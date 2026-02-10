Người mua ô tô cũ thường khá e ngại với các mẫu ô tô đã qua sử dụng từ 10 năm trở lên, vì cho rằng các dòng xe này có độ hao mòn cao, nhiều chi tiết bộ phận xuống cấp và tốn nhiều chi phí để sửa chữa. Tuy nhiên, không phải mẫu xe nào cũng như vậy. Mới đây, Công ty chuyên khảo sát thị trường, tư vấn mua xe iSeeCars, vừa tiến hành cuộc khảo sát, phân tích để tìm ra danh sách những mẫu ô tô đã qua sử dụng 10 năm đáng tin cậy nhất, có giá trị tương xứng nhất với số tiền bỏ ra.

Theo iSeeCars, giá bán trung bình mỗi chiếc ô tô đã qua sử dụng 10 năm tại Mỹ vào khoảng 14.195 USD Ảnh: iSeeCars

iSeeCars đã phân tích giá của hơn 900.000 xe ô tô đã qua sử dụng từ 5 - 10 năm được bán từ tháng 7 - 12.2025 cũng như số km đã đi của gần 400 triệu xe ô tô đã qua sử dụng. Từ đó, iSeeCars phân tích, dự báo về tuổi thọ còn lại của xe. Giá niêm yết trung bình của mỗi mẫu xe được so sánh với tuổi thọ dự kiến (tính theo năm) để tính giá trị theo năm của từng mẫu ô tô đã qua sử dụng được 10 năm.

Theo iSeeCars, giá bán trung bình mỗi chiếc ô tô đã qua sử dụng 10 năm tại Mỹ vào khoảng 14.195 USD, thấp hơn khoảng 10.000 USD so với một chiếc ô tô cũ đã sử dụng được 5 năm, bên cạnh đó tuổi thọ dự kiến còn lại khoảng gần 6 năm. Danh sách 10 ô tô đã qua sử dụng 10 năm đáng tin cậy nhất để lựa chọn do iSeeCars công bố bao gồm các dòng xe xuất xứ từ các thương hiệu xe Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức và Mỹ.

Trong đó, hai vị trí dẫn đầu đều thuộc về các mẫu xe thương hiệu Nhật Bản. Cụ thể, Nissan LEAF xếp đầu bảng, giá bán trung bình mỗi chiếc Nissan LEAF sau 10 năm sử dụng vào khoảng 5.675 USD, trong khi đó tuổi thọ còn lại dự kiến của mẫu xe này lên tới 5,1 năm. Như vậy, nếu mua Nissan LEAF đã có tuổi đời 10 năm để sử dụng, trung bình mỗi năm chủ sở hữu mới của mẫu xe này mất khoảng 1.108 USD.

Giá bán trung bình mỗi chiếc Nissan LEAF sau 10 năm sử dụng vào khoảng 5.675 USD, trong khi đó tuổi thọ còn lại dự kiến của mẫu xe này lên tới 5,1 năm Ảnh: Car and Driver

Honda Fit xếp thứ hai khi có giá bán lại trung bình 11.492 USD và tuổi thọ còn lại dự kiến 8,6 năm, bình quân mỗi năm chủ mới sẽ mất khoảng 1.341 USD. Có thể thấy, ô tô Nhật Bản vẫn được đánh giá cao về tính kinh tế cũng như giá trị sử dụng theo thời gian so với xe Hàn hay xe Mỹ.

Vị trí thứ 3 thuộc về Lincoln MKZ, mẫu xe này sau 10 năm sử dụng có gái bán lại khoảng 11.148 USD và tuổi thọ dự kiến khoảng 7,2 năm, trung bình mỗi năm sử dụng mẫu xe này chủ xe chỉ mất khoảng 1.542 USD. So với kết quả năm 2025 được iSeeCars, Lincoln MKZ vẫn giữ nguyên thứ hạng nhưng giá bán lại đã giảm khoảng 1.000 USD.

Hai vị trí còn lại trong nửa đầu bảng xếp hạng thuộc về Volkswagen Jetta và Nissan Versa. Nếu như mẫu xe Đức sử dụng 10 năm có giá 9.086 USD và tuổi thọ còn lại khoảng 5,9 năm thì Nissan Versa có giá bán lại chỉ 7.403 USD nhưng tuổi thọ còn lại được dự báo khoảng 4,7 năm, thấp nhất trong danh sách này.

Các vị trí còn lại trong danh sách 10 ô tô đã qua sử dụng 10 năm đáng tin cậy nhất để lựa chọn thuộc về: Hyundai Elantra, Honda Civic, Tesla Model S, Jeep Compass và Hyundai Accent. Thông tin cụ thể như sau:

10 ô tô đã qua sử dụng 10 năm đáng tin cậy nhất Nguồn: iSeeCars



