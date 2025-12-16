Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Tư vấn

3 lưu ý khi mua gù chống đổ cho mô tô, xe máy

Tâm Võ
Tâm Võ
16/12/2025 19:05 GMT+7

Có nhiều loại gù chống đổ với kiểu dáng, mẫu mã và giá thành khác nhau trên thị trường khiến người dùng gặp khó khăn trong việc chọn mua sản phẩm chất lượng, đảm bảo khả năng bảo vệ cho mô tô, xe máy.

Dạo quanh các cửa hàng chuyên kinh doanh đồ chơi xe máy, chợ phụ tùng, không khó bắt gặp hàng trăm loại gù chống đổ với đủ mẫu mã, xuất xứ. Từ những bộ gù nhựa đơn giản có giá vài chục nghìn đồng cho đến những mẫu CNC, ốp carbon tiền triệu; từ loại ngắn gọn gàng đến những loại góc cạnh, hầm hố.

3 lưu ý khi mua gù chống đổ cho mô tô, xe máy - Ảnh 1.

Gù chống đổ xe máy có nhiều loại, kiểu dáng khác nhau

ẢNH: NGUYỄN TÀI LỘC

Sự đa dạng này giúp người dùng có nhiều lựa chọn để làm đẹp cho xe, nhưng cũng khiến nhiều người bối rối, bỏ qua yếu tố quan trọng nhất là bảo vệ dàn áo cũng như các chi tiết bên ngoài. 

Dưới đây là 3 yếu tố cần lưu ý khi mua gù chống đổ cho mô tô, xe máy:

Chất liệu sản phẩm

Sai lầm phổ biến nhất của người mới chơi xe là ưu tiên chọn các loại gù làm bằng kim loại (nhôm nguyên khối) vì vẻ ngoài bóng bẩy, cứng cáp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kỹ thuật, gù chống đổ chuẩn phải có phần tiếp xúc làm từ vật liệu có khả năng chịu mài mòn và hấp thụ lực, điển hình là nhựa POM hoặc các loại nhựa tổng hợp chất lượng cao.

3 lưu ý khi mua gù chống đổ cho mô tô, xe máy - Ảnh 2.

Phần đầu gù thường được làm bằng nhựa POM hoặc vật liệu hấp thụ xung động

ẢNH: SHOPMOTOR

Nguyên nhân là khi xe trượt ngã, phần nhựa này sẽ mài mòn xuống đường để triệt tiêu ma sát, giảm chấn và giúp xe trượt đi nhẹ nhàng. Gù kim loại quá cứng sẽ truyền xung động vào khung sườn, thậm chí tạo ra tia lửa hoặc móc vào mặt đường gây nguy hiểm. Người mua cũng cần cảnh giác với các loại nhựa tái chế giá rẻ vì thường rất giòn, dễ vỡ vụn khi va chạm.

Kết cấu giá đỡ chịu lực và ốc

Bên cạnh gù, kết cấu lắp đặt là yếu tố quan trọng nên cần ưu tiên chọn các bộ chống đổ có thiết kế giá đỡ làm bằng hợp kim nhôm chịu lực, thay vì loại bắt ốc trực tiếp vào lốc máy hay sườn xe.

3 lưu ý khi mua gù chống đổ cho mô tô, xe máy - Ảnh 3.

Kết cấu giá đỡ chịu lực và chất lượng ốc khá quan trọng trong tình huống xe bị ngã, đổ

ẢNH: FMANRACING

Khi xảy ra va chạm mạnh, giá đỡ sẽ cong hoặc chịu lực phân tán, bảo vệ an toàn cho các chi tiết như khung sườn, lốc máy, dàn nhựa... Ngoài ra, cần chú ý đến chất lượng ốc vít đi kèm, phải có cấp bền phù hợp (không quá cứng, không quá mềm) để đảm bảo khả năng chịu lực đúng thiết kế.

Độ dài vừa đủ

Nhiều người lầm tưởng lắp gù càng dài thì khoảng cách bảo vệ càng lớn, dàn áo càng an toàn. Thực tế, gù chống đổ chỉ nên nhô ra khỏi mép dàn áo hoặc thân xe khoảng 5 - 10 cm.

Nếu lắp loại quá dài, trọng tâm xe sẽ bị thay đổi khi ngã. Lúc này, gù đóng vai trò như một đòn bẩy, dễ dàng vướng vào các chướng ngại vật như nắp cống, vỉa hè khiến xe bị hất tung và lật nhào. Hơn nữa, gù quá dài cũng gây vướng víu khi di chuyển trong phố đông đúc, dễ va quẹt vào các phương tiện khác.

Tin liên quan

Rủi ro khi lắp gù chống đổ 'rởm' cho mô tô, xe máy

Rủi ro khi lắp gù chống đổ 'rởm' cho mô tô, xe máy

Chỉ với vài chục ngàn đồng và nhấp chuột trên các sàn thương mại điện tử, người dùng dễ dàng mua được bộ gù chống đổ cho xe máy. Tuy nhiên, rất khó để đánh giá chất lượng của sản phẩm này, có nguy cơ gây hại cho xe khi gặp sự cố.

Làm sao tránh ố vàng dàn nhựa trắng trên xe máy?

Lốp xe máy có thể vá tối đa bao nhiêu lần vẫn an toàn sử dụng?

Khám phá thêm chủ đề

gù chống đổ chống đổ xe máy bảo vệ xe máy gù xe máy va quẹt xe máy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận