Ô tô hybrid giảm giá, người Việt mua sắm gần 900 xe trong tháng đầu năm 2026

Nhu cầu mua sắm ô tô hybrid của người Việt vẫn ở mức cao ngay trong tháng đầu năm 2026 - thời điểm trước Tết Nguyên đán 2026, tuy nhiên tình trạng khan hàng, không đủ xe để bán khiến doanh số ô tô hybrid sụt giảm. Trong đó, các thương hiệu ô tô Nhật Bản như Toyota, Honda, Suzuki… đang cho thấy ưu thế trong việc phát triển, phân phối các dòng xe hybrid.

Người Việt mua sắm gần 900 ô tô hybrid trong tháng đầu năm 2026

Số liệu bán hàng được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy trong tháng 1.2026, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 36.875 xe ô tô các loại. Trong đó, có 863 xe hybrid sử dụng hệ thống động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện, gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid.

Trong tháng 1.2026, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 36.875 xe ô tô các loại Ảnh: B.H

So với tháng cuối năm 2025, lượng ô tô hybrid bán ra tại Việt Nam giảm 786 xe. Điều này diễn ra trong bối cảnh chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô hybrid bắt đầu được triển khai giúp giá bán nhiều mẫu xe hybrid, đặc biệt của Toyota giảm mạnh. Dù vậy, tình trạng khan hàng, không đủ xe để bán khiến doanh số dòng xe hybrid sụt giảm.

Đa phần các phiên bản ô tô đang phân phối tại Việt Nam được nhập khẩu, do đó một số mẫu mã cũng gặp khó khăn do hạn chế về nguồn cung. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng ô tô hybrid tiêu thụ tại Việt Nam trong tháng đầu năm 2026 giảm nhẹ 41 xe. Điều này cho thấy nhu cầu mua sắm các dòng xe hybrid của người Việt vẫn ở mức cao.

Hiện tại, ô tô hybrid với những lợi thế như tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái lại không quá phụ thuộc vào mạng lưới trạm sạc… được xem là một trong những lựa chọn khả thi với nhiều người khách hàng Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó, việc ngày càng có nhiều dòng ô tô động cơ đốt trong được các hãng xe phát triển, bổ sung thêm phiên bản hybrid cũng tăng thêm sự đa dạng, thu hút khách hàng mua xe.

So với cùng kỳ năm ngoái, lượng ô tô hybrid tiêu thụ tại Việt Nam trong tháng đầu năm 2026 giảm nhẹ 41 xe Ảnh: B.H

Người Việt chuộng ô tô hybrid của các thương hiệu xe Nhật Bản

Tương tự năm ngoái, người Việt chuộng ô tô hybrid của các thương hiệu xe Nhật Bản như thương hiệu Toyota, Suzuki, Honda. Tuy nhiên, trong tháng đầu năm 2026, Toyota với những khó khăn về nguồn cung không còn chiếm ưu thế. Thay vào đó, Suzuki là thương hiệu bán được nhiều xe hybrid nhất tại Việt Nam tháng 1.2026 với tổng doanh số đạt 427 xe, tăng 87 xe so với tháng 12.2025. Đây cũng là doanh số của mẫu Suzuki XL7 trong bối cảnh hãng xe Nhật Bản không công bố số liệu bán hàng của mẫu Fronx.

Honda xếp thứ hai với 219 xe bán ra, gồm 39 xe Civic e:HEV RS và 180 xe HR-V e:HEV RS. Trong khi CR-V e:HEV RS nhập khẩu đã hết hàng và Honda cũng đã chuyển mẫu xe này sang lắp ráp tại Việt Nam.

Suzuki là thương hiệu bán được nhiều xe hybrid nhất tại Việt Nam tháng 1.2026 với tổng doanh số đạt 427 xe, tăng 87 xe so với tháng 12.2025 Ảnh: S.N.S

Toyota với danh mục sản phẩm đa dạng thế những trở ngại về nguồn cung khi một số mẫu mã như Camry HEV, Corolla Altis HEV… không có xe để bán khiến tổng lượng xe hybrid bán ra thị trường chỉ đạt 217 xe.

Nếu xét theo từng mẫu mã, trong tháng 1.2026 Suzuki XL7 Hybrid là mẫu ô tô hybrid bán chạy nhất thị trường với 427 xe bán ra, Honda HR-V e:HEV RS xếp thứ hai với 180 xe, các vị trí tiếp theo thuộc về Toyota Innova Cross HEV (81 xe), Toyota Corolla Cross HEV (65 xe), Honda Civic e:HEV RS (39 xe)

Với sự đón nhận của khách Việt cùng với việc được ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt dòng xe hybrid được dự báo sẽ tiếp tục phát triển, đa dạng tại Việt Nam trong thời gian tới.