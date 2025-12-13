Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe

Honda Vision 2026 khoác áo mới, giá không đổi

Chí Tâm
Chí Tâm
13/12/2025 17:35 GMT+7

Honda Vision 2026 vừa tung ra thị trường Việt Nam có một số thay đổi về diện mạo, phối màu trẻ trung theo hướng thời trang hơn. Trong khi đó, trang bị vận hành và tiện ích vẫn giữ nguyên so với bản tiền nhiệm.

Tại Honda Thanks Day năm nay, hãng xe Nhật Bản đã tung ra "xe tay ga quốc dân" Honda Vision 2026. Việc trình làng bản mới vào thời điểm cuối năm là động thái quen thuộc của Honda nhằm đón làn sóng mua sắm tăng cao vào dịp cận Tết Nguyên đán.

Xe tay ga quốc dân Honda Vision có phối màu mới, giá từ 31,9 triệu đồng - Ảnh 1.

Vision 2026 có một số thay đổi về diện mạo, phối màu trẻ trung hơn bản tiền nhiệm

ẢNH: C.T

Được xem là "xe tay ga quốc dân", bán chạy nhất thị trường Việt Nam nhiều năm qua, Vision được nhóm khách hàng trẻ tuổi, nhất là sinh viên, nhân viên văn phòng ưa chuộng.

Thay đổi trên Honda Vision 2026 nằm ở "dàn áo". Hãng xe Nhật Bản tập trung làm tươi mới màu sắc và tem xe để gia tăng tính thời trang. Đáng chú ý, Vision bản thể thao có thêm màu bạc nhám, kết hợp với tay nắm và mâm xe sơn màu đen, tạo diện mạo cứng cáp, khỏe khoắn.

Xe tay ga quốc dân Honda Vision có phối màu mới, giá từ 31,9 triệu đồng - Ảnh 2.
Xe tay ga quốc dân Honda Vision có phối màu mới, giá từ 31,9 triệu đồng - Ảnh 3.
Xe tay ga quốc dân Honda Vision có phối màu mới, giá từ 31,9 triệu đồng - Ảnh 4.

Vision 2026 phối màu mới, đi kèm bộ tem tương tự mẫu xe đàn anh SH

ẢNH: C.T

Các phiên bản còn lại của Honda Vision 2026 như cao cấp, đặc biệt và tiêu chuẩn cũng được tinh chỉnh cách phối màu, họa tiết tem xe. Cách làm mới này giúp mẫu xe tay ga này cá tính hơn, hợp với nhu cầu thị hiếu tệp khách hàng Gen Z.

Do đây là bản nâng cấp nhẹ về ngoại hình, giá bán Honda Vision 2026 vẫn được giữ nguyên so với bản tiền nhiệm. Mức giá niêm yết từ 31,89 triệu đồng đối với phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản thể thao cao cấp nhất có giá 37,29 triệu đồng. Đây được xem là mức giá hợp lý để giúp mẫu xe này cạnh tranh với đối thủ cùng phân khúc xe tay ga cỡ nhỏ Yamaha Janus.

Xe tay ga quốc dân Honda Vision có phối màu mới, giá từ 31,9 triệu đồng - Ảnh 5.

Cốp xe Vision 2026 có dung tích 17 lít, tương tự bản tiền nhiệm

ẢNH: C.T

Về khả năng vận hành, Honda Vision 2026 vẫn trang bị động cơ eSP dung tích 110 cc, làm mát bằng không khí, tích hợp phun xăng điện tử PGM-FI và hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop), có công suất 8,83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 9,29 Nm, hệ truyền động chưa nâng cấp. Xe vẫn sử dụng hệ thống khung dập hàn laser eSAF thế hệ mới giúp trọng lượng xe nhẹ và linh hoạt khi di chuyển trong đô thị.

Trong thời gian tới, Honda Vision 2026 có thể được nâng cấp lên động cơ ứng dụng công nghệ eSP+ 4 van như các mẫu xe đàn anh Honda SH, Air Blade. 

Xe tay ga quốc dân Honda Vision có phối màu mới, giá từ 31,9 triệu đồng - Ảnh 6.
Xe tay ga quốc dân Honda Vision có phối màu mới, giá từ 31,9 triệu đồng - Ảnh 7.

Vision 2026 vẫn được trang bị khóa thông minh Smart Key, hộc chứa đồ có nắp che tích hợp cổng sạc USB Type-C

ẢNH: C.T


Những trang bị tiện ích quen thuộc cũng được giữ nguyên trên Honda Vision 2026, bao gồm hệ thống khóa thông minh Smart Key, hộc chứa đồ phía trước có nắp đậy tích hợp cổng sạc USB Type-C, đèn chiếu sáng bật tự động...

Mức giá từ 31,9 triệu đồng nêu trên là giá niêm yết từ nhà sản xuất. Thực tế, tại thị trường Việt Nam trong nhiều năm qua cho thấy, giá bán dòng xe Honda Vision tại đại lý ủy nhiệm Honda (HEAD) thường không cố định mà biến động theo quy luật cung cầu. Đặc biệt ở thời điểm cuối năm, giá xe thực tế tới tay người dùng thường cao hơn so với giá chính hãng niêm yết, mức giá chênh lệch tùy thuộc vào từng khu vực và lượng xe sẵn có tại HEAD.

