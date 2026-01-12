Rò rỉ thiết kế Toyota Fortuner thế hệ mới

Trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn ở phân khúc SUV 7 chỗ, để duy trì vị thế, Toyota Fortuner dường như sắp bước vào cuộc "lột xác" lớn nhất kể từ khi trình làng. Theo đó, những bản dựng thiết kế từ studio Poloto đang lan truyền gần đây về mẫu xe Nhật đã phần nào xác nhận điều này.

Đoạn video được dàn dựng bởi studio thiết kế Poloto đang hé lộ phần nào "hình hài" của Toyota Fortuner 2027

So với kiểu dáng mềm mại, có phần bảo thủ của phiên bản hiện hành, Fortuner thế hệ mới sở hữu diện mạo vuông vức, góc cạnh hơn. Thậm chí mang hơi hướng các dòng SUV cao cấp.

Phần đầu xe nổi bật bởi cụm đèn pha kiểu "mắt hí" mềm mại sẽ nhường chỗ cho hệ thống đèn LED projector sắc nét cùng dải định vị ban ngày hai thanh song song, tạo ấn tượng mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lưới tản nhiệt trung tâm thay vì dạng thanh nan quen thuộc, nay chuyển sang kiểu họa tiết tổ ong hài hòa với thân xe, phía trên đính kèm dòng chữ "TOYOTA" lớn, tương tự xu hướng thiết kế hiện đại đang thấy nhiều ở các mẫu SUV cao cấp.

Kiểu dáng Toyota Fortuner thế hệ mới được đánh giá cá tính và thể thao hơn nhiều so với bản hiện hành ẢNH: POLOTO

Tổng thể thân xe cũng trở nên vuông vức hơn. Đây là một tín hiệu rõ ràng cho thấy Toyota đang muốn Fortuner bứt phá khỏi hình ảnh một mẫu SUV đa dụng "an toàn, truyền thống", hướng tới phong cách mạnh mẽ, nam tính đúng chất off-road. Trong đó, đáng chú ý phải kể đến bộ mâm hợp kim cỡ lớn. Phần đuôi xe, theo những hình phác họa rò rỉ, gợi liên tưởng tới mẫu Land Rover Discovery Sport, với cụm đèn hậu LED thanh mảnh và cản sau hầm hố.

Không chỉ ngoại thất, khoang ca-bin của Fortuner thế hệ mới cũng hứa hẹn mang tới trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Điểm nhấn nằm ở màn hình giải trí trung tâm dạng nổi, kích thước có thể lên tới 14 inch. Cụm vô-lăng mới lấy cảm hứng từ người anh em Toyota Land Cruiser Prado, kết hợp với bảng đồng hồ phía sau hoàn toàn kỹ thuật số. Các nút bấm điều khiển chức năng như nút bấm điều hòa tự động hai vùng, nút bấm làm mát ghế hay nút chỉnh chế độ lái vẫn được giữ lại nhằm duy trì yếu tố thực dụng.

Nội thất của Toyota Fortuner cũng hiện đại và giàu trang bị hơn ẢNH: POLOTO

Đáng chú ý, khả năng cao Toyota Fortuner mới sẽ trang bị cửa sổ trời - một tính năng từng bị xem là "xa xỉ" trên thế hệ tiền nhiệm. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu đây sẽ là loại cửa sổ trời toàn cảnh (panorama) hay một mảnh (sunroof).

Về công nghệ, đoạn video lan truyền cho thấy Fortuner mới lần đầu tiên trang bị gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2, với radar trước tích hợp ngay trên cản trước. Nếu điều này trở thành sự thật, mẫu SUV 7 chỗ đến từ Nhật nhiều khả năng sẽ tích hợp hệ thống hỗ trợ lái bán tự động trên các phiên bản cao cấp. Đây là bước tiến đáng kể so với thế hệ hiện hành vốn chỉ dừng lại ở các hệ thống an toàn cơ bản.

Toyota Fortuner thế hệ mới nhiều khả năng sẽ sử dụng hệ truyền động hybrid với sự kết hợp giữa động cơ diesel và mô-tơ điện loại nhỏ ẢNH: POLOTO

Ở khả năng vận hành, nhiều nguồn tin cho rằng Fortuner thế hệ mới sẽ lần đầu tiếp cận công nghệ diesel lai điện. Mẫu SUV này khả năng cao tiếp tục sử dụng khối động cơ dung tích 2.8 lít tăng áp quen thuộc, kết hợp hệ thống mild-hybrid 48 volt nhằm gia tăng sức mạnh. Mức công suất dự đoán vượt ngưỡng 200 mã lực, đồng thời tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu so với cấu hình diesel hiện nay. Đây không chỉ là nâng cấp về hiệu suất mà còn là bước Toyota thể hiện cam kết với xu hướng tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải trong kỷ nguyên điện hóa.

Hiện vẫn chưa rõ thời điểm Toyota Fortuner thế hệ mới trình làng thị trường toàn cầu. Tại Việt Nam, mẫu SUV 7 chỗ này đang phân phối tổng cộng 5 phiên bản, niêm yết giá từ 1,055 - 1,350 tỉ đồng; cạnh tranh trực tiếp với Ford Everest và Isuzu mu-X.