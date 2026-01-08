Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

10 ô tô đã qua sử dụng được ưa chuộng nhất năm 2025

Hoàng Cường
Hoàng Cường
08/01/2026 12:52 GMT+7

Xe bán tải cỡ lớn, sedan hạng D với nhiều mẫu mã khác nhau được người Mỹ mua ô tô đã qua sử dụng ưa chuộng và lựa chọn nhiều nhất trong năm 2025 theo kết quả khảo sát vừa được iSeeCars công bố.

Trong bối cảnh giá bán ô tô mới liên tục biến động do tác động từ thay đổi chính sách thuế, nhiều người Mỹ mua ô tô trong năm 2025 đã chuyển hướng sang lựa chọn các dòng ô tô đã qua sử dụng nhằm tiết kiệm chi phí. Dù vậy, thị hiếu lựa mua ô tô đã qua sử dụng của người tiêu dùng tại Mỹ vẫn không có nhiều thay đổi so với những năm trước đây.

Kết quả khảo sát, phân tích được iSeeCars - Công ty chuyên nghiên cứu về thị trường ô tô cũ công bố mới đây cho thấy, trong số các dòng ô tô đã qua sử dụng rao bán trên thị trường, xe bán tải cỡ lớn và sedan hạng D được người Mỹ ưa chuộng và chọn mua nhiều nhất trong năm 2025.

10 ô tô đã qua sử dụng được ưa chuộng nhất năm 2025 - Ảnh 1.

Ford F-150 được người Mỹ ưa chuộng nhất khi chọn mua ô tô cũ

Ảnh: Motor1

iSeeCars đã phân tích hơn 9 triệu giao dịch bán xe ô tô đã qua sử dụng trong 5 năm gần đây nhất (2020 - 2025). Thị phần của mỗi mẫu xe trong doanh số bán xe đã qua sử dụng được tính toán theo tỷ lệ phần trăm trên toàn quốc, cũng như trong từng khu vực đô thị và tiểu bang.

Ông Karl Brauer, chuyên gia phân tích cấp cao của iSeeCars cho biết: "Bảng xếp hạng các mẫu ô tô đã qua sử dụng được ưa chuộng nhất năm 2025 cho thấy một số thay đổi nhỏ so với năm 2024, mặc dù sự thống trị của xe bán tải cỡ lớn đang giảm dần".

Cụ thể, so với năm 2024, số lượng mẫu mã xe bán tải góp mặt trong danh sách 10 ô tô đã qua sử dụng được ưa chuộng nhất tại Mỹ năm 2025 đã ít hơn, nhưng dòng xe này vẫn nắm giữ các vị trí dẫn đầu. Trong đó, Ford F-150 là dòng ô tô được người Mỹ ưa chuộng nhất khi chọn mua xe cũ, mẫu xe này chiếm đến 2,8% lượng ô tô đã qua sử dụng từ 1 - 5 năm bán ra thị trường Mỹ trong năm 2025.

10 ô tô đã qua sử dụng được ưa chuộng nhất năm 2025 - Ảnh 2.

10 ô tô đã qua sử dụng được ưa chuộng nhất năm 2025

Nguồn: iSeeCars

Xếp sau Ford F-150 là mẫu Chevrolet Silverado 1500 với tỷ lệ 2,5% trong khi Ram 1500 xếp thứ ba với 1,8%. Chevrolet Equinox cũng có chiếm 1,8% lượng ô tô đã qua sử dụng từ 1 đến 5 năm bán ra thị trường Mỹ trong năm 2025. Như vậy, so với năm 2024, cả 4 vị trí dẫn đầu trong danh sách 10 ô tô đã qua sử dụng được ưa chuộng nhất năm 2025 không có sự xáo trộn.

Tuy nhiên, vị trí thứ 5 đã có sự đổi ngôi với sự xuất hiện của Nissan Rogue khi chiếm 1,7% lượng ô tô đã qua sử dụng từ 1 đến 5 năm bán ra thị trường Mỹ trong năm 2025. Kết quả này giúp Nissan Rogue tiến hai bậc trên bảng xếp hạng so với năm 2024. Toyota Camry xếp thứ 6 khi tỷ lệ doanh số ô tô bán ra trên thị trường xe cũ, tương tự Nissan Rogue.

Bốn vị trí còn lại trong bảng xếp hạng 10 ô tô đã qua sử dụng được ưa chuộng nhất năm 2025 lần lượt thuộc về Ford Explorer, Chevrolet Malibu, Toyota Corolla và Toyota Tacoma. Đáng chú ý, các mẫu mã này đều có tỷ lệ doanh số ô tô bán ra trên thị trường xe cũ trong năm 2025 ở mức 1,5%.

