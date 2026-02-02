Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cận tết, xe tay ga bán chạy nhất Việt Nam đội giá gần 5 triệu đồng

Hoàng Cường
Hoàng Cường
02/02/2026 13:12 GMT+7

Giá bán thực tế các phiên bản Honda Vision mới bị một số đại lý đẩy lên mức trên 40 triệu đồng, chưa bao gồm chi phí lăn bánh, cao hơn gần 5 triệu đồng so với giá đề xuất, trong bối cảnh nhu cầu mua sắm xe máy của người Việt gia tăng dịp cận Tết Nguyên đán 2026.

Bất chấp áp lực cạnh tranh từ xe máy điện, một số mẫu mã xe tay ga mới vừa tung ra thị trường Việt Nam vẫn bị đội giá khi nhu cầu mua sắm xe máy của người dân có xu hướng gia tăng vào thời điểm trước Tết Nguyên đán 2026. Trong đó, Honda Vision - mẫu xe tay ga bán chạy nhất Việt Nam trong những năm gần đây tiếp tục bị một số đại lý đẩy giá bán cao hơn giá đề xuất hàng triệu đồng.

Trong năm 2025, Honda Vision tiếp tục là dòng xe tay ga hút khách nhất thị trường Việt Nam. Với kiểu dáng thiết kế gọn gàng, nhẹ nhàng, linh hoạt, tích hợp nhiều trang bị, tính năng tiện ích… Honda Vision được nhiều nhóm khách hàng tại Việt Nam lựa chọn khi mua xe tay ga. Để gia tăng sức hút cho mẫu xe này, trung tuần tháng 12.2025, Honda Việt Nam (HVN) tiếp tục tung ra bản cập nhật mới nhất Honda Vision 2026 với một số thay đổi về diện mạo, màu sắc, tem trang trí kèm trên 4 phiên bản khác nhau, có giá bán đề xuất 31,9 - 37,3 triệu đồng (đã bao gồm VAT 10%).

Người Việt Nam mua bao nhiêu xe máy trong năm 2025?

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, ở thời điểm hiện tại khi chỉ còn vài tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu mua sắm xe máy trên thị trường gia tăng, nhiều người khó có thể mua Honda Vision đúng giá hãng đề xuất (chưa bao gồm chi phí lăn bánh). Bởi, như những lần trước đây, sự góp mặt của phiên bản mới ngay tại thời điểm nhu cầu mua xe trên thị trường gia tăng, giá bán thực tế Honda Vision đội lên vài triệu đồng.

Cận Tết, xe tay ga bán chạy nhất Việt Nam đội giá gần 5 triệu đồng - Ảnh 1.

Honda Vision, một trong những dòng xe tay ga hút khách nhất thị trường Việt Nam

Ảnh: H.V.N

Tại một đại lý ủy nhiệm của Honda (HEAD Honda) khu vực phường Bình Thạnh, TP.HCM, nhân viên bán hàng báo giá Honda Vision bản tiêu chuẩn ở mức 33,5 triệu đồng, chưa bao gồm chi phí lăn bánh, tức cao hơn giá đề xuất khoảng 1,6 triệu đồng.

Trong khi đó, phiên bản Honda Vision cao cấp vốn có giá đề xuất chỉ 33,59 triệu đồng nhưng thực tế một số cửa hàng báo giá bán đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) nhưng chưa gồm chi phí lăn bánh lên đến 35,5 triệu đồng, tức tăng khoảng 2 triệu đồng. Bản Vision đặc biệt có giá bán thực tế ở mức 38 triệu đồng, cao hơn giá đề xuất (34,9 triệu đồng) khoảng 3 triệu đồng.

Cận Tết, xe tay ga bán chạy nhất Việt Nam đội giá gần 5 triệu đồng - Ảnh 2.

Giá bán Honda Vision tại một số đại lý cao hơn 1,6 - 4,5 triệu đồng so với giá đề xuất

Ảnh: H.V.N

Đáng chú ý, phiên bản Honda Vision thể thao trang bị "xịn" nhất với chìa khóa thông minh, mâm xe và phuộc trước có kích thước lớn hơn các phiên bản còn lại được một số đại lý chào giá bán lên đến hơn 40 triệu đồng, tùy phiên bản màu sắc. Cụ thể, với phiên bản này màu đen nhám có giá 39,8 triệu, màu xám giá 40 triệu đồng và màu bạc có giá lên tới 41,5 triệu đồng. Như vậy, giá bán Honda Vision phiên bản thể thao tại đại lý hiện cao hơn giá đề xuất 2,5 - 4,5 triệu đồng.

Ngoài một số thay đổi về diện mạo, Honda Vision 2026 vẫn dùng động cơ eSP với thiết kế nhỏ gọn, dung tích 110cc, 4 kỳ, xi-lanh đơn và làm mát bằng không khí. Động cơ này tích hợp hàng loạt công nghệ tiên tiến như hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, bộ đề ACG, và hệ thống ngắt động cơ tạm thời (idling stop).

