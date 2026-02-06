Sai lầm phổ biến của người Việt khi bảo dưỡng xe máy trước tết

Quan niệm bảo dưỡng xe máy để đón Tết ăn sâu trong quan điểm người Việt. Đó là lý do dịp cận Tết, các cửa hàng sửa chữa, bảo dưỡng luôn trong tình trạng quá tải. Tuy nhiên, đa phần khách hàng đều nghĩ rằng bảo dưỡng xe máy chỉ cần thay nhớt động cơ là đủ. Đây là quan niệm sai lầm bởi ngoài việc thay nhớt động cơ, xe máy còn rất nhiều bộ phận, chi tiết cần kiểm tra, thay thế và bảo dưỡng định kỳ.

Thay nhớt hộp số đối với xe tay ga

Đối với xe tay ga, nhớt hộp số (nhớt láp) là loại dung dịch thường bị bỏ qua trong quá trình bảo dưỡng. Loại nhớt này giúp bôi trơn các bánh răng truyền động mượt mà, tránh hiện tượng hú láp, mòn răng hộp số.

Dầu hộp số trên xe tay ga cần được thay định kỳ sau 4.000 - 5.000 km ẢNH: C.T

Do đó, người dùng cần lưu ý duy trì thói quen thay nhớt hộp số sau mỗi hai lần thay nhớt động cơ. Việc này giúp đảm bảo chất lượng nhớt, giúp hệ thống truyền động vận hành ổn định.

Kiểm tra, bảo dưỡng dây cu-roa và nhông, sên, dĩa

Ngoài các loại dung dịch, người dùng cũng cần chú ý kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống truyền lực của xe như dây curoa (xe ga) hay các bộ phận nhông, sên, dĩa (xe số). Nếu thường sử dụng xe tay ga tải nặng, leo dốc... Dây cu-roa dễ xuất hiện nhiều vết nứt, xuống cấp sau khoảng 35.000 - 40.000 km. Với xe số hoặc tay côn, sên có thể bị chùng, khô dầu và phát ra tiếng ồn khó chịu.

Việc kiểm tra nhông, sên, đĩa xe số, xe côn tay cũng nên được thực hiện thường xuyên ẢNH: T.N

Ngoài ra, nếu thường xuyên di chuyển ở cung đường nhiều bụi đất, người dùng cũng cần thực hiện bảo dưỡng, vệ sinh bộ nồi xe tay ga để tránh tình trạng rung đầu ở dải tốc độ thấp. Với xe số, cần kiểm tra dầu sên định kỳ hoặc thay thế nếu răng đĩa đã nhọn.

Kiểm tra hệ thống phanh, lốp xe máy

Trong quá trình di chuyển, hệ thống phanh và lốp xe quyết định trực tiếp đến sự an toàn của người điều khiển. Trong trường hợp má phanh mòn, quãng đường phanh sẽ kéo dài hơn và kém hiệu quả khi cần hãm tốc gấp. Do đó, người dùng nên kiểm tra độ dày má phanh và dầu phanh để đảm bảo an toàn khi di chuyển.

Nên kiểm tra, thay má phanh thường xuyên để đảm bảo tối ưu quãng đường phanh ẢNH: C.T

Với các loại lốp sử dụng lâu ngày, nên kiểm tra độ dày gai lốp và áp suất hơi theo đúng tiêu chuẩn nhà sản xuất. Lốp quá mòn làm giảm độ bám đường, dễ trượt ngã khi di chuyển trên đường trơn trượt hoặc vào cua. Ngoài ra, nếu lốp "ăn" đinh, vít nhưng chưa xịt hơi, người dùng nên chủ động vá sớm để tránh tình trạng mất áp suất giữa đường.

Kiểm tra lọc gió

Lọc gió là bộ phận ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất đốt cháy và tiêu thụ nhiên liệu của động cơ. Bộ phận này có nhiệm vụ ngăn bụi bẩn đi vào buồng đốt, giúp tối ưu không khí để đốt cháy nhiên liệu. Nếu lọc gió bẩn có thể gây tắc nghẽn không khí đầu vào, dẫn đến tình trạng hao xăng, giảm công suất động cơ.

Do đó trong quá trình bảo dưỡng xe trước dịp tết, người dùng nên chủ động kiểm tra lọc gió động cơ và thay thế để đảm bảo hiệu suất vận hành được tối ưu.

Bảo dưỡng xe máy trước tết cần thực hiện theo danh mục kỹ thuật đầy đủ thay vì các hạng mục đơn lẻ. Kiểm tra tổng thể hệ thống điện, bình ắc quy, phuộc nhún và các vòng bi bánh xe giúp phát hiện hư hỏng tiềm ẩn. Ngoài ra, nên chọn các tiệm sửa xe, trung tâm dịch vụ uy tín để bảo dưỡng đúng quy trình.