Rò rỉ giá xe Lambretta chính hãng tại Việt Nam, từ 95 triệu đồng

Vào tháng 3.2025, một số hình ảnh về hai dòng xe Lambretta X-Series và G-Series xuất hiện tại Việt Nam làm dấy lên nghi vấn hãng xe Ý chuẩn bị quay trở lại thị trường. Sau nhiều năm vắng bóng, thông tin về sự trở lại của Lambretta thu hút quan tâm từ giới yêu xe, đặc biệt trong phân khúc xe tay ga cao cấp vốn lâu nay chỉ xoay quanh Honda SH và Vespa Sprint/GTS.

Sau nhiều tháng im hơi lặng tiếng, mới đây một số nguồn tin rò rỉ từ tư vấn bán hàng cho thấy dòng X-Series hiện đã có mặt tại một cửa hàng phân phối ở TP.HCM. Theo nhân viên tư vấn này, Lambretta X-Series có hai phiên bản gồm X125 và X300, giá bán dự kiến lần lượt 95 triệu và 140 triệu đồng. Đáng chú ý, xe đã có sẵn tại cửa hàng thay vì phải chờ nhập khẩu nhỏ lẻ qua các doanh nghiệp tư nhân như trước đây.

Lambretta X125 được báo giá 95 triệu đồng, X300 giá 140 triệu đồng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những chiếc Lambretta X125 và Lambretta X300 hiện đang có mặt tại TP.HCM được giới thiệu là xe nhập khẩu chính hãng. Dù chưa có thông tin chính thức nhưng nhiều khả năng xe nhập từ Thái Lan, đây cũng là nơi sản xuất và xuất khẩu các mẫu xe Lambretta sang thị trường châu Âu nên chất lượng sẽ đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc tế. Yếu tố này khá quan trọng, giúp Lambretta xây dựng hình ảnh tại thị trường Việt Nam sau nhiều năm vắng bóng.

Được biết, Lambretta hiện có một cửa hàng phân phối duy nhất, đặt tại TP.HCM để làm điểm bán thử nghiệm trước khi chính thức gia nhập thị trường, dự kiến vào tháng 10 năm nay. Theo nhiều nguồn tin trước đó, hãng xe Ý sẽ phân phối 3 mẫu xe gồm: X125, X300 và G350. Tuy nhiên, giá bán của G350 hiện chưa hé lộ.

Lambretta X125 sẽ cạnh tranh trực tiếp với Vespa Sprint 125 và Honda SH 125i ẢNH: T.N.L

Lambretta X-Series thiết kế theo phong cách thể thao, hiện đại, hướng đến nhóm khách hàng trẻ cá tính. Trong đó, Lambretta X125 được định vị ở phân khúc 125 cc, cạnh tranh trực tiếp với Vespa Sprint 125 và Honda SH 125i. Lambretta X300 định vị cao hơn, giá không chênh lệch quá nhiều so với Vespa Sprint 150 hay SH 150i nhưng lại có động cơ dung tích lớn, mạnh mẽ hơn.

Sự trở lại của Lambretta mang nhiều ý nghĩa với thị trường xe tay ga cao cấp. Từng phân phối chính hãng tại Việt Nam vào năm 2011 rồi nhanh chóng rút lui trong mờ nhạt nên lần này, hãng xe Ý thể hiện tham vọng khi tung ra dải sản phẩm tiệm cận mức giá Honda SH và Vespa Sprint.

Nếu đi kèm chiến lược giá hợp lý, dịch vụ hậu mãi ổn định thì Lambretta hoàn toàn có thể tạo sức ép lên các đối thủ cạnh tranh, trở thành lựa chọn mới mẻ cho những khách hàng muốn tìm kiếm khác biệt về phong cách và trải nghiệm.