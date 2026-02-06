Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Không phải xe điện, Toyota dồn lực sản xuất ô tô hybrid

Hoàng Cường
Hoàng Cường
06/02/2026 12:46 GMT+7

Bất chấp cuộc đua điện hóa đang diễn ra rộ trong ngành ô tô toàn cầu, Toyota vẫn kiên trì với mục tiêu tập trung phát triển các dòng ô tô hybrid, nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới đặt mục tiêu tăng sản lượng ô tô hybrid lên 6,7 triệu xe trong vòng vài năm tới.

Trong khi nhiều nhà sản xuất ô tô đang nỗ lực tăng tốc trong cuộc đua điện hóa và xem ô tô điện là xu hướng tương lai, Toyota vẫn đặt niềm tin vào ô tô hybrid. Toyota hiện được xem là nhà sản xuất ô tô dẫn đầu ở mảng xe hybrid trên thế giới, đồng thời hãng cũng đặt mục tiêu sản xuất, phân phối nhiều ô tô hybrid nhiều hơn trong vòng hai năm tới. Nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới dự báo sản lượng xe hybrid sẽ tăng khoảng 30%.

Năm ngoái, Toyota đã bán được 10.536.807 xe trên toàn thế giới, trong đó có 4,994 triệu xe điện và xe hybrid. Riêng lượng ô tô hybrid chiếm tới 4,433 triệu xe. Trong năm tới, Toyota đặt mục tiêu tăng sản lượng cả ô tô hybrid truyền thống và ô tô hybrid cắm sạc lên 5 triệu chiếc, và có kế hoạch đạt tới 6,7 triệu xe vào năm 2028.

Không phải xe điện, Toyota dồn lực sản xuất ô tô hybrid - Ảnh 1.

oyota đặt mục tiêu tăng sản lượng cả ô tô hybrid truyền thống và ô tô hybrid cắm sạc lên 5 triệu chiếc, và có kế hoạch đạt tới 6,7 triệu xe vào năm 2028

Ảnh: Carscoop

Mục tiêu này nếu đạt được sẽ đẩy tỷ lệ ô tô hybrid trong tổng doanh số bán xe của Toyota tăng từ 50% lên khoảng 60%. Đến năm 2028, Toyota dự kiến sẽ sản xuất tổng cộng 11,3 triệu xe, có nghĩa là tốc độ tăng trưởng xe hybrid dự kiến sẽ vượt xa tốc độ tăng trưởng sản lượng chung, vốn chỉ tăng 10% trong cùng kỳ.

Để đạt được mục tiêu này, ngoài việc đa dạng hóa các mẫu mã, phiên bản xe hybrid; Toyota sẽ mở rộng sản xuất tại Mỹ. Theo một báo cáo từ Nikkei Asia, Toyota dự định đầu tư 10 tỉ USD vào hoạt động sản xuất tại Mỹ trong vòng 5 năm tới. Trong đó, bao gồm việc nâng cấp năm nhà máy tập trung vào sản xuất hệ thống truyền động hybrid và các linh kiện liên quan. Cuối năm ngoái, công ty đã cho ra mắt phiên bản hybrid mới của RAV4, và đến năm 2028, họ dự định bắt đầu lắp ráp Corolla hybrid tại nhà máy ở Mississippi (Mỹ).

Các phiên bản hybrid của những mẫu xe bán chạy như Camry hay bán tải Tacoma tiếp tục được khách hàng ưa chuộng, đặc biệt là tại Mỹ.

Không phải xe điện, Toyota dồn lực sản xuất ô tô hybrid - Ảnh 2.

Toyota dự định đầu tư 10 tỉ USD vào hoạt động sản xuất tại Mỹ trong vòng 5 năm tới

Ảnh: Carscoop

Đáng chú ý, hiện chưa có thông tin nào về việc Toyota kỳ vọng sản lượng và doanh số bán ô tô điện chạy bằng pin của hãng sẽ tăng bao nhiêu. Rõ ràng, nhu cầu tăng trưởng xe điện có dấu hiệu chậm lại trong những năm gần đây cùng với việc các khoản trợ cấp dành cho ô tô điện dần bị cắt giảm ở nhiều quốc gia, khu vực khiến Toyota càng có thêm lý do để dồn lực cho xe hybrid.

Công ty nghiên cứu thị trường GlobalData có trụ sở tại Anh dự báo sẽ có 29 triệu xe hybrid được bán ra trên toàn cầu vào năm 2030. Con số này cao hơn 2,8 triệu xe so với dự báo trước đó của công ty, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với ô tô hybrid truyền thống cũng như xe hybrid cắm sạc.

Hiện tại, Toyota đang nắm giữ 58% thị phần toàn cầu của thị trường ô tô hybrid và dường như vị thế này sẽ không thay đổi trong thời gian tới.

Tin liên quan

Honda CR-V bản hybrid lắp ráp tại Việt Nam chốt giá bán, thấp nhất 1,17 tỉ đồng

Honda CR-V bản hybrid lắp ráp tại Việt Nam chốt giá bán, thấp nhất 1,17 tỉ đồng

Phiên bản hybrid CR-V e:HEV RS lắp ráp trong nước có giá 1,25 tỉ đồng, giảm không đáng kể so với bản nhập khẩu từ Thái Lan. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nằm ở bản CR-V e:HEV L có giá 1,17 tỉ đồng, thấp hơn đến 80 triệu đồng được kỳ vọng sẽ giúp Honda CR-V hybrid dễ tiếp cận người dùng.

Toyota Vios Hybrid mở bán tại thị Malaysia, khi nào về Việt Nam?

Toyota 'độc chiếm' phân khúc xe hybrid phổ thông tại Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

Xe Hybrid sản xuất ô tô hybrid thị trường ô tô Mua ô tô
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận