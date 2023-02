Xe côn tay thể thao tại Việt Nam: Honda Winner X, Yamaha Exciter đua giảm giá

Sau khi liên tiếp tăng trưởng trong giai đoạn "chạy nước rút" để khép lại năm 2022 với tổng doanh số năm 2022 đạt 3,003 triệu xe, thị trường xe máy Việt Nam đang có dấu hiệu "chững lại" ngay trong giai đoạn "chạy đà" doanh số cho năm 2023.



Sức mua giảm, lượng tiêu thụ xe côn tay thể thao tại Việt Nam chậm lại Bá Hùng

Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) chưa công bố số liệu bán hàng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của các hãng xe, đại lý trong tháng 1 vừa qua cho thấy, nhu cầu mua sắm xe máy của người Việt đang chậm lại trong giai đoạn đầu năm 2023.

Cụ thể, trong thông cáo báo chí mới nhất Honda Việt Nam cho biết, tổng lượng xe máy Honda bán ra trong tháng 1.2023 chỉ đạt 222.545 xe, giảm 13,1% so với tháng 12.2022 và giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Các đại lý Yamaha khu vực TP.HCM cũng cho biết sức mua đang chậm lại, doanh số bán giảm so với giai đoạn cuối năm ngoái, đặc biệt các mẫu xe thuộc phân khúc xe côn tay thể thao.

Honda Winner X đang được đại lý bán thấp hơn giá đề xuất cả chục triệu đồng Bá Hùng

Thực tế so với các phân khúc xe máy số, xe tay ga thời gian gần đây, phân khúc xe côn tay thể thao 150 - 155 phân khối phân phối tại Việt Nam không có nhiều mẫu mã mới. Hai cái tên quen thuộc gồm Honda Winner X và Yamaha Exciter chỉ làm mới theo kiểu thay tem, thêm màu sơn mới. Chính vì vậy, so với các dòng xe tay ga, xe máy số... xe côn tay thể thao 150 - 155 phân khối tại Việt Nam đang giảm sức hút.

Trong bối cảnh đó, các đại lý Honda, Yamaha đang chạy đua giảm giá bán Honda Winner X và Yamaha Exciter "nhằm tăng tính cạnh tranh, thu hút khách mua xe. Trong đó, Honda Winner X tại các đại lý vẫn đang tiếp nối truyền thống "bán dưới giá đề xuất".

Các đại lý phân phối xe máy Honda đang bán Winner X bản tiêu chuẩn với giá chỉ 34 - 36 triệu đồng Bá Hùng

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện tại các đại lý phân phối xe máy Honda đang bán Winner X bản tiêu chuẩn với giá chỉ 34 - 36 triệu đồng, tức thấp hơn giá đề xuất từ 10,1 - 12,1 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản đặc biệt và bản thể thao của Honda Winner X vốn có giá từ 50,06 - 50,56 triệu đồng nhưng tại đại lý, các phiên bản này chỉ có giá thực tế từ 40 triệu đồng. Tức giảm khoản 10 - 10,5 triệu đồng.

Thậm chí, nhiều đại lý Honda ở các tỉnh miền Bắc công bố mức ưu đãi, giảm giá cho Honda Winner X lên tới 13 triệu đồng (chưa bao gồm chi phí ra biển số). Tuy nhiên, mức ưu đãi không có sự thống nhất, tùy phiên bản màu sắc và tùy từng đại lý phân phối khách hàng có thể mua Winner X với mức ưu đãi khác nhau.

Yamaha Exciter 155 VVA bản tiêu chuẩn tại đại lý chỉ có giá từ 43,5 - 45,3 triệu đồng Bá Hùng

Trong khi đó, để cạnh tranh với Honda Winner X, Yamaha Exciter cũng đang được các đại lý phân phối với giá thấp hơn giá đề xuất nhưng mức chênh lệch ít hơn. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn của Yamaha Exciter 155 VVA được Yamaha Việt Nam đề xuất giá từ 47,6 - 47,8 triệu đồng, nhưng thực tế tại đại lý phiên bản này chỉ có giá từ 43,5 - 45,3 triệu đồng. Bản giới hạn, cao cấp của mẫu xe này cũng đang được đại lý "chào giá" thấp hơn 2,5 - 3 triệu đồng so với giá đề xuất.

Honda Winner X và Yamaha Exciter đều là những mẫu xe côn tay thể thao hướng đến nhóm khách hàng trẻ. Kết thúc tháng 1.2022 doanh số bán Honda Winner X giảm 45% so với tháng 12.2022 và giảm 46,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Yamaha Exciter cũng không khấm khá hơn.