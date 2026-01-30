Suzuki Satria đăng ký bản quyền kiểu dáng, rục rịch về Việt Nam?

Sau thời gian khá trầm lắng, Suzuki Việt Nam đang cho thấy tín hiệu tăng tốc trở lại ở mảng kinh doanh xe máy hai bánh. Mới đây hãng xe Nhật Bản vừa đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp dòng xe côn tay thể thao Suzuki Satria 2026 tại Việt Nam.

Theo đó, Công báo sở hữu công nghiệp số 454, tập A được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cập nhật tháng 1.2026 đã xuất hiện hình ảnh về mẫu xe tay ga Suzuki Satria 2026 thế hệ mới nhất. Đây là dòng xe côn tay thể thao từng tạo được sức hút lớn tại các thị trường khu vực Đông Nam Á và vừa được Suzuki cải tiến, nâng cấp với nhiều thay đổi.

Suzuki vừa đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp dòng xe côn tay thể thao Suzuki Satria 2026 tại Việt Nam Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Những hình ảnh về Suzuki Satria xuất hiện trong dữ liệu Công báo sở hữu công nghiệp vừa được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cập nhật cho thấy, đây là phiên bản mới thuộc thế hệ mới nhất của dòng xe côn tay thể thao này vừa ra mắt tại Indonesia hồi tháng 11.2025.

Suzuki Satria 2026 được PT Suzuki Indomobil Sales sản xuất, phân phối 2 phiên bản dành cho thị trường Indonesia, gồm Suzuki Satria F150 và Satria Pro. Cả hai đều dùng chung động cơ xăng DOHC 4 van, dung tích 147cc, làm mát bằng chất lỏng, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử Fi. Theo thông tin nhà sản xuất công bố, động cơ này sản sinh công suất 18,1 mã lực tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13.8 Nm tại 8.500 vòng/phút, đi kèm hộp số hộp số 6 cấp, tích hợp hệ thống Clutch Assist System hỗ trợ giảm lực bóp côn và giảm trượt khi dồn số, tạo cảm giác lái xe êm ái cho người lái.

Suzuki Satria 2026 được PT Suzuki Indomobil Sales sản xuất, phân phối 2 phiên bản tại thị trường Indonesia từ tháng 11.2025 Ảnh: Otodetik

Trước đó, chia sẻ với truyền thông, đại diện Suzuki Indomobil Sales cũng đã hé lộ về kế hoạch xuất khẩu mẫu Suzuki Satria sản xuất tại Indonesia. Cụ thể, ông Teuku Agha - Trưởng phòng Kinh doanh và Tiếp thị của PT Suzuki Indomobil Sales cho biết: "Mẫu Satria mới nhất là sản phẩm toàn cầu. Chúng tôi sẽ xuất khẩu sang ASEAN. Chúng tôi chưa biết liệu thị trường Mỹ Latinh có nhu cầu thực sự và ưa chuộng dòng xe này hay không. Nhưng chúng tôi biết rằng, Suzuki Satria được khách hàng tại các quốc gia trong khu vực ASEAN rất ưa chuộng, do đó chúng tôi nhắm đến các thị trường trong khu vực ASEAN trước tiên".

Với tuyên bố của Suzuki Indomobil Sales cùng với việc Satria đã được đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam, nhiều khả năng thế hệ mới của mẫu xe côn tay thể thao này sẽ được phân phối tại Việt Nam trong thời gian tới. Tại thị trường Việt Nam, những năm gần đây Suzuki đã loại bỏ nhiều mẫu mã trong danh mục xe máy của hãng, trong đó có cả Raider 150. Dù vậy hãng xe Nhật Bản vẫn đang phân phối Satria F150 mẫu cũ. Hiện tại, danh mục sản phẩm mô tô xe máy của Suzuki tại Việt Nam chỉ còn hai mẫu xe gồm Satria F150 và V-Strom 250SX, tất cả đều được nhập khẩu.

Suzuki Satria 2026, đặc biệt là bản Satria Pro có khá nhiều thay đổi về diện mạo thiết kế và bổ sung hàng loạt trang bị tính năng mới so với đời cũ như đèn pha LED cỡ lớn, màn hình LCD tích hợp tính năng Suzuki Ride Connect hệ thống khóa thông minh Smartkey, cổng sạc cho các thiết bị di động. Những thay đổi này hứa hẹn sẽ giúp Suzuki Satria tìm lại sức hút trên thị trường xe côn tay thể thao.