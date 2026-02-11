Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Giao thông

Ô tô cá nhân có bắt buộc lắp camera ghi hình người lái?

Chí Tâm
Chí Tâm
11/02/2026 20:30 GMT+7

Một số quy định mới về lắp đặt camera ghi hình người lái đang khiến nhiều chủ xe lo ngại bị xử phạt trong dịp tết này. Tuy nhiên, quy định kể trên có lộ trình áp dụng và đối tượng bắt buộc rõ ràng, tài xế cần tìm hiểu kỹ để tránh hoang mang.

Dịp cận Tết Nguyên đán, lưu lượng ô tô cá nhân di chuyển về quê tăng đột biến. Cùng thời điểm này, nhiều quy định mới về thiết bị giám sát hành trình và camera ghi hình người lái... gây ra nhiều luồng thông tin nhiễu loạn trên các hội nhóm, diễn đàn mạng xã hội. 

Nhiều người chưa nắm rõ quy định, vẫn lo lắng về việc bị xử phạt hành chính nếu không có camera ghi hình người lái ở thời điểm này. Tuy nhiên, căn cứ theo quy định hiện hành có một số điểm người sử dụng ô tô cá nhân cần phải lưu ý.

Ô tô cá nhân có bắt buộc lắp camera ghi hình người lái trong dịp Tết? - Ảnh 1.

Quy định lắp đặt camera ghi hình người lái áp dụng cho xe kinh doanh dịch vụ

ẢNH: CHUNGAUTO

Căn cứ khoản 2, điều 35, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 (TTATGTĐB 2024), được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 6, điều 7, Luật số 118/2025/QH15 (Luật số 118), danh mục phương tiện bắt buộc phải lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe được quy định cụ thể, gồm: ô tô kinh doanh vận tải hành khách; ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa; ô tô đầu kéo; xe cứu thương và xe vận tải nội bộ. 

Như vậy, đối với mục đích sử dụng cá nhân hoặc phục vụ nhu cầu di chuyển của gia đình, pháp luật không đưa ra yêu cầu bắt buộc về việc lắp đặt camera giám sát bên trong khoang lái.

Về lộ trình thực hiện, Luật số 118 đã đưa ra những mốc thời gian cụ thể để hỗ trợ các đơn vị vận tải chuẩn bị ngay từ sớm. Theo điểm b, khoản 20, điều 7, Luật số 118 (sửa đổi, bổ sung luật TTATGTĐB 2024), quy định lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe đối với ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 8 chỗ, ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa (trừ xe đầu kéo) và xe vận tải nội bộ chỉ bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2028.

Ô tô cá nhân có bắt buộc lắp camera ghi hình người lái trong dịp Tết? - Ảnh 2.

Thời gian áp dụng quy định lắp đặt camera ghi hình người lái với xe dưới 8 chỗ ngồi có hiệu lực từ 1.1.2028

ẢNH: T.N

Đối với xe đầu kéo và ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên, việc lắp đặt tiếp tục thực hiện theo các quy định về kinh doanh vận tải hiện hành.

Người dùng cần phân biệt rõ giữa mục đích sử dụng xe gia đình và xe chạy dịch vụ công nghệ. Nếu phương tiện được đăng ký biển số trắng và chỉ sử dụng cho nhu cầu cá nhân, chủ xe không cần lắp camera ghi hình người lái. 

Việc trang bị thêm các thiết bị như camera hành trình hay camera giám sát trên xe gia đình hiện nay dựa trên tinh thần tự nguyện để tăng cường an ninh hoặc lưu trữ bằng chứng khi xảy ra va chạm. Cơ quan chức năng không thực hiện xử phạt lỗi thiếu camera giám sát đối với nhóm đối tượng này.

Đối với những trường hợp sử dụng xe cá nhân dưới 8 chỗ để kinh doanh vận tải, dù luật đã quy định bắt buộc nhưng lộ trình xử phạt cũng bắt đầu từ năm 2028. Tuy nhiên, các phương tiện này cần phải đảm bảo lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và tuân thủ các điều kiện kinh doanh vận tải theo quy định hiện hành.

Việc nắm rõ các mốc thời gian và đối tượng áp dụng giúp loại bỏ tâm lý lo ngại trước những thông tin sai lệch. Ô tô gia đình không thuộc diện phải lắp camera "soi" người lái, do đó hành trình hồi hương dịp tết sẽ không bị gián đoạn bởi các lỗi vi phạm liên quan đến thiết bị này.

Tin liên quan

Dừng, đỗ xe ở làn khẩn cấp trên cao tốc: Bật đèn hazard liệu có đủ?

Dừng, đỗ xe ở làn khẩn cấp trên cao tốc: Bật đèn hazard liệu có đủ?

Nhiều tài xế lầm tưởng chỉ cần bật đèn cảnh báo (hazard) khi dừng, đỗ xe trên cao tốc, tuy nhiên theo quy định, tùy vị trí dừng đỗ, người lái bắt buộc đặt thêm biển cảnh báo để đảm bảo an toàn và tránh bị xử phạt nặng.

Ô tô tai nạn được bảo hiểm bồi thường: Có cần hồ sơ công an?

Tài xế dễ bị phạt nguội bởi camera AI khi dừng xe để đón, trả khách

Khám phá thêm chủ đề

camera ghi hình camera hành trình thiết bị ghi hình người lái quy định lắp camera hành trình camera Nhân chứng sống
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận