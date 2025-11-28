Honda Vision 'Made in Japan' có bản mới, giá ngang ngửa xe sản xuất tại Việt Nam

Trong danh mục sản phẩm xe máy Honda tại Việt Nam, Honda Vision được xem là dòng xe tay ga bán chạy nhất thị trường. Với kiểu dáng nhỏ gọn, nhẹ nhàng, vận hành linh hoạt, dễ sử dụng… Honda Vision được nhiều khách hàng tại Việt Nam lựa chọn, nhất là chị em phụ nữ. Dù vậy, không chỉ phân phối tại Việt Nam, Vision còn được hãng xe Nhật Bản bán ra thị trường quê nhà với tên gọi Dio110. Mới đây, dòng xe này tiếp tục được Honda bổ sung phiên bản mới mang tên Honda Dio110 Lite có một số tinh chỉnh, khác biệt so với các phiên bản Vision sản xuất tại Việt Nam.

Honda Dio110 Lite y hệt kiểu dáng nhưng thay đổi một số chi tiết, công suất động cơ so với các phiên bản Vision sản xuất tại Việt Nam Ảnh: Honda

Theo đó, Honda Dio110 Lite tung ra thị trường Nhật Bản vẫn giữ nguyên kiểu dáng đặc trưng, tiện dụng của dòng xe tay ga này nhưng có tinh chỉnh động cơ, điều chỉnh kích thước giúp xe nhẹ hơn đồng thời thay đổi một số trang bị, tính năng.

Cụ thể, để đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe với xe máy tại Nhật Bản, động cơ eSP 110cc trên Dio110 Lite tinh chỉnh giảm công suất về mức 5 mã lực. Dù vậy công suất cực đại đạt được ngay ở vòng tua thấp giúp xe phản ứng nhanh nhạy hơn. Bên cạnh đó mức tiêu hao nhiên liệu xuống còn 1,7 lít/100 km, thấp hơn so với mức 1,85 lít/100 km của các phiên bản Vision tại Việt Nam.

Động cơ eSP 110cc trên Dio110 Lite được tinh chỉnh giảm công suất Ảnh: Honda

Bên cạnh động cơ, Honda Dio110 Lite cũng được điều chỉnh kích thước với chiều cao yên ở mức 745 mm, thấp hơn 15mm so với bản tiêu chuẩn và cũng thấp hơn tới 40 mm so với Vision tại Việt Nam. Cả hai bánh đều sử dụng mâm đúc 14 inch… Chính điều này giúp trọng lượng xe giảm về mức 95 kg, giảm 3 kg so với Honda Vision tại Việt Nam. Ngoài ra, ở phần đầu xe còn được dán thêm logo 3D mang dòng chữ Dio Lite ngay bên dưới logo Honda để phân biệt với các phiên bản khác.

Các kỹ sư phát triển phiên bản Dio110 Lite cho biết mục tiêu hướng đến là tạo ra một phiên bản Dio110 dễ sử dụng nhất cho tất cả mọi người. Chính vì vậy, yên xe được thiết kế thấp hơn để việc lái xe dễ dàng hơn mà không ảnh hưởng đến sự thoải mái. Hãng xe Nhật Bản cũng cho rằng, động cơ Dio110 Lite mượt mà và êm ái hơn.

Tại Nhật Bản, Honda Dio110 Lite có giá 239.800 yen, tương đương 35,2 triệu đồng Ảnh: Honda

Ngoài những thay đổi kể trên, Honda Dio110 Lite vẫn giữ lại cụm đèn pha halogen, yên xe bọc da, màn hình hiển thị dạng đồng hồ analog, hộc chứa đồ bên dưới yên xe dung tích 17 lít. Dù vậy, Honda Dio110 Lite vẫn sử dụng chìa khóa cơ, chưa có lựa chọn khóa Smart key như Vision tại Việt Nam.

Honda Dio110 Lite được xem là lựa chọn dành cho những người dùng mong muốn sở hữu một chiếc xe tay ga dễ điều khiển, thoải mái, giá cả phải chăng và tiết kiệm. Tại Nhật Bản, Honda Dio110 Lite có giá 239.800 yen, tương đương 35,2 triệu đồng. Trong khi đó, Honda Vision tại Việt Nam đang có tới 4 phiên bản, giá bán 31,3 - 36,6 triệu đồng.