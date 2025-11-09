Xe côn tay Suzuki Satria lột xác thiết kế, chờ ngày về Việt Nam đấu Honda Winner

Sau một thời gian khá yên ắng, phân khúc xe côn tay thể thao (underbone) đang dần sôi động trở lại khi hàng loạt mẫu mã lần lượt được các nhà sản xuất làm mới. Không lâu sau khi Honda tung ra thị trường phiên bản Winner hoàn toàn mới mang tên Honda Winner R, mới đây đến lượt Suzuki có động thái "đáp trả" khi vừa trình làng phiên bản Suzuki Satria mới (còn được biết đến với tên gọi Suzuki Raider tại Việt Nam).

Theo đó, sau nhiều thông tin, hình ảnh bị rò rỉ mới đây phiên bản mới của dòng xe côn tay này đã chính thức được hãng xe Nhật Bản giới thiệu đến khách hàng khu vực Đông Nam Á. Indonesia - thị trường xe máy lớn nhất khu vực là nơi đầu tiên được Suzuki chọn để giới thiệu Suzuki Satria 2026. Tại xứ vạn đảo, mẫu xe này do PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) sản xuất, phân phối 2 phiên bản gồm Suzuki Satria F150 và Satria Pro.

Tại Indonesia, Suzuki Satria 2026 được phân phối 2 phiên bản gồm Suzuki Satria F150 và Satria Pro

Ảnh: Gridoto

Cả hai phiên bản này dù có một số khác biệt về một số chi tiết thiết kế, trang bị tính năng và kể cả giá bán nhưng đều đã được tinh chỉnh lại kiểu dáng. Cụ thể, vẫn mang nét đặc trưng không thể nhầm lẫn của dòng Satria, tuy nhiên Suzuki Satria 2026 được hãng xe Nhật Bản thiết kế lại "dàn áo" bao bọc thân xe với các mảng ốp nhựa được tạo khối cho cảm giác liền lạc, thể thao và hiện đại hơn bản tiền nhiệm.

Bản Satria F150 vẫn giữ lại thiết kế phần đầu xe như Raider tại Việt Nam, trong khi đó chi tiết này trên bản Satria Pro được thay đổi với đèn pha LED cỡ lớn, phân tầng, tích hợp cụm đèn xi-nhan hai bên. Phần "mặt nạ" cũng được loại bỏ để lộ ra cụm đồng hồ hiển thông tin thiết kế dạng màn hình điện tử LCD. Ốp hai bên thân xe cũng có thêm cánh gió thể thao nhằm tăng tính khí động học.

Satria Pro được thay đổi với đèn pha LED cỡ lớn, phân tầng, tích hợp cụm đèn xi-nhan hai bên Ảnh: Kompas

Hai phiên bản Satria 2026 đều có chung kích thước dài, rộng, cao tương ứng 1.955 x 675 x 980 (mm), chiều cao yên 765 mm. Bản Satria F150 có trọng lượng xe ở mức 112 kg trong khi bản Satria Pro (115 kg) nặng hơn 3 kg. Cả hai đều được trang bị bình nhiên liệu có dung tích 4 lít.

Ở lần làm mới này, Suzuki bổ sung khá nhiều trang bị, tính năng mới cho dòng xe côn tay này. Cụ thể, ngoài màn hình LCD hiển thị thông tin còn tích hợp cả tính năng Suzuki Ride Connect giúp kết nối thông tin giữa điện thoại thông minh và cụm đồng hồ trên xe. Đáng chú ý, Satria 2026 còn có hệ thống khóa thông minh Smartkey, cổng sạc cho các thiết bị di động cá nhân tích hợp trên hộc chứa đồ phía trước, phanh đĩa đơn trên cả hai bánh tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên bánh trước.

Suzuki bổ sung khá nhiều trang bị, tính năng mới cho dòng xe côn tay này Ảnh: Kompas

Cả hai phiên bản Suzuki Satria 2026 đều dùng chung động cơ xăng DOHC 4 van, dung tích 147cc, làm mát bằng chất lỏng, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử Fi. Theo thông tin nhà sản xuất công bố, động cơ này sản sinh công suất 18,1 mã lực tại 10.000 vòng/ phút, mô-men xoắn cực đại 13.8 Nm tại 8.500 vòng/phút, đi kèm hộp số hộp số 6 cấp, tích hợp hệ thống Clutch Assist System hỗ trợ giảm lực bóp côn và giảm trượt khi dồn số, tạo cảm giác lái xe êm ái cho người lái.

Suzuki Satria còn có tên gọi khác là Raider 150 tại thị trường Việt Nam, được định vị ở phân khúc xe côn tay thể thao 150 phân khối, cạnh tranh Honda Winner và Yamaha Exciter… Tuy nhiên, so với hai mẫu xe "đồng hương" Satria có phong cách thiết kế cá tính hơn. Tại Indonesia, Suzuki Satria 2026 được phân phối hai phiên bản, giá bán từ 31 - 34,9 triệu rupiah, tương đương 49 - 55,2 triệu đồng. Sau thị trường Indonesia, Satria 2026 dự kiến sẽ gia nhập thị trường Việt Nam trong thời gian tới, đây cũng là một trong số ít những dòng xe máy vẫn còn được Suzuki phân phối tại Việt Nam.