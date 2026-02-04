Toyota Vios Hybrid mở bán tại thị Malaysia, khi nào về Việt Nam?

Không lâu sau khi chính thức trình làng tại Thái Lan, Toyota tiếp tục mở bán phiên bản Vios Hybrid (xe lai xăng – điện) tới thị trường Malaysia. Động thái này cho thấy rõ chiến lược đẩy mạnh điện hóa các dòng xe phổ thông của hãng xe Nhật Bản ở khu vực Đông Nam Á.

Tại Malaysia, Toyota Vios Hybrid 2026 phân phối 2 phiên bản, gồm Vios 1.5 HEV tiêu chuẩn và Vios 1.5 HEV GR Sport. Giá bán lần lượt ở mức 103.900 - 109.900 ringgit, tương đương khoảng 687 - 727 triệu đồng. Xe được áp dụng chế độ bảo hành 5 năm không giới hạn số km, riêng pin hybrid được bảo hành 8 năm, có thể gia hạn theo chính sách của hãng.

Không lâu sau khi trình làng thị trường Thái Lan, Toyota Vios phiên bản Hybrid đã mở bán tại Malaysia ẢNH: PAULTAN

Đáng chú ý, so với đối thủ trực tiếp Honda City phiên bản hybrid (e:HEV RS), giá bán của Vios 1.5 HEV GR Sport thấp hơn khoảng 2.000 ringgit, tương đương hơn 13 triệu đồng. Cách định giá này cho thấy Toyota đang từng bước đưa công nghệ hybrid trở thành lựa chọn chính thức và hướng tới phổ biến, thay vì chỉ xuất hiện ở các phân khúc hoặc nhóm xe cao cấp.

Điểm cốt lõi của Vios "bản lai" nằm ở hệ truyền động hybrid thế hệ mới, kết hợp giữa động cơ xăng 1.5 lít với mô-tơ điện và hộp số e-CVT, cho tổng công suất đạt 111 mã lực. Toyota cho biết hãng không đặt nặng yếu tố thể thao mà hướng tới khả năng vận hành mượt mà cũng như hiệu quả nhiên liệu. Theo công bố, mức tiêu thụ trung bình của Vios Hybrid chỉ khoảng 3,6 lít/100 km, con số vượt trội trong phân khúc sedan hạng B, đặc biệt trong điều kiện sử dụng đô thị.

Về thiết kế, Vios Hybrid vẫn dựa trên nền tảng của thế hệ Vios/Yaris Ativ hiện hành, song được tinh chỉnh theo hướng hiện đại và thể thao hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn LED tạo hình sắc nét và các chi tiết khí động học được xử lý gọn gàng. Phiên bản GR Sport có cản trước/sau thiết kế riêng, mâm hợp kim kích thước lớn và các điểm nhấn thể thao nhằm tạo khác biệt so với bản tiêu chuẩn.

Tại Malaysia, Vios bản hybrid bán ra tổng cộng 2 phiên bản, giá thấp hơn đôi chút so với đối thủ trực tiếp Honda City ẢNH: PAULTAN

Khoang nội thất cũng cho thấy nỗ lực nâng cấp trải nghiệm người dùng của Toyota với mẫu sedan hạng B này. Xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước 10,1 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số phía sau vô-lăng. Cách bố trí nội thất theo hướng tối giản, dễ sử dụng, phù hợp với triết lý quen thuộc của Toyota. Trên bản GR Sport, khoang lái bố trí trẻ trung hơn nhờ ghế ngồi bọc da kết hợp vật liệu da lộn, cùng các chi tiết trang trí thể thao.

Ngoài ra, trang bị an toàn cũng là điểm đáng chú ý khác trên Vios Hybrid. Mẫu xe này được tích hợp gói Toyota Safety Sense, bao gồm các hệ thống hỗ trợ lái chủ động như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn và kiểm soát hành trình thích ứng…

Nhìn chung, việc Malaysia nhanh chóng trở thành thị trường tiếp theo sau Thái Lan phân phối Vios Hybrid, cho thấy hãng xe Nhật Bản không còn xem phiên bản này là một sản phẩm thử nghiệm. Trước đó, Vios Hybrid đã mở bán tại Thái Lan vào tháng 8.2025 và lập tức nhận nhiều phản hồi tích cực trong giai đoạn đầu mở bán. Điều này cho thấy nhu cầu đối với sedan hybrid tại Đông Nam Á vẫn còn dư địa, bất chấp xu hướng xe gầm cao đang chiếm ưu thế.

Toyota đang đẩy mạnh phổ thông hóa các dòng xe hybrid; do đó không loại trừ việc Vios Hybrid sẽ sớm về Việt Nam ẢNH: PAULTAN

Liên quan đến khả năng phân phối tại Việt Nam, Toyota Việt Nam hiện vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức. Tuy nhiên, việc liên tục mở rộng danh mục sản phẩm xe hybrid trong nước thời gian qua cho thấy định hướng điện hóa đang được liên doanh Nhật Bản thúc đẩy. Và trong bối cảnh Toyota Vios vẫn đang là một trong những mẫu sedan hạng B hút khách, không loại trừ khả năng hãng xe Nhật cũng sớm đưa phiên bản hybrid của mẫu xe này về Việt Nam.

Dù vậy, các chuyên gia nhận định, với mức giá tại các thị trường lân cận, nếu về Việt Nam, Vios Hybrid cũng rất khó niêm yết thấp hơn do chi phí pin và hệ truyền động điện hóa. Do đó, thách thức với phiên bản này cũng không nhỏ. Điều này đòi hỏi Toyota phải cân nhắc kỹ bài toán định vị, trong bối cảnh phân khúc sedan hạng B trong nước vẫn khá nhạy cảm về giá. Bên cạnh đó, các yếu tố như sản lượng tiêu thụ, phương án lắp ráp hay nhập khẩu, cũng như chính sách ưu đãi dành cho xe hybrid sẽ đóng vai trò quan trọng trong quyết định cuối cùng.