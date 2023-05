Suzuki Raider R150, Satria F150 giảm giá, đấu Honda Winner X

Cuộc đua tranh giảm giá bán đang diễn ra rầm rộ ở phân khúc xe côn tay thể thao 150 phân khối tại Việt Nam. Trong bối cảnh Yamaha Exciter áp dụng ưu đãi, giảm giá; Honda Winner X tiếp tục bán dưới giá niêm yết cả chục triệu đồng… Suzuki Raider R150 cùng bản nhập khẩu Satria F150 cũng không chịu thua kém.



Suzuki Raider R150 cùng bản nhập khẩu Satria F150 giảm giá để cạnh tranh

Mới đây, Suzuki Việt Nam vừa phát đi thông báo điều chỉnh giá bán lẻ đối với Suzuki Raider R150 và Satria F150. Theo đó, từ tháng 5.2023, giá bán Suzuki Raider R150 và Satria F150 đều được Suzuki giảm giá 5 triệu đồng so với trước đây.

Cụ thể, các phiên bản Suzuki Raider R150 phối màu xanh - đen, đỏ - đen trước đây có giá 50,99 triệu đồng, nay chỉ còn 45,99 triệu đồng. Riêng bản nhập khẩu Suzuki Satria F150 màu xanh, đen, bạc giảm từ 53,49 triệu đồng về mức 48,49 triệu đồng. Theo Suzuki Việt Nam, mức giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT - 10%) và chỉ áp dụng với một số phiên bản, số lượng giới hạn.

Mức giá cũ và giá mới từ ngày 1.5 của Suzuki Raider R150 và Satria F150

Không chỉ Suzuki Việt Nam giảm giá đề xuất, thực tế tại một số đại lý, phiên bản Suzuki Satria F150 có giá bán thấp hơn cả chục triệu đồng so với giá trước đây.

Cụ thể, tại một cửa hàng xe máy ở TP.Thủ Đức, TP.HCM nhân viên bán hàng báo giá Suzuki Satria F150 các màu xanh, đen, bạc chỉ 43 triệu đồng, tức thấp hơn 5,49 triệu đồng so với giá Suzuki Việt Nam điều chỉnh và thấp hơn 10,49 triệu đồng so với giá bán những tháng trước. Với mức giảm hiện tại, giá bán Suzuki Satria F150 chỉ ngang ngửa giá Yamaha Exciter 155 VVA đã được khuyến mãi nhưng vẫn cao hơn so với Honda Winner X (bán dưới giá niêm yết).

Suzuki Satria F150

So với hai đối thủ cạnh tranh Honda Winner X và Yamaha Exciter ở phân khúc xe côn tay thể thao 150 phân khối tại Việt Nam, Suzuki Raider R150 và Satria F150 có thiết kế phá cách và đậm chất thể thao hơn. Đây cũng là mẫu xe duy nhất ở phân khúc này có cả bản lắp ráp trong nước cũng như nhập khẩu nguyên chiếc.