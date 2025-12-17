SUV 7 chỗ: Ford Everest lại 'gánh' doanh số cả phân khúc

Nỗ lực ưu đãi, giảm giá của các hãng và đại lý, cộng với việc sức mua dần tích cực trở lại trong giai đoạn cuối năm giúp thị trường ô tô trong nước tiếp tục đà phục hồi trong tháng 11.2025. Đáng chú ý, doanh số khả quan ghi nhận ở hầu hết phân khúc, kể cả những nhóm xe vốn dĩ không còn quá hút khách như SUV 7 chỗ.

Theo số liệu tổng hợp từ Báo cáo bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, khép lại tháng qua, cả phân khúc SUV 7 chỗ khung gầm rời (body on frame) bán ra tổng cộng 1.791 xe, tăng 43 xe so với tháng liền trước. Đây đã là tháng thứ 3 liên tiếp nhóm xe này duy trì đà tăng trưởng.

Doanh số SUV 7 chỗ tại Việt Nam tháng 11.2025 NGUỒN: VAMA

Mặc dù vậy, xét ở cuộc cạnh tranh nội bộ, không phải mẫu mã nào trong nhóm SUV 7 chỗ cũng ghi nhận doanh số tích cực. Lượng xe bàn giao chung vẫn tăng trưởng chủ yếu nhờ đóng góp của mẫu xe trụ cột Ford Everest.

Cụ thể, thống kê của VAMA cho thấy, riêng mẫu xe xuất xứ từ Mỹ trong tháng qua đã bán ra tổng cộng1.449 xe, tăng 34 xe so với tháng 10. Nếu so với đối thủ bám đuổi gần nhất trên bảng xếp hạng doanh số ở phân khúc là Toyota Fortuner, lượng xe Everest bàn giao tháng qua thậm chí gấp gần 5 lần. Bởi Fortuner kết thúc tháng 11 chỉ ghi nhận doanh số 286 xe, giảm 14 xe so với tháng trước đó.

Phân khúc SUV 7 chỗ 6 tháng đầu năm 2025

Lý giải về sự vượt trội của Ford Everest, một chuyên gia trong ngành ô tô cho rằng, lợi thế lớn nhất của mẫu xe Ford nằm ở kiểu dáng thiết kế bắt mắt cùng trang bị tiện nghi, công nghệ vượt trội. Ngoài ra, Everest cũng đa dạng tùy chọn, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng hơn. Mẫu SUV Mỹ hiện đang được phân phối tại Việt Nam tổng cộng tới 6 phiên bản, giá bán trải đều từ 1,099 - 1,553 tỉ đồng. Đó là chưa kể, thời gian gần đây Ford Everest liên tục được các đại lý áp dụng nhiều ưu đãi cả về giá và quà tặng. Điều này giúp doanh số mẫu SUV Mỹ dễ dàng duy trì sự ổn định, thậm chí nhiều tháng lọt vào nhóm xe bán chạy nhất toàn thị trường.

Ford Everest tiếp tục cho thấy sự áp đảo hoàn toàn so với các đối thủ cùng phân khúc ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh với Everest là Toyota Fortuner lại hoàn toàn đối lập. Mẫu xe Nhật những năm gần đây không có nhiều thay đổi đột phá về diện mạo, trang bị tiện ích cũng lép vế so với mẫu xe thương hiệu Mỹ. Ngoài ra, Toyota Việt Nam thời gian qua cũng không quá "ưu ái" Fortuner khi rất ít khi triển khai các chương trình hỗ trợ giá cho mẫu SUV này.

Ở nhóm còn lại, Isuzu mu-X dù đã trình làng thị trường phiên bản nâng cấp giữa đời, nhưng kết quả bán hàng vẫn không có nhiều bứt phá. Tháng 11 vừa qua, mẫu xe này chỉ bán ra tổng cộng 29 xe, giảm 4 xe so với tháng trước. Doanh số này thậm chí chưa bằng số lẻ của mẫu xe đầu bảng Ford Everest.

Bản nâng cấp dù bổ sung nhiều tiện nghi nhưng giá bán tăng khiến Isuzu mu-X không tạo được nhiều đột phá về doanh số ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trong khi đó, Mitsubishi Pajero Sport sau nhiều tháng không ghi nhận doanh số, tháng qua bất ngờ bàn giao 27 xe đến tay người dùng. Mặc dù vậy, theo thông tin cập nhật, mẫu SUV này hiện tại đã không còn bản máy dầu. Thay vào đó, hãng chỉ phân phối bản máy xăng với hai tùy chọn, gồm Pajero Sport Gas 4x4 STD giá 1,23 tỉ đồng và Pajero Sport Gas 4x4 Premium giá 1,31 tỉ đồng. Ngoài ra, các xe mới bán ra tháng qua đều là xe bàn giao cho khách hàng dự án.

Xét lũy kế 11 tháng đầu năm 2025, Ford Everest vẫn là mẫu xe "gồng gánh" doanh số ở phân khúc SUV 7 chỗ khung gầm rời (body-on-frame) tại Việt Nam. Mẫu SUV Mỹ đã bán ra tổng cộng đến 11.209 xe, chiếm đến hơn 83% thị phần phân khúc.