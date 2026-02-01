Suzuki dừng lắp ráp ô tô tại Thái Lan, bán lại nhà máy cho Ford

Truyền thông Thái Lan đưa tin, Suzuki đang tiến hành thỏa thuận bán lại nhà máy ở Rayong cho Ford Thailand Manufacturing (FTM). Động thái này không quá bất ngờ bởi vào giữa năm 2024, Suzuki từng hé lộ việc dừng sản xuất, lắp ráp ô tô tại Thái Lan từ cuối năm 2025.

Nhà máy của Suzuki ở Rayong (Thái Lan) đã tồn tại, hoạt động suốt hơn 12 năm qua, với sản lượng hàng năm khoảng 60.000 xe. Các mẫu mã sản xuất lắp ráp tại nhà máy này chủ yếu là ô tô du lịch với các mẫu xe Swift, Ciaz và Celerio. Việc ngừng sản xuất ô tô tại Thái Lan được xem là một trong những động thái nhằm tái cấu trúc hoạt động sản xuất để dồn lực cho các mục tiêu, kế hoạch mới của Suzuki trong tương lai.

Suzuki đang tiến hành thỏa thuận bán lại nhà máy ở Rayong cho Ford Thailand Manufacturing (FTM) Ảnh: Headlightmag

Ngừng sản xuất, bán lại nhà máy cho Ford nhưng Suzuki vẫn tiếp tục hoạt động bán hàng, dịch vụ sau bán hàng tại thị trường Thái Lan. Các mẫu xe Suzuki phân phối tại Thái Lan, gồm cả xe điện và hybrid sẽ được hãng chuyển sang nhập khẩu tại các nhà máy khác trong khu vực cũng như từ Nhật Bản hay Ấn Độ.

Phía Suzuki chưa công bố lý do về việc ngừng sản xuất, bán lại nhà máy ở Rayong, tuy nhiên theo truyền thông Thái Lan, thị phần của hãng xe Nhật Bản đang dần thu hẹp. Suzuki cũng đối mặt với áp lực cạnh tranh rất lớn đặc biệt từ các hãng xe Trung Quốc ồ ạt xuất hiện tại Thái Lan trong những năm qua.

Về phía Ford Thailand Manufacturing, việc mua lại nhà máy của Suzuki nhằm mục đích mở rộng năng lực sản xuất và hỗ trợ kế hoạch tăng trưởng bền vững của Ford trong khu vực. Bởi nhà máy Suzuki ở Rayong nằm liền kề với nhà máy Ford, do đó sẽ mang đến nhiều thuận lợi cho việc mở rộng quy mô sản xuất hay phát triển hạ tầng, dây chuyền sản xuất. Hiện tại, các nhà máy Ford Thailand Manufacturing (FTM) và AutoAlliance Thailand (AAT) được ví như trái tim trong mạng lưới sản xuất của Ford tại khu vực Đông Nam Á, đóng vai trò như trung tâm sản xuất và xuất khẩu xe bán tải Ford Ranger và SUV Ford Everest cung cấp cho thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Việc Suzuki bán lại nhà máy ở Rayong (Thái Lan) cho Ford được đánh giá sẽ không tác động đến hoạt động phân phối xe Suzuki tại Việt Nam Ảnh: B.H

Theo trang Headlightmag, thỏa thuận giữa hai bên sẽ hoàn tất trong vài tháng tới, sau đó Ford sẽ bắt đầu đánh giá kế hoạch tích hợp nhà máy mới vào khu vực hoạt động hiện tại đồng thời phân tích tiềm năng cũng như các kế hoạch sản xuất trong tương lai.

Việc Suzuki bán lại nhà máy ở Rayong (Thái Lan) cho Ford được đánh giá sẽ không tác động đến hoạt động phân phối xe Suzuki tại Việt Nam cũng như các thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á. Bởi những năm gần đây, các mẫu mã xe Suzuki như Celerio, Ciaz đã dừng phân phối tại Việt Nam. Suzuki Swift cũng đã chuyển sang nhập khẩu từ Nhật Bản. Trong khi đó, hai mẫu xe bán chạy nhất của Suzuki tại Việt Nam như XL7 và Fronx nhập khẩu từ Indonesia.