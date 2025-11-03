Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Tư vấn

Xe máy bị ngập nước, vì sao cần thiết phải thay dầu phanh?

Hoàng Cường
Hoàng Cường
03/11/2025 10:43 GMT+7

Một trong những hạng mục quan trọng được các xưởng dịch vụ, cửa hàng sửa chữa xe máy khuyến cáo khi kiểm tra, bảo dưỡng xe máy bị ngập nước là thay thế dầu phanh.

Nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đang bước vào mùa bão lũ khắc nghiệt nhất trong năm. Năm nay, những cơn bão lũ liên tiếp đổ bộ gây mưa lớn, khiến nhiều địa phương như Quảng Trị, TP.Huế, Đà Nẵng… bị ngập lụt. Mưa lớn gây lũ lụt kéo dài không chỉ khiến giao thông đi lại khó khăn mà còn làm nhiều phương tiện như ô tô, xe máy bị ngập nước.

Xe máy bị ngập nước cần thay dầu phanh để đảm bảo an toàn khi lái xe - Ảnh 1.

Mưa lớn gây lũ lụt kéo dài không chỉ khiến giao thông đi lại khó khăn mà còn làm nhiều phương tiện như ô tô, xe máy bị ngập nước

Ảnh: B.H

Do đó, bảo dưỡng xe máy sau khi bị ngập nước là việc cần làm để đảm bảo xe vẫn có thể hoạt động lại ổn định, an toàn. Thông thường, xe máy, xe tay ga sau khi sử dụng sẽ được khuyến cáo thay thế dầu dầu động cơ, dầu hộp số… định kỳ. Tuy nhiên, với xe máy bị ngập nước, một trong những hạng mục quan trọng được các xưởng dịch vụ, cửa hàng sửa chữa xe máy khuyến cáo nên thực hiện là thay dầu phanh.

Anh Lê Văn Năm, kỹ thuật viên chuyên sửa chữa, bảo dưỡng ô tô của một cửa hàng xe máy tại phường Bình Thạnh, TP.HCM cho biết: "Thay thế dầu phanh sau khi xe bị ngập nước là một biện pháp để đảm bảo an toàn, phòng ngừa rủi ro trong quá trình sử dụng về sau. Bởi, khác với dầu động cơ hay dầu hộp số… dầu phanh là loại chất lỏng có tính hút ẩm rất cao, dễ hấp thụ hơi nước từ không khí. Khi xe bị ngập, nước có thể xâm nhập qua các phớt cao su hoặc lỗ thông hơi trên bình chứa dầu phanh, khiến dầu bị nhiễm nước. Do đó, chất lượng dầu giảm, khả năng truyền lực không còn hiệu quả như ban đầu làm ảnh hưởng đến an toàn khi lái xe".

Xe máy bị ngập nước cần thay dầu phanh để đảm bảo an toàn khi lái xe - Ảnh 2.

Nước có thể xâm nhập qua các phớt cao su hoặc lỗ thông hơi trên bình chứa dầu phanh, khiến dầu bị nhiễm nước

Ảnh: B.H

Nguy hiểm hơn, khi dầu phanh lẫn nước, điểm sôi của dầu sẽ giảm mạnh. Trong quá trình sử dụng xe, khi người lái liên tục rà phanh, nhiệt độ tăng cao khiến phần nước lẫn trong dầu phanh sôi lên và tạo ra bọt khí trong hệ thống phanh. "Hiện tượng này sẽ khiến tay phanh hoặc chân phanh trở nên "mềm", cảm giác phanh không chắc, thậm chí phanh có thể mất tác dụng tạm thời, gây nguy hiểm cho người lái", anh Năm chia sẻ thêm.

Không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả phanh, đáng ngại hơn khi dầu bị nhiễm nước lâu ngày còn có thể gây rỉ sét và ăn mòn các chi tiết kim loại như piston, xi-lanh, ống dẫn dầu. Khi đó, hệ thống phanh dễ rò rỉ, hư hỏng nặng và tốn kém chi phí sửa chữa.

Xe máy bị ngập nước cần thay dầu phanh để đảm bảo an toàn khi lái xe - Ảnh 3.

Tùy mỗi dòng xe sẽ sử dụng các loại dầu phanh khác nhau như DOT 3 DOT 4, DOT 5 và DOT 5.1

Ảnh: B.H

Với các xe bị ngập nước, sau khi thay mới toàn bộ dầu phanh, các kỹ thuật viên sẽ kiểm tra kỹ các chi tiết như phớt, ống dẫn dầu và cụm piston để đảm bảo không còn nước hoặc bọt khí bên trong. "Xả gió" hệ thống phanh để phanh hoạt động ổn định, bám đều và an toàn. Tùy mỗi dòng xe sẽ sử dụng các loại dầu phanh khác nhau như DOT 3 DOT 4, DOT 5 và DOT 5.1… Chi phí thay thế dầu phanh vào khoảng 100.000 - 200.000 đồng.

Việc thay dầu phanh sau khi xe máy bị ngập nước là hạng mục bảo dưỡng quan trọng giúp đảm bảo an toàn và kéo dài tuổi thọ hệ thống phanh trên xe máy.

Tin liên quan

Quan niệm sai lầm của nhiều người Việt khi đổ xăng cho xe máy

Quan niệm sai lầm của nhiều người Việt khi đổ xăng cho xe máy

Nhiều người có thói quen chỉ đổ xăng khi bình nhiên liệu báo sắp cạn, để đèn cảnh báo nhấp nháy liên tục. Điều này tưởng chừng vô hại nhưng về lâu dài có thể khiến một số bộ phận bên trên xe hư hỏng, tốn nhiều chi phí thay thế.

Lốp xe máy có thể vá tối đa bao nhiêu lần vẫn an toàn sử dụng?

Lái xe máy thế nào cho tiết kiệm nhiên liệu?

Khám phá thêm chủ đề

xe máy bị ngập nước thay dầu phanh xe máy Khi nào nên thay dầu phanh xe máy xe máy bị ngập nước bảo dưỡng những gì? Chi phí thay dầu phanh xe máy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận