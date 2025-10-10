Bộ ba xe tay ga Lambretta 'chào' khách Việt, giá từ 95,2 triệu đồng

Từng gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2011 nhưng Lambretta chưa để lại nhiều tiếng vang, rồi rút lui chỉ sau một thời gian ngắn. Sau hơn một thập kỷ vắng bóng, nay hãng xe tay ga cao cấp của Ý quay trở lại thị trường, mang đến sự đa dạng về mẫu mã mới.

Hai dòng xe tay ra cao cấp Lambretta G-series và X-series tung ra thị trường Việt Nam

ẢNH: C.T

Theo đó, Lambretta tung ra thị trường Việt Nam 3 mẫu xe gồm X125, X300 và G350 có giá dao động 95,2 - 169,2 triệu đồng. Tất cả các mẫu xe này phân phối chính hãng tại Việt Nam đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Định vị ở phân khúc xe tay ga cao cấp mang đậm dấu ấn thời trang Ý, Lambretta hướng đến người dùng đề cao phong cách, tính cá nhân và sự tinh tế trong thiết kế. Chính vì thế, các mẫu xe tay ga của Lambretta đều hướng đến nét cổ điển, đan xen hiện đại và trang bị nhiều công nghệ để cạnh tranh với các đối thủ như Vespa hay Honda SH.

Lambretta X125 khác X300 giống nhau về thiết kế, chỉ khác động cơ dung tích nhỏ hơn ẢNH: C.T

Hướng đến nhóm khách hàng trẻ, thích thời trang, phong cách, Lambretta X125 và X300 có thiết kế kiểu dáng tương đồng và trang bị nhiều tính năng nổi bật như đèn pha LED, cụm đèn hậu LED dạng pha lê, bảng đồng hồ TFT kết nối bluetooth, hệ thống treo tay đòn kép và phanh ABS hai kênh.

Khác biệt lớn nhất giữa X125 khác X300 đến từ động cơ. X125 dùng động cơ dung tích 124,2 cc có công suất 12,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10 Nm. Trong khi đó, X300 trang bị động cơ dung tích 275 cc sản sinh công suất cao hơn, đạt 24,1 mã lực và mô-men xoắn cực đại 24 Nm. Cả hai mẫu xe này đều có hệ thống tản nhiệt bằng dung dịch, khá hữu ích trong điều kiện giao thông tại Việt Nam.

Lambretta X300 có giá 140 triệu đồng tại Việt Nam ẢNH: C.T

Với G350, Lambretta định vị đây là mẫu xe cao cấp đầu bảng, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích những nét cổ điển đặc trưng của hãng xe Ý. Chính vì vậy rất nhiều chi tiết hoài cổ trên chiếc xe được giữ lại như kính chiếu hậu tròn, logo thương hiệu giữ màu chữ vàng...

Tuy vậy, Lambretta G350 vẫn được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, hợp thị hiếu người dùng xe tay ga hiện nay như cụm đèn pha LED, bảng đồng hồ điện tử, kết nối điện thoại, tích hợp cổng sạc, chìa khóa thông minh... Xe sử dụng động cơ dung tích 330,1cc có công suất 25,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 25,5 Nm, kết hợp với hộp số CVT và làm mát bằng dung dịch.

G350 hướng đến nhóm khách hàng yêu thích hoài cổ của những chiếc Lambretta thập niên 1960 ẢNH: C.T

Nhà máy sản xuất xe Lambretta tại Thái Lan hiện đang xuất xe sang thị trường châu Âu, vốn đặt nặng về chất lượng, an toàn và độ hoàn thiện xe. Do đó, những chiếc Lambretta phân phối tại thị trường Việt Nam cũng sẽ có độ hoàn thiện cao như xe tại thị trường châu Âu.

Ngoài ra, đại diện Lambretta tại Việt Nam cũng chia sẻ thêm rằng, trong thời gian sắp tới, Lambretta sẽ ra mắt một số mẫu xe máy điện trên toàn cầu và cũng lên kế hoạch giới thiệu đến người tiêu dùng tại Việt Nam.