mở nắp ca-pô, đợi cho động cơ nguội hẳn và xác định chính xác vị trí hộp chứa lọc gió. Mở hộp chứa bằng công cụ phù hợp, lấy lọc gió ra khỏi hộp chứa. Vệ sinh lọc gió bằng cách gõ nhẹ xuống sàn để bụi và cặn bẩn rơi ra. Sau đó dùng máy hút bụi hoặc máy xịt không khí đưa vào từng lớp để vệ sinh toàn bộ phần bụi bẩn. Trong trường hợp lọc gió quá bẩn không thể làm sạch, thay lọc gió mới, lưu ý lắp đúng chiều vào hộp chứa.

Trong trường hợp lọc gió quá bẩn không thể làm sạch, thay lọc gió mới, lưu ý lắp đúng chiều vào hộp chứa Ảnh: B.H

Cần gạt mưa

Cần gạt mưa xuống cấp là nguyên nhân phổ biến khiến kính lái bị mờ, đặc biệt khi gặp mưa lớn hoặc sương mù trên đường dài. Thực tế, việc thay cần gạt mưa khá đơn giản, chỉ mất vài phút và chi phí không cao. Chủ xe nên ưu tiên thay mới trước Tết để đảm bảo tầm nhìn, nhất là trong điều kiện thời tiết thất thường đầu năm. Khi mua gạt mưa, nên chú ý chọn mua loại gạt mưa đúng với kích thước sử dụng cho xe.

Thực tế, việc thay cần gạt mưa khá đơn giản, chỉ mất vài phút và chi phí không cao Ảnh: B.H

Cách thay thế cần gạt mưa cũng khá đơn giản và các chủ xe đều có thể thực hiện. Đầu tiên, dựng đứng cần gạt. Sau đó mở chốt khóa cần gạt để tháo cần gạt cũ ra khỏi chốt. Cuối cùng lắp cần gạt mới vào đúng vị trí.

Bình ắc-quy

Ắc-quy yếu hoặc sắp hết vòng đời thường bộc lộ rõ vào thời điểm cuối năm, khi xe ít được sử dụng hoặc phải khởi động sau thời gian dài đỗ. Dấu hiệu nhận biết phổ biến là xe khó nổ máy, đèn yếu hoặc xuất hiện cảnh báo trên bảng đồng hồ. Nếu đã có kinh nghiệm, chủ xe hoàn toàn có thể tự thay ắc-quy mới tại nhà.

Nếu đã có kinh nghiệm, chủ xe hoàn toàn có thể tự thay ắc-quy mới tại nhà Ảnh: B.H

Thông thường, xe con phổ thông có ắc-quy sẽ nằm trong khoang máy phía trước, nhưng một số dòng xe sang lại đặt bình ở phía sau dưới cốp. Trước khi tháo nên kiểm tra các ốc giữ ắc-quy xem hình dáng, kích thước để tìm dụng cụ tháo phù hợp như cờ-lê, tuốc-nơ-vít... Khi tháo bình ắc-quy, nên đeo găng tay để tránh tia lửa hoặc rủi ro trong quá trình tháo lắp. Nên tháo cọc âm trước sau đó tháo cọc dương. Lắp ắc-quy mới vào xe theo thứ tự ngược với khi rút, tức gắn cọc dương trước, cọc âm sau.

Pin chìa khóa ô tô

Nhiều mẫu ô tô hiện nay được nhà sản xuất trang bị chìa khóa thông minh, kết hợp nút đề khởi động (Engine Start Stop). Các loại chìa khóa này thường được gắn pin để hoạt động. Vì vậy, sau một thời gian sử dụng (khoảng từ 1 - 2 năm), pin gắn trên chìa khóa sẽ cạn kiệt dần khiến chìa khóa có dấu hiệu chập chờn, khó nhận sóng hoặc hết pin không thể khởi động xe như bình thường.

Việc thay pin chìa khóa ô tô cũng khá dễ dàng, chỉ cần tách đôi chìa khóa ra, tháo pin cũ để thay bằng pin mới Ảnh: B.H

Pin sử dụng cho khóa thông minh ô tô thường là loại pin dẹp, tròn được bán tại đại lý ô tô hoặc cửa hàng phụ tùng, phụ kiện. Nên chọn loại pin phù hợp để thay thế. Việc thay pin chìa khóa ô tô cũng khá dễ dàng, chỉ cần tách đôi chìa khóa ra, tháo pin cũ để thay bằng pin mới.

Kiểm tra bổ sung nước làm mát, nước rửa kính

Ngoài các bộ phận kể trên, người dùng ô tô cũng nên chú ý kiểm tra nước làm mát và nước rửa kính. Mở khoang động cơ, quan sát nếu thấy mực nước làm mát thấp hơn mức "Min" trong bình nước phụ thì nên châm thêm nước.

Người dùng ô tô cũng nên chú ý kiểm tra nước làm mát và nước rửa kính Ảnh: K.L

Tương tự nước làm mát, nước rửa kính cũng cần được bổ sung thường xuyên. Chủ xe có thể mua loại nước rửa kính chuyên dụng cho ô tô để châm thêm khi phát hiện mức nước rửa kính trong bình chứa về dưới vạch giới hạn thấp nhất. Nắp bình rửa kính thường có màu xanh dương và in hình cửa kính. Chỉ cần mở nắp, châm nước rửa kính về đúng mức quy định.