Xe máy khó đề nổ khi trời lạnh: Bất thường hay bình thường?

Chí Tâm
Chí Tâm
27/01/2026 08:56 GMT+7

Tình trạng xe máy khó đề nổ khi trời lạnh thường khiến người dùng lo lắng nhưng theo một số chuyên gia kỹ thuật, đây là hiện tượng vật lý bình thường, cần khởi động đúng kỹ thuật để bảo vệ hệ thống đề và ắc-quy.

Gần đây, thời tiết tại TP.HCM thường ghi nhận nhiệt độ giảm vào sáng sớm, lạnh hơn so với bình thường. Thay đổi này khiến tình trạng xe máy khó đề nổ xảy ra phổ biến hơn. Điều này khiến không ít độc giả lo lắng về việc xe gặp trục trặc nghiêm trọng và băn khoăn có nhất thiết phải mang xe đi sửa chữa ngay hay không.

Xe máy khó đề nổ khi trời lạnh: Bất thường hay bình thường? - Ảnh 1.

Tình trạng xe máy đề khó nổ khá phổ biến khi trời lạnh

ẢNH: S.T

Giải đáp thắc mắc trên, anh Tạ Quốc Vinh, kỹ thuật viên xe máy tại TP.HCM cho biết, hiện tượng xe khó khởi động khi trời lạnh chủ yếu xuất phát từ thay đổi trạng thái của dầu nhớt và xăng. Theo anh Vinh, khi nhiệt độ môi trường thấp, dầu bôi trơn bên trong động cơ có xu hướng cô đặc, tạo lực cản ma sát lớn giữa các chi tiết như piston và trục khuỷu. Củ đề khi đó phải chịu tải trọng cao hơn để quay động cơ đạt đến tốc độ kích nổ, dẫn đến việc khởi động trở nên khó khăn hơn.

Bên cạnh yếu tố bôi trơn, khả năng bay hơi của nhiên liệu cũng là nguyên nhân then chốt. Xăng cần phải bay hơi và hòa trộn với không khí theo tỷ lệ nhất định để bắt lửa dưới tác động của bu-gi. Ở nhiệt độ thấp, tốc độ bay hơi của xăng giảm khiến hỗn hợp hòa khí trở nên quá loãng. Đối với các dòng xe cũ, sử dụng bộ chế hòa khí, xăng thường ngưng tụ thành giọt trên thành xi-lanh, làm giảm hiệu suất đánh lửa và gây khó khăn cho quá trình khởi động ban đầu.

Xe máy khó đề nổ khi trời lạnh: Bất thường hay bình thường? - Ảnh 2.

Dầu động cơ thường bị cô đặc khi trời trở lạnh, khiến củ đề hoạt động nặng nề hơn trong quá trình khởi động

ẢNH: TN

Một yếu tố khác cần lưu ý là hiệu suất hoạt động của bình ắc-quy. Trong điều kiện nhiệt độ hạ thấp, các phản ứng hóa học tạo ra dòng điện bên trong ắc-quy diễn ra chậm hơn, làm giảm dung lượng và dòng phóng điện, khiến nguồn điện cung cấp cho củ đề không đủ mạnh. Với những bộ ắc-quy sử dụng nhiều năm, khả năng tích điện yếu kết hợp với thời tiết lạnh sẽ khiến xe khó nổ máy.

Về cách xử lý, anh Tạ Quốc Vinh chia sẻ: "Không nên bấm đề liên tục và vít ga mạnh khi xe không nổ ngay. Thao tác này dễ gây hiện tượng sặc xăng, khiến bu-gi bị ướt và càng khó khởi động hơn. Thay vào đó, chủ xe nên tắt đèn pha, sau đó thực hiện thao tác bấm đề kết hợp vặn nhẹ tay ga. Nếu xe có cần đạp, việc đạp mồi 3 - 5 lần trước khi bật khóa điện sẽ giúp làm loãng dầu nhớt và đưa xăng vào buồng đốt hiệu quả hơn".

Anh Vinh cũng lưu ý đối với các mẫu xe có cần gạt le gió, người dùng nên chủ động kéo cần này để giảm lượng không khí và tăng tỷ lệ xăng trong hỗn hợp hòa khí. Khi động cơ đã nổ ổn định và máy bắt đầu ấm lên, hãy gạt le gió về vị trí cũ để xe vận hành bình thường. Việc nổ máy tại chỗ khoảng 1 phút trước khi bắt đầu di chuyển cũng là biện pháp cần thiết để dầu máy kịp luân chuyển đến các vị trí bôi trơn, giúp bảo vệ các chi tiết cơ khí bên trong động cơ.

Đối với bình ắc-quy, nếu nhận thấy tiếng còi, củ đề yếu khi khởi động, người dùng cần đo điện áp bình. Việc chủ động thay thế ắc quy đã yếu không chỉ giúp xe luôn sẵn sàng khởi động mà còn bảo vệ hệ thống điện tử trên xe.

Nhìn chung, hiện tượng xe khó nổ khi trời lạnh là một tình trạng phổ biến với người sử dụng xe máy xăng, không phải là điều bất thường, hỏng hóc nghiêm trọng. Tuy nhiên, người dùng cũng nên thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng và thay loại dầu động cơ có độ nhớt đạt chuẩn để đảm bảo độ bền của xe.

