Xe máy đời mới có cần 'làm nóng' động cơ mỗi buổi sáng trước khi vận hành?

Xu hướng phát triển của công nghệ cùng với áp lực cạnh tranh giúp những chiếc xe máy, xe tay ga ngày càng hiện đại khi được tích hợp nhiều tính năng, công nghệ giúp việc khởi động, vận hành êm ái hơn. Tuy nhiên, chính điều này cũng gây ra nhiều tranh cãi trong quá trình sử dụng, trong đó có việc có nhất thiết phải khởi động "làm nóng" máy vào mỗi buổi sáng trước khi cho xe vận hành.

Liên quan đến vấn đề này theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, hiện tại một số người dùng xe máy, xe tay ga nhất là nhóm khách hàng trung niên vẫn giữ thói quen đề máy, khởi động động cơ vào mỗi buổi sáng nhằm giúp dầu máy, bơm nhiên liệu lưu thông hoạt động… qua đó giúp động cơ bền bỉ hơn về lâu về dài. Trái lại, cũng có không ít người dùng xe máy nhất là nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt chị em phụ nữ cứ ngồi lên xe đề máy là chạy. Vậy đâu là cách sử dụng đúng, nhất là với các dòng xe máy đời mới hiện nay vốn được tích hợp nhiều công nghệ (!?)

Không ít người dùng xe máy nhất là nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt chị em phụ nữ cứ ngồi lên xe đề máy là chạy Ảnh: C.T

Về vấn đề này, theo Lê Văn Năm, kỹ thuật viên của một cửa hàng xe máy tại phường Bình Thạnh, TP.HCM cho biết việc khởi động là động động cơ xe máy trước khi sử dụng là cần thiết, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, không cần lâu như các loại xe máy đời cũ.

Làm nóng động cơ xe máy - thao tác không thừa nhưng cũng không nên quá lâu

Theo anh Năm, việc làm nóng động cơ trước khi vận hành vẫn cần thiết, nhưng chỉ ở mức vừa đủ. Khi xe để lâu, đặc biệt qua đêm, dầu bôi trơn sẽ lắng xuống các-te, các chi tiết kim loại ở trạng thái nguội và chưa đạt độ giãn nở lý tưởng. Việc cho động cơ nổ máy trong thời gian ngắn giúp dầu nhớt nhanh chóng được bơm lên các chi tiết như piston, trục cam, bạc đạn…, từ đó giảm ma sát và hạn chế mài mòn khi bắt đầu di chuyển.

Tuy nhiên, hầu hết các dòng xe đời mới hiện nay kể cả xe số hay xe tay ga đều đã được trang bị hệ thống phun nhiên liệu, cảm biến nhiệt độ, cảm biến oxy và ECU tự động điều chỉnh hỗn hợp không khí-nhiên liệu… Do đó, người dùng cũng không cần phải để động cơ khởi động "làm nóng máy" quá lâu.

Người dùng không cần phải để động cơ khởi động "làm nóng máy" quá lâu Ảnh: B.H

"Hệ thống phun xăng điện tử trên xe máy hiện đại có khả năng tự điều chỉnh lượng nhiên liệu phù hợp với nhiệt độ động cơ, giúp máy vận hành ổn định ngay cả khi còn nguội. Do đó, chỉ cần để xe nổ máy khoảng 30 - 60 giây là có thể bắt đầu di chuyển". Anh Năm chia sẻ thêm.

Khi động cơ còn nguội lạnh, dầu vẫn còn trong bình chứa dầu. Phải mất từ 30 - 60 giây để dầu dâng lên đầu xi-lanh, bôi trơn các piston, vòng bạc và thành xi-lanh. Do đó, khi động cơ xe máy còn nguội, tốt nhất không nên tăng tốc ngay lập tức ở tốc độ cao. Thay vào đó, nên để động cơ chạy không tải để làm nóng trong ít nhất 30 - 60 giây nhằm tránh ma sát quá mức có thể gây hư hại cho động cơ về lâu dài.

Để xe nổ máy lâu: Lợi bất cập hại

Một số người từng dùng xe máy sử dụng bộ chế hòa khí cho rằng, nên để xe nổ máy 2 - 3 phút sẽ giúp động cơ "ấm đều" hơn. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các kỹ thuật viên chuyên về xe máy, thói quen này không mang lại nhiều lợi ích, thậm chí còn gây tác dụng ngược.

Động cơ nổ máy tại chỗ quá lâu không chỉ tốn nhiên liệu, tăng khí thải mà còn khiến nhiệt sinh ra không phân bổ đều do xe không vận hành Ảnh: B.H

Động cơ nổ máy tại chỗ quá lâu không chỉ tốn nhiên liệu, tăng khí thải mà còn khiến nhiệt sinh ra không phân bổ đều do xe không vận hành. Về lâu dài, điều này có thể ảnh hưởng đến độ bền của động cơ. Bên cạnh đó, trong quá trình "làm nóng" động cơ không cần phải tăng ga; chỉ cần giữ động cơ ở tốc độ không tải trong một phút. Điều này cho phép hệ thống bôi trơn điều chỉnh để đạt hiệu suất tối ưu trên tất cả các bộ phận.

Theo anh Lê Văn Năm: "Một số người có thói quen sau khi đề máy thường vặn mạnh ga, điều đó cũng giống như không làm nóng máy, bởi vì nếu văn ga ngay lập tức sẽ đẩy vòng tua máy lên cao, theo thời gian sử dụng sẽ gây ra những hư hỏng hoặc tiếng ồn động cơ khó chịu".

Như vậy, động cơ xe máy vẫn cần làm nóng trước khi vận hành nhưng không cần quá lâu như quan niệm cũ. Với xe máy hiện đại, chỉ cần chờ chưa đến một phút rồi chạy nhẹ nhàng là cách sử dụng hợp lý, giúp động cơ bền bỉ hơn, tiết kiệm nhiên liệu và hạn chế hư hỏng không đáng có.