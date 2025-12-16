3 lưu ý khi mua gù chống đổ cho mô tô, xe máy

Dạo quanh các cửa hàng chuyên kinh doanh đồ chơi xe máy, chợ phụ tùng, không khó bắt gặp hàng trăm loại gù chống đổ với đủ mẫu mã, xuất xứ. Từ những bộ gù nhựa đơn giản có giá vài chục nghìn đồng cho đến những mẫu CNC, ốp carbon tiền triệu; từ loại ngắn gọn gàng đến những loại góc cạnh, hầm hố.

Gù chống đổ xe máy có nhiều loại, kiểu dáng khác nhau ẢNH: NGUYỄN TÀI LỘC

Sự đa dạng này giúp người dùng có nhiều lựa chọn để làm đẹp cho xe, nhưng cũng khiến nhiều người bối rối, bỏ qua yếu tố quan trọng nhất là bảo vệ dàn áo cũng như các chi tiết bên ngoài.

Dưới đây là 3 yếu tố cần lưu ý khi mua gù chống đổ cho mô tô, xe máy:

Chất liệu sản phẩm

Sai lầm phổ biến nhất của người mới chơi xe là ưu tiên chọn các loại gù làm bằng kim loại (nhôm nguyên khối) vì vẻ ngoài bóng bẩy, cứng cáp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kỹ thuật, gù chống đổ chuẩn phải có phần tiếp xúc làm từ vật liệu có khả năng chịu mài mòn và hấp thụ lực, điển hình là nhựa POM hoặc các loại nhựa tổng hợp chất lượng cao.

Phần đầu gù thường được làm bằng nhựa POM hoặc vật liệu hấp thụ xung động ẢNH: SHOPMOTOR

Nguyên nhân là khi xe trượt ngã, phần nhựa này sẽ mài mòn xuống đường để triệt tiêu ma sát, giảm chấn và giúp xe trượt đi nhẹ nhàng. Gù kim loại quá cứng sẽ truyền xung động vào khung sườn, thậm chí tạo ra tia lửa hoặc móc vào mặt đường gây nguy hiểm. Người mua cũng cần cảnh giác với các loại nhựa tái chế giá rẻ vì thường rất giòn, dễ vỡ vụn khi va chạm.

Kết cấu giá đỡ chịu lực và ốc

Bên cạnh gù, kết cấu lắp đặt là yếu tố quan trọng nên cần ưu tiên chọn các bộ chống đổ có thiết kế giá đỡ làm bằng hợp kim nhôm chịu lực, thay vì loại bắt ốc trực tiếp vào lốc máy hay sườn xe.

Kết cấu giá đỡ chịu lực và chất lượng ốc khá quan trọng trong tình huống xe bị ngã, đổ ẢNH: FMANRACING

Khi xảy ra va chạm mạnh, giá đỡ sẽ cong hoặc chịu lực phân tán, bảo vệ an toàn cho các chi tiết như khung sườn, lốc máy, dàn nhựa... Ngoài ra, cần chú ý đến chất lượng ốc vít đi kèm, phải có cấp bền phù hợp (không quá cứng, không quá mềm) để đảm bảo khả năng chịu lực đúng thiết kế.

Độ dài vừa đủ

Nhiều người lầm tưởng lắp gù càng dài thì khoảng cách bảo vệ càng lớn, dàn áo càng an toàn. Thực tế, gù chống đổ chỉ nên nhô ra khỏi mép dàn áo hoặc thân xe khoảng 5 - 10 cm.

Nếu lắp loại quá dài, trọng tâm xe sẽ bị thay đổi khi ngã. Lúc này, gù đóng vai trò như một đòn bẩy, dễ dàng vướng vào các chướng ngại vật như nắp cống, vỉa hè khiến xe bị hất tung và lật nhào. Hơn nữa, gù quá dài cũng gây vướng víu khi di chuyển trong phố đông đúc, dễ va quẹt vào các phương tiện khác.