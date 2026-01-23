Toyota 'độc chiếm' phân khúc xe hybrid phổ thông tại Việt Nam

2025 tiếp tục là một năm thành công của tập đoàn Toyota. Trên thị trường toàn cầu, "gã khổng lồ" Nhật Bản nhiều khả năng trở thành hãng xe bán chạy nhất năm thứ 6 liên tiếp. Một thành tích ấn tượng trong bối cảnh áp lực cạnh tranh giữa các tập đoàn ô tô truyền thống và các hãng xe điện mới nổi ngày càng khốc liệt.

Riêng tại Việt Nam, Toyota năm qua vẫn giữ vị thế hãng xe nước ngoài bán chạy nhất thị trường, với doanh số đạt hơn 74.000 xe (đã bao gồm doanh số Lexus), tăng khoảng 8% so với năm trước và bỏ xa phần lớn các đối thủ cùng nhóm. Đáng chú ý, trong bối cảnh ngành xe hơi tiếp tục biến động mạnh bởi xu hướng điện hóa; hãng xe Nhật Bản không chỉ duy trì vị thế ở mảng xe truyền thống, mà còn gần như "độc chiếm" phân khúc xe hybrid.

Toyota Việt Nam chiếm gần 60% thị phần xe hybrid

Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong năm 2025, "ông lớn" ô tô Nhật Bản bán ra 8.389 xe ô tô hybrid, chiếm khoảng 59% thị phần toàn bộ thị trường xe lai xăng - điện (hybrid) tại Việt Nam. Không chỉ dẫn đầu về doanh số, Toyota còn là hãng sở hữu danh mục xe hybrid đa dạng nhất, với 6 mẫu mã (gồm tổng cộng 7 phiên bản), phủ đều từ phân khúc sedan, SUV đô thị đến MPV cỡ trung và cả những nhóm xe cỡ lớn giá vài tỉ đồng.

Với hơn 8.000 xe đến tay người dùng, Toyota đã đóng góp gần 60% thị phần xe hybrid tại Việt Nam năm 2025 ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Sự áp đảo kể trên khiến phân khúc hybrid tại Việt Nam năm 2025 gần như trở thành "sân chơi riêng" của Toyota. Đến thời điểm hiện tại, sau gần 6 năm trình làng phiên bản xe hybrid đầu tiên tại Việt Nam, hãng xe Nhật Bản về cơ bản đã xây dựng được hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ tương đối hoàn chỉnh cho loại xe này. Lượng xe hybrid bàn giao đến tay người dùng cũng đã vượt mốc 22.000 xe. Trong khi đó, các hãng xe khác trên thị trường hiện chỉ tham gia ở quy mô nhỏ, mang tính thăm dò hoặc giới hạn ở một vài mẫu xe nhập khẩu.

"Quả ngọt" của người tiên phong

Thực tế, sự thống lĩnh của Toyota ở phân khúc hybrid không phải ngẫu nhiên. Trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc cho xe thuần điện vẫn chưa phát triển đồng bộ, đặc biệt ngoài các đô thị lớn; xe hybrid đang trở thành xu hướng ngắn hạn và được xem là giải pháp chuyển tiếp phù hợp hơn với điều kiện thực tế. Việc Toyota đi tiên phong mở rộng danh mục, đẩy mạnh thương mại hóa loại xe này tại Việt Nam có thể xem là nước cờ quan trọng, giúp hãng xe Nhật Bản chiếm được nhiều ưu thế cạnh tranh.

Toyota nắm giữ nhiều lợi thế cạnh tranh ở mảng xe hybrid nhờ chiến lược tiên phong đẩy mạnh thương mại hóa loại xe này tại Việt Nam ẢNH: TMV

Từ ngày 20.1.2026, Toyota Việt Nam chính thức áp dụng giá bán mới cho một số mẫu xe HEV được hưởng chính sách Thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), giá đã bao gồm Thuế Giá trị gia tăng 10%. Cụ thể như sau:

Giá bán mới của một số phiên bản xe hybrid của Toyota tại Việt Nam NGUỒN: TMV

Song song với giá niêm yết mới, hãng xe Nhật Bản cũng sẵn sàng áp dụng nhiều giải pháp "hậu mãi" nhằm củng cố niềm tin của người dùng đối với xe hybrid. Trong đó, từ đầu năm 2026, Toyota đã triển khai chương trình gia hạn bảo hành chính hãng lên đến 10 năm hoặc 185.000 km cho các mẫu xe hybrid, tùy điều kiện nào đến trước. Đây được xem là một trong những chính sách bảo hành dài nhất thị trường hiện nay đối với dòng xe sử dụng pin điện.

Xe hybrid dự báo còn rất nhiều tiềm năng tại thị trường Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ngoài thời hạn bảo hành, hãng cũng công bố các chính sách ưu đãi liên quan đến pin hybrid, bao gồm chi phí thay thế và hỗ trợ kỹ thuật, nhằm giảm bớt tâm lý e ngại về độ bền và chi phí sửa chữa. Đây là yếu tố từng khiến không ít người dùng Việt Nam dè dặt với xe lai xăng - điện.

Từ góc độ thị trường, việc Toyota gần như "độc chiếm" phân khúc xe hybrid trong năm 2025 có thể xem là "quả ngọt" từ chiến lược tiếp cận đa chiều mà hãng xe này đã theo đuổi nhiều năm tại Việt Nam. Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo, khi chính sách thuế dần rõ ràng và nhu cầu mua ô tô tiết kiệm nhiên liệu, hạn chế phát thải tiếp tục tăng, "miếng bánh" xe hybrid nhiều khả năng sẽ thu hút thêm các đối thủ mới. Khi đó, lợi thế tiên phong của Toyota sẽ không còn đảm bảo, thị trường sẽ bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt hơn.