Xe máy bị ngập nước, vì sao cần thiết phải thay dầu phanh?

Nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đang bước vào mùa bão lũ khắc nghiệt nhất trong năm. Năm nay, những cơn bão lũ liên tiếp đổ bộ gây mưa lớn, khiến nhiều địa phương như Quảng Trị, TP.Huế, Đà Nẵng… bị ngập lụt. Mưa lớn gây lũ lụt kéo dài không chỉ khiến giao thông đi lại khó khăn mà còn làm nhiều phương tiện như ô tô, xe máy bị ngập nước.

Mưa lớn gây lũ lụt kéo dài không chỉ khiến giao thông đi lại khó khăn mà còn làm nhiều phương tiện như ô tô, xe máy bị ngập nước Ảnh: B.H

Do đó, bảo dưỡng xe máy sau khi bị ngập nước là việc cần làm để đảm bảo xe vẫn có thể hoạt động lại ổn định, an toàn. Thông thường, xe máy, xe tay ga sau khi sử dụng sẽ được khuyến cáo thay thế dầu dầu động cơ, dầu hộp số… định kỳ. Tuy nhiên, với xe máy bị ngập nước, một trong những hạng mục quan trọng được các xưởng dịch vụ, cửa hàng sửa chữa xe máy khuyến cáo nên thực hiện là thay dầu phanh.

Anh Lê Văn Năm, kỹ thuật viên chuyên sửa chữa, bảo dưỡng ô tô của một cửa hàng xe máy tại phường Bình Thạnh, TP.HCM cho biết: "Thay thế dầu phanh sau khi xe bị ngập nước là một biện pháp để đảm bảo an toàn, phòng ngừa rủi ro trong quá trình sử dụng về sau. Bởi, khác với dầu động cơ hay dầu hộp số… dầu phanh là loại chất lỏng có tính hút ẩm rất cao, dễ hấp thụ hơi nước từ không khí. Khi xe bị ngập, nước có thể xâm nhập qua các phớt cao su hoặc lỗ thông hơi trên bình chứa dầu phanh, khiến dầu bị nhiễm nước. Do đó, chất lượng dầu giảm, khả năng truyền lực không còn hiệu quả như ban đầu làm ảnh hưởng đến an toàn khi lái xe".

Nước có thể xâm nhập qua các phớt cao su hoặc lỗ thông hơi trên bình chứa dầu phanh, khiến dầu bị nhiễm nước Ảnh: B.H

Nguy hiểm hơn, khi dầu phanh lẫn nước, điểm sôi của dầu sẽ giảm mạnh. Trong quá trình sử dụng xe, khi người lái liên tục rà phanh, nhiệt độ tăng cao khiến phần nước lẫn trong dầu phanh sôi lên và tạo ra bọt khí trong hệ thống phanh. "Hiện tượng này sẽ khiến tay phanh hoặc chân phanh trở nên "mềm", cảm giác phanh không chắc, thậm chí phanh có thể mất tác dụng tạm thời, gây nguy hiểm cho người lái", anh Năm chia sẻ thêm.

Không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả phanh, đáng ngại hơn khi dầu bị nhiễm nước lâu ngày còn có thể gây rỉ sét và ăn mòn các chi tiết kim loại như piston, xi-lanh, ống dẫn dầu. Khi đó, hệ thống phanh dễ rò rỉ, hư hỏng nặng và tốn kém chi phí sửa chữa.

Tùy mỗi dòng xe sẽ sử dụng các loại dầu phanh khác nhau như DOT 3 DOT 4, DOT 5 và DOT 5.1 Ảnh: B.H

Với các xe bị ngập nước, sau khi thay mới toàn bộ dầu phanh, các kỹ thuật viên sẽ kiểm tra kỹ các chi tiết như phớt, ống dẫn dầu và cụm piston để đảm bảo không còn nước hoặc bọt khí bên trong. "Xả gió" hệ thống phanh để phanh hoạt động ổn định, bám đều và an toàn. Tùy mỗi dòng xe sẽ sử dụng các loại dầu phanh khác nhau như DOT 3 DOT 4, DOT 5 và DOT 5.1… Chi phí thay thế dầu phanh vào khoảng 100.000 - 200.000 đồng.

Việc thay dầu phanh sau khi xe máy bị ngập nước là hạng mục bảo dưỡng quan trọng giúp đảm bảo an toàn và kéo dài tuổi thọ hệ thống phanh trên xe máy.