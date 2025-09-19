Những trang bị tưởng cần thiết dần 'biến mất' trên xe tay ga đời mới

Những năm gần đây, bất chấp sự nở rộ của xu hướng xe máy điện, thị trường xe tay ga tại Việt Nam vẫn phát triển mạnh mẽ với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu. Để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khách hàng Việt Nam, các nhà sản xuất xe máy liên tục làm mới mẫu mã sản phẩm, thậm chí "chạy đua" tung ra thị trường các mẫu xe mới được bổ sung nhiều tính năng công nghệ. Chính điều này giúp những chiếc xe tay ga đời mới ngày càng hiện đại, tiện dụng hơn… nhưng bên cạnh đó, không ít trang bị quen thuộc cũng đang dần biến mất.

Nếu như trước đây, cần đạp khởi động động cơ, chìa khóa cơ hay đồng hồ analog… khá phổ biến trên xe tay ga, thì giờ đây những trang bị này đang dần bị thay thế, lược bỏ khi các nhà sản xuất xe máy làm mới mẫu mã.

Những chiếc xe tay ga đời mới ngày càng hiện đại, tiện dụng hơn… Ảnh: B.H

Dưới đây là những trang bị đang dần 'biến mất' trên xe tay ga đời mới:

Cần đạp khởi động động cơ

Từng được xem là trang bị "cứu cánh" với người dùng xe tay ga trong trường hợp xe yếu bình ắc-quy, khó khởi động… tuy nhiên hiện nay cần đạp khởi động động cơ đang dần biến mất trên các mẫu xe tay ga đời mới, kể cả xe phổ thông lẫn xe cao cấp. Trước đây, hầu hết xe tay ga được các nhà sản xuất tung ra thị trường ngoài nút khởi động điện (nút đề máy) bố trí trên cụm điều khiển tay lái bên phải còn có thêm cần đạp khởi động động cơ gắn ở phía sau. Trang bị này mang tính dự phòng, giúp người dùng khởi động xe trong những trường hợp bình ắc-quy yếu điện hay xe để lâu ngày khó khởi động lại bằng nút đề.

Cần đạp khởi động động cơ đang dần biến mất trên xe tay ga đời mới, kể cả xe phổ thông lẫn xe cao cấp Ảnh: B.H

Tuy nhiên, hiện nay phần lớn mẫu xe tay ga đời mới, từ xe phổ thông cho đến cao cấp đang được nhà sản xuất dần loại bỏ cần đạp khởi động động cơ. Theo các chuyên gia trong ngành, việc cần đạp khởi động động cơ dần biến mất trên các dòng xe tay ga đời mới bắt nguồn từ xu hướng tối giản thiết kế, tăng tính hiện đại cho xe tay ga. Việc bỏ đi chi tiết này không chỉ giúp các nhà sản xuất xe máy tiết kiệm chi phí mà còn góp phần giảm trọng lượng xe, tạo thêm không gian bố trí các bộ phận khác như bình ắc-quy dung lượng lớn, cụm truyền động… Bên cạnh đó, ắc-quy được trang bị trên xe đã được nâng cấp cả về dung lượng lẫn độ bền, mang đến khả năng cung cấp dòng điện ổn định hơn. Thậm chí, một số mẫu xe tay ga còn được ứng dụng công nghệ đề điện thông minh, bộ sạc cải tiến giúp giảm đáng kể nguy cơ "chết máy" vì hết bình.

Nút bật, tắt đèn pha

Cùng với cần đạp khởi động động cơ, công tắc bật, tắt đèn pha trên nhiều dòng xe tay ga, đặc biệt là các mẫu mã của Honda tung ra thị trường những năm gần đây cũng dần biến mất. Trên nhiều dòng xe tay ga của Honda, chỉ cần bật chìa khóa, khởi động xe hệ thống đèn pha sẽ tự phát sáng. Người dùng xe không thể tắt mà chỉ có thể chỉnh giữa hai chế độ đèn chiếu xa (đèn pha) và chiếu gần (đèn cos). Theo Honda, đây là hệ thống đèn AHO (đèn chiếu sáng phía trước luôn sáng) đã được hãng nghiên cứu, áp dụng từ năm 2019 trên nhiều mẫu xe tay ga của hãng bán ra thị trường.

Công tắc bật, tắt đèn pha trên nhiều dòng xe tay ga, đặc biệt là các mẫu mã của Honda tung ra thị trường những năm gần đây đang dần biến mất Ảnh: B.H

Sự thay đổi này được Honda cho là giải pháp tăng cường tính năng an toàn, giúp tăng khả năng được nhận diện của xe khi lưu thông trên đường, giúp người điều khiển phương tiện khác dễ dàng nhận biết và chủ động phòng tránh va chạm. Không chỉ ở Việt Nam, tại Đông Nam Á đã có 4 quốc gia gồm: Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines quy định việc bật đèn nhận diện ban ngày khi lưu thông. Những quốc gia này đều có tỷ lệ TNGT xe máy giảm mạnh trong nhiều năm trở lại đây. Malaysia giảm 29% chỉ sau 2 tháng luật sử dụng đèn nhận diện ban ngày đối với xe máy được ban hành vào năm 1992.

Đồng hồ cơ học analog hiển thị thông tin

Nếu như sự biến mất của cần đạp khởi động hay nút bật tắt đèn pha liên quan đến thiết kế, an toàn thì sự "lụi tàn" của đồng hồ cơ học analog trên xe tay ga lại xuất phát từ việc đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của khách hàng, giúp các hãng xe tăng thêm sức hấp dẫn cho mẫu mã. Trước đây, đồng hồ thông tin trên xe tay ga mới chỉ dừng lại ở việc hiển thị tốc độ xe đang vận hành, mức nhiên liệu hay các loại đèn báo…

Màn hình điện tử kỹ thuật số đang dần thay thế đồng hồ cơ học analog trên nhiều mẫu xe tay ga đời mới Ảnh: B.H

Tuy nhiên, khi công nghệ phát triển nhu cầu của người tiêu dùng kết nối với chiếc xe của mình cũng gia tăng. Không chỉ theo dõi thông số, đồng hồ hiển thị trên xe tay ga mới hiện nay còn có thể kết nối với điện thoại thông minh để hiển thị bản đồ dẫn đường, phát nhạc, báo thông tin về bảo dưỡng xe… thậm chí có thể hiển thị thông tin về tin nhắn, cuộc gọi từ điện thoại. Chính điều này, khiến kiểu đồng hồ cơ học analog dần bị loại bỏ để thay thế bằng màn hình điện tử kỹ thuật số. Sự thay đổi này cũng mang đến sức hút cho các mẫu xe tay ga đời mới đồng thời được đánh giá giúp xe trông hiện đại, thông minh hơn.

Chìa khóa cơ

Tương tự đồng hồ analog, chìa khóa dạng cơ học để tắt, mở xe tay ga cũng đang dần bị thay thế bởi hệ thống khóa thông minh smartkey.

Với chìa khóa thông minh smartkey trang bị trên các xe tay ga đời mới, người dùng có thể khởi động xe dễ dàng hơn, xác định vị trí xe trong bãi đỗ… Ảnh: B.H

Chìa khóa cơ trước đây chỉ có chức năng tắt, mở xe, yên xe hay nắp bình xăng. Tuy nhiên, với chìa khóa thông minh smartkey trang bị trên các xe tay ga đời mới, người dùng có thể khởi động xe dễ dàng hơn, thậm chí không cần cắm chìa, ngoài ra còn tích hợp các tính năng như chống trộm, xác định vị trí xe trong bãi đỗ… Chính sự đa năng của khóa thông minh smartkey đang khiến chìa khóa dạng cơ học truyền thống dần biến mất trên xe tay ga đời mới.