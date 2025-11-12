Xe côn tay Suzuki Satria 2026 sản xuất tại Indonesia sẽ xuất sang Việt Nam

Sau khi chính thức trình làng và bắt đầu phân phối đến tay khách hàng tại Indonesia, phiên bản nâng cấp mới nhất của dòng xe côn tay thể thao Suzuki Satria 2026 vừa được PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) hé lộ về mục tiêu bán hàng cũng như kế hoạch sản xuất khẩu ra nước ngoài.

Theo đó, bất chấp sức mua trên thị trường xe máy Indonesia liên tục biến động cũng như dòng xe côn tay đang mất dần sức hút, SIS vẫn đặt mục tiêu bán ra thị trường 1.000 xe Satria mỗi tháng. Suzuki Satria 2026 với hàng loạt thay đổi đang cho thấy tín hiệu lạc quan ngay sau khi được trình làng, một số đại lý Suzuki ở Indonesia cho biết đã nhận được gần 100 đơn đặt hàng với các phiên bản Satria 2026 trong những ngày qua.

Suzuki đặt mục tiêu bán ra thị trường Indonesia khoảng 1.000 xe Satria mỗi tháng Ảnh: Kompas

Bên cạnh mục tiêu đầy tham vọng với Satria tại Indonesia, PT Suzuki Indomobil Sales cũng hé lộ về kế hoạch xuất khẩu mẫu xe này ra thị trường nước ngoài, trong đó Việt Nam là một trong những thị trường được liên doanh này hướng đến.

Trao đổi với truyền thông Indonesia, ông Teuku Agha, Trưởng phòng Kinh doanh và Tiếp của PT Suzuki Indomobil Sales cho biết: "Bộ phận nghiên cứu và phát triển Suzuki Satria phiên bản mới được đặt tại ASEAN, không phải Ấn Độ. Các phiên bản Suzuki Satria 2026 hiện đang được sản xuất tại Indonesia và do chính người Indonesia ở Tambun, Bekasi sản xuất".

Phía SIS cũng hé lộ các thị trường bên ngoài Indonesia mà công ty đang hướng đến. "Mẫu Satria mới nhất là sản phẩm toàn cầu. Chúng tôi sẽ xuất khẩu sang ASEAN. Chúng tôi chưa biết liệu thị trường Mỹ Latinh có thực sự có nhu cầu và chuộng dòng xe này hay không. Nhưng chúng tôi biết rằng Suzuki Satria được khách hàng tại các quốc gia trong khu vực ASEAN rất ưa chuộng do đó chúng tôi nhắm đến các thị trường trong khu vực ASEAN trước tiên".

PT Suzuki Indomobil Sales sẽ xuất khẩu Satria sang các thị trường trong khu vực ASEAN Ảnh: Kompas

Theo ông Agha, xe máy do Suzuki Indonesia rất được ưa chuộng tại các quốc gia như Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Bên cạnh đó, các xe được xuất khẩu sang Đông Nam Á, kể cả Satria mới có thể sẽ được điều chỉnh thông số kỹ thuật, đặc biệt là về động cơ. "Có thể có sự điều chỉnh về động cơ để phù hợp với quy định của mỗi quốc gia vì một số quốc gia đòi hỏi xe máy phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải cao hơn ở Indonesia". Ông Agha cho biết thêm.

Trước đó, Suzuki Satria 2026 được PT Suzuki Indomobil Sales sản xuất, phân phối 2 phiên bản dành cho thị trường Indonesia, gồm Suzuki Satria F150 và Satria Pro. Cả hai đều dùng chung động cơ xăng DOHC 4 van, dung tích 147cc, làm mát bằng chất lỏng, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử Fi. Theo thông tin nhà sản xuất công bố, động cơ này sản sinh công suất 18,1 mã lực tại 10.000 vòng/ phút, mô-men xoắn cực đại 13.8 Nm tại 8.500 vòng/phút, đi kèm hộp số hộp số 6 cấp, tích hợp hệ thống Clutch Assist System hỗ trợ giảm lực bóp côn và giảm trượt khi dồn số, tạo cảm giác lái xe êm ái cho người lái.

Cả hai đều dùng chung động cơ xăng DOHC 4 van, dung tích 147cc, làm mát bằng chất lỏng, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử Fi Ảnh: Kompas

Ngoài ra, mẫu xe này đặc biệt là bản Satria Pro có khá nhiều thay đổi về diện mạo thiết kế và bổ sung hàng loạt trang bị tính năng mới so với đời cũ như đèn pha LED cỡ lớn, màn hình LCD tích hợp tính năng Suzuki Ride Connect hệ thống khóa thông minh Smartkey, cổng sạc cho các thiết bị di động…

Tại thị trường Việt Nam, những năm gần đây Suzuki đã loại bỏ nhiều mẫu mã trong danh mục sản phẩm xe máy của hãng, trong đó có cả Raider 150. Dù vậy hãng xe Nhật Bản vẫn đang phân phối Satria F150 mẫu thiết kế cũ. Do đó, với việc SIS vừa hé lộ kế hoạch xuất khẩu Suzuki Satria 2026, nhiều khả năng mẫu xe này sẽ sớm xuất hiện tại Việt Nam.