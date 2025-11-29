Rủi ro khi lắp gù chống đổ 'rởm' cho mô tô, xe máy

Gõ từ khóa "gù chống đổ", "gù chống đổ xe máy" trên các trang thương mại điện tử, kết quả trả về là hàng loạt sản phẩm với giá 50.000 - 100.000 đồng. Điểm chung của các loại gù này là thiết kế cầu kỳ, phối màu bắt mắt và đánh trúng thị hiếu của người tiêu dùng, nhất là giới trẻ.

Gù chống đổ cho xe máy bán tràn lan trên các trang thương mại điện tử, giá chỉ vài chục ngàn đồng ẢNH: C.T

Tuy nhiên, người dùng khó kiểm chứng chất lượng sản phẩm ở góc độ vật liệu, khả năng chịu lực, chất lượng ốc... thông qua những hình ảnh quảng cáo trên mạng. Việc phó mặc sự an toàn của xe cho sản phẩm giá rẻ mà bản thân không rõ chất lượng trở thành canh bạc đầy rủi ro.

Rủi ro khi lắp gù chống đổ "rởm"

Về mặt kỹ thuật, gù chống đổ đúng chuẩn thường làm từ nhựa POM hoặc các vật liệu tổng hợp có khả năng chịu lực, độ mài mòn cao. Nguyên lý hoạt động của trang bị này là khi xe bị đổ hoặc trượt ngã, phần nhựa sẽ mài mòn xuống mặt đường để triệt tiêu lực ma sát, giúp xe trượt đi nhẹ nhàng và giảm va đập.

Gù chống đổ cho xe máy phải có khả năng chịu lực, chịu mài mòn trong các tình huống va đập ẢNH: LETHANHDECAL

Trong khi đó, nhiều loại gù giá rẻ, trôi nổi hiện nay lại sử dụng nhựa tái chế hoặc kim loại, hợp kim nhôm để tăng độ bóng bẩy. Khi xảy ra va chạm, thay vì mài mòn để hấp thụ lực, các vật liệu cứng này sẽ truyền gần như toàn bộ lực va đập ngược vào điểm bắt ốc.

Nguy hiểm hơn, đối với các loại gù làm bằng kim loại, khi ma sát mạnh với mặt đường có thể tạo ra tia lửa, gây nguy cơ cháy nổ nếu rò rỉ xăng. Thậm chí, độ cứng của kim loại có thể khiến gù bị móc vào mặt đường gồ ghề thay vì trượt đi, khiến xe bị hất ngược khá nguy hiểm.

Nguy hiểm đến từ ốc vít, chốt gắn chất lượng kém

Bên cạnh vật liệu gù, ốc vít và chốt chịu lực (giá đỡ) đi kèm của các sản phẩm giá rẻ cũng là vấn đề đáng ngại. Để tối ưu lợi nhuận, một số đơn vị sản xuất, gia công thường sử dụng giá đỡ chịu lực làm từ kim loại mỏng, mối hàn sơ sài. Khi chịu lực va đập, các loại pát này dễ dàng bị bẻ cong hoặc gãy rời, khiến cục gù mất tác dụng, thậm chí bị ép ngược vào trong làm vỡ dàn áo hoặc nứt lốc máy.

Chất lượng ốc vít, giá đỡ kết nối khá quan trọng trong bộ gù chống đổ ẢNH: SHOPMOTOR

Ngoài ra, chất lượng ốc vít không đồng bộ cũng nguy hiểm không kém. Nếu ốc quá giòn sẽ dễ bị gãy ngang khi va chạm. Phần thân ốc gãy thường dính chặt, kẹt sâu trong lốc máy, khiến việc khoan, lấy ốc ra trở nên phức tạp và tốn kém.

Ngược lại, nếu ốc quá cứng hoặc lắp đặt sai cách, bắt trực tiếp không qua chốt trung gian, khi chịu lực va đập lớn sẽ tác động, xé rách tai bắt trên khung sườn xe. Chi phí để khắc phục hậu quả ảnh hưởng tới lốc máy, sườn xe cũng khá tốn kém.

Do đó, người dùng cần thay đổi tư duy chọn sản phẩm ngon, bổ, rẻ đối với các bộ phận liên quan đến an toàn kỹ thuật. Thay vì chọn hàng trôi nổi, nên mua các sản phẩm đến từ thương hiệu uy tín, lắp đặt đúng cách để đảm bảo hiệu quả bảo vệ cho xe.