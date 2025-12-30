Khoảng 2,45 triệu ô tô đã qua sử dụng bị tua đồng hồ kilomet

Đối với hầu hết người mua ô tô đã qua sử dụng, ngoài tình trạng ngoại nội thất xe, số kilomet xe đã đi là một trong những con số quan trọng để đánh giá giá trị của một chiếc ô tô cũ. Phần lớn người mua xe cũ thường không có cách nào biết được chủ sở hữu trước đó sử dụng xe như thế nào và lịch sử bảo dưỡng cũng có thể không rõ ràng. Đó là lý do tại sao nhiều người xem số kilomet đã đi như một thước đo cho thấy chiếc xe còn có thể sử dụng được bao lâu nữa.

Tuy nhiên, theo CarFax niềm tin của người mua ô tô đã qua sử dụng vào số kilomet xe đã đi có thể mong manh hơn, bởi công ty này ước tính hiện có khoảng 2,45 triệu xe ô tô cũ đang lưu hành trên đường phố Mỹ có khả năng đã bị tua đồng kilomet. Đáng chú ý, số lượng ô tô cũ bị tua lại đồng hồ kilomet năm nay đã gia tăng đáng kể so với những năm trước.

Hàng triệu ô tô đã qua sử dụng có dấu hiệu gian lận bằng cách tua lại đồng hồ kilomet đo quãng đường, theo CarFax Ảnh: Carscoop

Trong giai đoạn 2023 - 2024, CarFax cho biết lượng ô tô bị tua lại đồng hồ đo quãng đường chỉ tăng 4%. Đến năm 2025, CarFax dự đoán con số này tăng cao hơn 14%. Nguyên nhân chủ yếu là do áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng trên thị trường xe đã qua sử dụng.

Theo CarFax, để duy trì khả năng cạnh tranh nhiều đơn vị kinh doanh xe đã qua sử dụng coi việc tua ngược đồng hồ đo quãng đường là yếu tố giúp họ tạo lợi thế cũng như hấp dẫn khách hãng. Các công cụ hiện đại cũng làm cho việc đó dễ dàng hơn.

Ông Faisal Hasan - Phó Chủ tịch phụ trách thu thập dữ liệu tại CarFax, cho biết: "Khi các mẫu ô tô hiện đại chuyển từ đồng hồ đo quãng đường dạng cơ học sang kỹ thuật số, việc can thiệp vào dữ liệu càng trở nên dễ dàng và phổ biến hơn".

CarFax đã thu thập một số thiết bị có thể can thiệp, sửa đổi số kilomet đồng hồ được bán trực tuyến với giá khoảng 200 - 300 USD, có khả năng sửa đổi hàng chục ngàn kilomet chỉ trong vài giây trên đồng hồ kỹ thuật số đo quãng đường của xe ô tô. Sau khi hoàn tất, sự thay đổi này gần như không thể phát hiện được nếu không có dữ liệu lịch sử về số kilomet đã lưu, bởi thông tin bị thay đổi sẽ ghi đè lên những gì đã được lưu trữ trước đó.

Một số thiết bị có thể can thiệp, sửa đổi số kilomet đồng hồ được bán trực tuyến với giá khoảng 200 - 300 USD Ảnh: Carscoop

CarFax ước tính rằng người mua ô tô cũ trung bình phải trả thêm 3.300 USD cho những chiếc xe bị tua ngược đồng hồ đo quãng đường so với các xe hiển thị đúng số kilomet thực tế đã đi. Tất nhiên, con số này không bao gồm các chi phí sửa chữa hoặc bảo dưỡng phát sinh.

Thực trạng này đang diễn ra khá phổ biến trên thị trường ô tô đã qua sử dụng ở các tiểu bang có dân số đông. Trong đó, California dẫn đầu danh sách với hơn 532.000 xe ô tô cũ bị nghi ngờ gian lận số kilomet trên đồng hồ đo quãng đường, tiếp theo là Texas, Florida, New York ...

CarFax đề xuất sử dụng báo cáo lịch sử xe như một cách để giải quyết vấn đề này. Công ty cũng nhấn mạnh việc thực hiện các bước cơ bản như kiểm tra kỹ lưỡng các bộ phận trên xe để tìm dấu hiệu hỏng hóc, hao mòn sớm và các dấu hiệu bất thường, phù hợp với tuổi đời của xe.