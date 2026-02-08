Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Chốt phương án tính ưu đãi thuế TTĐB với xe hybrid: Không ít mẫu 'rớt đài'

Đình Tuyên
Đình Tuyên
08/02/2026 08:39 GMT+7

Đúng như dự báo của một số chuyên gia, khá nhiều mẫu mã, phiên bản xe hybrid không đáp ứng được yêu cầu tỷ trọng sử dụng nhiên liệu theo quy định. Do đó, không được hưởng chính sách ưu đãi thuế TTĐB từ năm 2026 theo luật mới.

Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 14.6.2025, từ năm 2026, ô tô hybrid tự sạc (HEV) tại Việt Nam sẽ được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) bằng 70% so với xe xăng, dầu cùng chủng loại. Tuy nhiên, ưu đãi này không áp dụng đại trà mà chỉ với những mẫu mã, phiên bản xe đáp ứng đầy đủ tiêu chí kỹ thuật.

5 điểm nhấn của thị trường ô tô Việt Nam năm 2025

Cụ thể, Nghị định 360/2025/NĐ-CP (Nghị định 360) được Chính phủ ban hành ngày 31.12.2025 nêu rõ, các mẫu xe hybrid tự sạc (HEV và MHEV) thuộc diện được giảm 30% thuế TTĐB phải đáp ứng tỉ trọng xăng sử dụng không quá 70% năng lượng tổng.

Chốt phương án tính ưu đãi thuế TTĐB với xe hybrid: Không ít mẫu 'rớt đài' - Ảnh 1.

Bảng giá trị tiêu thụ xăng trung bình của các loại xe ô tô theo quy định của Nghị định số 360/2025/NĐ-CP vừa được Bộ Xây dựng công bố

ĐỒ HỌA: NGUYỄN DUY

Về cách tính toán tỉ lệ, cơ quan chức năng đưa ra 2 phương án. Trong đó có cách tính tỉ trọng xăng sử dụng (gọi tắt là R) dựa trên tỉ lệ giữa Giá trị tiêu thụ xăng theo chu trình tổ hợp của xe ô tô hybrid điện (FCeq) với Giá trị tiêu thụ xăng trung bình của các loại xe ô tô động cơ đốt trong sử dụng thuần xăng, cùng loại dung tích xi lanh (FCconv).

Như vậy, dựa trên bảng Giá trị tiêu thụ xăng trung bình của các loại ô tô vừa được Bộ Xây dựng công bố vào ngày 30.1.2026, hiện tại đã có thể xác định mẫu mã, phiên bản xe hybrid nào được hưởng ưu đãi thuế TTĐB theo luật mới áp dụng từ năm 2026.

Chốt phương án tính ưu đãi thuế TTĐB với xe hybrid: Không ít mẫu 'rớt đài' - Ảnh 2.

Dựa vào các tiêu chí cụ thể vừa công bố, có thể xác định được các mẫu mã, phiên bản xe hybrid nằm trong diện được hưởng ưu đãi thuế TTĐB

ĐỒ HỌA: NGUYỄN DUY

Toyota là thương hiệu "hưởng lợi" nhất

Nhìn vào danh sách xe hybrid đủ điều kiện hưởng ưu đãi theo bảng trên, có thể thấy sự phân hóa rõ rệt giữa các hãng. Toyota là thương hiệu hưởng lợi nhất khi toàn bộ các mẫu mã, phiên bản xe hybrid của hãng Nhật Bản đang phân phối tại Việt Nam đều đáp ứng tiêu chuẩn theo Nghị định 360. Từ nhóm xe đô thị cỡ nhỏ như Yaris Cross, Corolla Cross Hybrid, Corolla Altis Hybrid đến những mẫu xe cỡ trung như Camry Hybrid, Innova Cross Hybrid.

Chốt phương án tính ưu đãi thuế TTĐB với xe hybrid: Không ít mẫu 'rớt đài' - Ảnh 3.

Toyota có đến 6 mẫu mã đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng xăng, đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế TTĐB

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Honda có 2 mẫu xe có phiên bản hybrid nằm trong diện đượng hưởng ưu đãi thuế TTĐB là Civic và CR-V. Mặc dù vậy, hãng xe này cũng có một trường hợp gây nhiều tiếc nuối là HR-V e:HEV. Mẫu SUV đô thị được kỳ vọng sẽ hưởng ưu đãi nhằm giảm giá bán để tiếp cận nhóm khách hàng trẻ nhưng lại không đạt chuẩn, do tỷ lệ tiêu thụ xăng cao hơn ngưỡng quy định chỉ 0,2%.

Suzuki cũng là thương hiệu gây chú ý. Hãng này sở hữu danh mục xe ô tô du lịch với hầu hết mẫu mã trang bị động cơ hybrid. Tuy nhiên lại chỉ có duy nhất Swift Hybrid đủ điều kiện hưởng ưu đãi. Các mẫu xe khác sử dụng công nghệ hybrid nhẹ (MHEV) nên tỉ trọng tiêu thụ xăng vẫn rất cao, vượt ngưỡng quy định.

Chốt phương án tính ưu đãi thuế TTĐB với xe hybrid: Không ít mẫu 'rớt đài' - Ảnh 4.

Phiên bản Honda CR-V e:HEV lắp ráp trong nước mới tung ra thị trường cũng nằm trong diện xe hybrid được ưu đãi thuế TTĐB

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Hai thương hiệu xe Hàn Quốc Hyundai và KIA hiện cũng có 3 mẫu mã có tùy chọn hybrid, gồm Hyundai Santa Fe, KIA Sorento và KIA Carnival. Tuy nhiên chỉ mỗi KIA Carnival HEV nằm trong diện được hưởng ưu đãi thuế TTĐB. Trường hợp của KIA Sorento cần phân biệt rõ, mẫu xe này hiện phân phối tổng cộng 4 phiên bản trang bị hệ thống vận hành hybrid. Trong đó, 2 phiên bản sử dụng loại hybrid sạc ngoài (PHEV) mặc định đã được hưởng lợi từ các chính sách trước đây. Riêng các bản Sorento HEV thì hệ số R lại lên đến hơn 78%, không đáp ứng tiêu chuẩn.

Chưa chắc giá xe đã giảm mạnh

Nhìn chung, việc cơ quan quản lý công bố các quy định, tiêu chuẩn cụ thể để xác định cụ thể mẫu mã, phiên bản xe hybrid đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế TTĐB từ năm 2026 sẽ giúp thị trường bớt mơ hồ, không còn cảnh "vừa đi vừa dò đường". Các mẫu xe đạt tiêu chí sẽ được hưởng lợi và có cơ hội giảm giá bán để dễ tiếp cận người dùng hơn.

Tuy nhiên, một số chuyên gia vẫn thận trọng nhấn mạnh, giá bán các dòng xe hybrid nằm trong diện ưu đãi thuế TTĐB cũng chưa chắc sẽ giảm mạnh như nhiều người kỳ vọng. Bởi, thuế chỉ là một trong rất nhiều yếu tố cấu thành giá xe.

Chốt phương án tính ưu đãi thuế TTĐB với xe hybrid: Không ít mẫu 'rớt đài' - Ảnh 5.

Các chuyên gia vẫn tỏ ra thận trong khi cho rằng dù nhiều mẫu được ưu đãi thuế TTĐB, nhưng giá xe hybrid vẫn chưa chắc giảm mạnh như kỳ vọng

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trước đó, trao đổi với PV Thanh Niên vào cuối năm 2025, ông Vũ Tấn Công - nguyên Tổng thư ký Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho rằng, việc giảm thuế TTĐB có thể tạo dư địa để giá xe hybrid điều chỉnh theo hướng tích cực, nhưng mức giảm sẽ không đồng đều giữa các mẫu xe, ngay cả khi cùng xe đó được hưởng ưu đãi. Bởi lẽ, mỗi hãng xe có cấu trúc chi phí và biên lợi nhuận khác nhau, chưa kể yếu tố cạnh tranh trên từng phân khúc cũng khác.

Trong khi đó, nhà báo Đức Thọ - Báo Công Luận nhận định: "Trên thực tế, chính sách ưu đãi xe hybrid không hề mới. Trước đó, theo luật Thuế TTĐB sửa đổi ban hành năm 2014 (Luật số 70/2014/QH13), loại xe này cũng đã được hưởng ưu đãi thuế (chỉ là chưa chia tách rõ từng loại hình xe, cụ thể là xe hybrid tự sạc (HEV) và plug-in hybrid (PHEV) - PV). Tuy nhiên, giá xe hybrid kể từ đó đến nay không hề giảm nhờ chính sách ưu đãi mà hầu như chỉ giảm do tác động từ các yếu tố sản xuất, kinh doanh, dung lượng thị trường…".

Đại diện một đại lý ô tô Nhật Bản tại Việt Nam cũng thừa nhận mức giảm giá thực tế sẽ không nhiều. Bởi giá niêm yết áp dụng cho mỗi mẫu, phiên bản xe được tính dựa trên rất nhiều yếu tố; thậm chí phụ thuộc cả vào chính sách, chiến lược của hãng.

Cuối cùng, ở góc độ quản lý, có thể thấy ưu đãi thuế TTĐB với xe hybrid mang ý nghĩa định hướng nhiều hơn. Người tiêu dùng vì vậy cần xem xét kỹ từng mẫu xe cụ thể, thay vì kỳ vọng rằng mọi xe hybrid sẽ đồng loạt giảm giá từ năm 2026.

Tin liên quan

Toyota 'độc chiếm' phân khúc xe hybrid phổ thông tại Việt Nam

Toyota 'độc chiếm' phân khúc xe hybrid phổ thông tại Việt Nam

Không chỉ giữ vững vị thế hãng xe nước ngoài bán chạy nhất thị trường, Toyota còn gần như "độc chiếm" phân khúc xe hybrid phổ thông tại Việt Nam năm 2025, khi nắm đến hơn một nửa thị phần, bỏ xa các đối thủ còn lại.

Xe hybrid giảm giá mạnh, ngay trước thềm điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt

Nhiều xe hybrid 'rớt đài' nếu áp mức giới hạn tiêu thụ nhiên liệu 4,83 lít/100 km

Khám phá thêm chủ đề

Hybrid Xe Hybrid xe lai xăng - điện Ô tô Hybrid thuế TTĐB thuế tiêu thụ đặc biệt chính sách thuế Xe xanh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận