Trong bối cảnh giá ô tô mới liên tục biến động do tác động từ chính sách thuế, phí cũng như tỷ giá… chọn mua ô tô đã qua sử dụng là một phương án để hiện thực hóa giấc mơ sở hữu xế hộp hay để đổi sang phân khúc ô tô cao hơn. Dù vậy, không phải bất cứ ai chọn mua ô tô cũ đều nắm rõ giá cả, thị trường ô tô đã qua sử dụng cũng như xem xe để lựa chọn.

Do đó, để khách hàng có thêm thông tin khi chọn mua ô tô đã qua sử dụng, mới đây iSeeCars - Công ty chuyên khảo sát thị trường, tư vấn mua xe, vừa tiến hành cuộc khảo sát, phân tích để tìm ra danh sách những mẫu ô tô đã qua sử dụng ít nhất 5 năm đáng tin cậy nhất, có giá trị tương xứng nhất với số tiền bỏ ra.

Một chiếc ô tô đã qua sử dụng từ 1 - 5 năm tuổi trung bình vẫn có giá hơn 30.000 USD Ảnh: Honda

Để có được kết quả này, iSeeCars đã phân tích giá của hơn 900.000 xe ô tô đã qua sử dụng từ 5 - 10 năm được bán từ tháng 7 - 12.2025 cũng như số km đã đi của gần 400 triệu xe ô tô đã qua sử dụng. Từ đó, iSeeCars phân tích, dự báo về tuổi thọ còn lại của xe. Giá niêm yết trung bình của mỗi mẫu xe được so sánh với tuổi thọ dự kiến (tính theo năm) để tính giá trị theo năm của từng mẫu ô tô đã qua sử dụng được 5 năm.

Ông Karl Brauer, Chuyên gia phân tích kiêm Giám đốc điều hành iSeeCars cho biết: "Một chiếc ô tô đã qua sử dụng từ 1 - 5 năm tuổi trung bình vẫn có giá hơn 30.000 USD, cao hơn 50% mặt bằng giá xe cũ cùng loại cách đây 5 năm. Điều này cho thấy độ tin cậy, tuổi thọ còn lại là hai yếu tố quan trọng nhất cần xem xét khi mua ô tô đã qua sử dụng".

Tương tự những năm trước đây, kết quả được iSeeCars công bố cho thấy ô tô Nhật Bản tiếp tục áp đảo khi có tới 6 cái tên của các thương hiệu như Toyota, Honda, Mitsubishi, Lexus… góp mặt trong top 10 ô tô đã qua sử dụng 5 năm đáng tin cậy nhất để sở hữu. Trong số này, Honda Fit (từng được gọi là Honda Jazz tại Việt Nam) đã qua sử dụng 5 năm là mẫu ô tô đáng cân nhắc nhất để chọn mua, khi có giá trị còn lại theo năm ở mức thấp nhất.

Ô tô Nhật Bản tiếp tục áp đảo khi có tới 6 cái tên góp mặt trong top 10 ô tô đã qua sử dụng 5 năm đáng tin cậy nhất để sở hữu Ảnh: B.H

Cụ thể, giá bán trung bình mỗi chiếc Honda Fit sau 5 năm sử dụng vào khoảng 18.445 USD, trong khi đó tuổi thọ còn lại dự kiến của mẫu xe này lên tới 10,9 năm. Như vậy, nếu mua Honda Fit đã qua sử dụng được 5 năm, trung bình mỗi năm chủ sở hữu mới của mẫu xe này mất khoảng 1.693 USD.

KIA Rio hatchback xếp thứ hai trong danh sáchnày, khi có giá bán lại trung bình 12.977 USD và tuổi thọ còn lại dự kiến 6,6 năm, bình quân mỗi năm chủ mới sẽ mất khoảng 1.979 USD. So với năm ngoái, KIA Rio hatchback tăng hai bậc trên bảng xếp hạng 10 ô tô đã qua sử dụng 5 năm đáng tin cậy nhất để sở hữu.

Hyundai Elantra cũng góp mặt trong danh sách 10 ô tô đã qua sử dụng 5 năm đáng tin cậy nhất để sở hữu Ảnh: H.T.V

Honda Civic xếp vị trí thứ 3 khi có giá bán lại trung bình 19.958 USD và tuổi thọ còn lại dự kiến 9,6 năm, bình quân mỗi năm chủ mới sẽ mất khoảng 2.027 USD. Vị trí thứ 4 thuộc về Buick Encore với giá bán lại trung bình 16.030 USD và tuổi thọ còn lại dự kiến 7,7 năm, bình quân mỗi năm chủ mới sẽ mất khoảng 2.084 USD. Góp mặt ở nửa đầu bảng xếp hạng 10 ô tô đã qua sử dụng 5 năm đáng tin cậy nhất để sở hữu là Mazda3 hatchback với giá bán lại trung bình 20.042 USD và tuổi thọ còn lại dự kiến 9,6 năm.

Như vậy, trong số 5 mẫu xe dẫn đầu danh sách này có tới 3 mẫu xe thương hiệu Nhật Bản. Các vị trí còn lại trong danh sách 10 ô tô đã qua sử dụng 5 năm đáng tin cậy nhất để sở hữu còn có: Mitsubishi Outlander Sport, Hyundai Elantra, Lexus IS 300, Volkswagen Jetta và Toyota Corolla. Thông tin cụ thể như sau: