Suzuki lý giải về chi tiết thiết kế gây tranh cãi trên xe côn tay Satria Pro

Không lâu sau khi Suzuki tung ra thị trường, phiên bản mới của dòng xe côn tay thể thao Suzuki Satria Pro với nhiều thay đổi về kiểu dáng thiết kế, công nghệ so với bản Satria F150 lập tức nhận được sự quan tâm từ phía khách hàng cũng như giới đam mê. Trong đó, thiết kế đèn pha LED cỡ lớn, phân tầng trên phiên bản Satria Pro là chi tiết tạo ra nhiều tranh cãi nhất trong những ngày qua.

Suzuki Satria Pro là phiên bản mới của dòng xe côn tay thể thao này Ảnh: Kompas

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, Suzuki Satria 2026 được PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) sản xuất, phân phối 2 phiên bản gồm Suzuki Satria F150 và Satria Pro. Trong đó, bản Satria Pro thay đổi kiểu dáng cụm đèn pha khi loại bỏ hoàn toàn thiết kế cũ để thay bằng cụm đèn LED cỡ lớn, phân tầng, tích hợp cụm đèn xi-nhan hai bên. Phần "mặt nạ" cũng được loại bỏ để lộ ra cụm đồng hồ hiển thông tin thiết kế dạng màn hình điện tử LCD.

Nhiều người cho biết, sự thay đổi thiết kế cụm đèn pha cũng như phần đầu xe Satria Pro mang đến một phong cách mới đồng thời trông hiện đại, thời trang hơn. Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng, thay đổi này phần nào đã phá vỡ dáng vẻ đặc trưng từng là một trong những yếu tố để nhận diện của dòng xe côn tay thể thao này.

Mặc dù nhận được nhiều ý kiến khác nhau, Suzuki vẫn nhấn mạnh rằng thiết kế mới này không phải là không có lý do. Liên quan đến vấn đề này, mới đây đại diện PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), giải thích rằng hình dạng đèn pha của Satria Pro được thiết kế rộng hơn vì lý do chức năng và tăng tính an toàn chứ không chỉ vì phong cách.

Bản Satria Pro trang bị cụm đèn LED cỡ lớn, phân tầng, tích hợp cụm đèn xi-nhan hai bên Ảnh: Kompas

"Khi hoạt động vào ban đêm, chùm sáng sẽ lan tỏa rộng hơn nhiều. Đó là lý do tại sao thiết kế đèn pha được thay đổi với kích thước hơn", ông Hariadi - Trưởng phòng Hậu mãi của PT Suzuki Indomobil Sales giải thích.

Theo Suzuki, thiết kế mới này mang lại tầm nhìn tốt hơn trong điều kiện ánh sáng yếu và cải thiện độ an toàn khi lái xe, đồng thời khẳng định thay đổi này không chỉ mang tính hình thức. Lý giải thêm về điều này, ông Teuku Agha - Trưởng phòng Kinh doanh và Tiếp thị Suzuki Indomobil Sales cho rằng: "Dựa trên ý kiến phản hồi của người dùng Suzuki Satria các phiên bản trước đây, đội ngũ thiết kế đã nghiên cứu rất kỹ trước khi áp dụng thiết kế đèn pha mới trên bản Satria Pro, thay đổi này cũng mang đến nhiều ưu điểm. Satria Pro cũng cung cấp nhiều tính năng hơn phiên bản tiêu chuẩn (Satria F150 - PV). Nhưng nếu khách hàng thích kiểu thiết kế trước đây, chúng tôi vẫn đáp ứng trên bản tiêu chuẩn".

Suzuki Satria Pro hiện là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe côn tay thể thao này Ảnh: Kompas

Với mức giá 34,9 triệu rupiah, tương đương 55,2 triệu đồng, mức giá này cao hơn bản Satria F150 khoảng 4 triệu rupiah, Suzuki Satria Pro hiện là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe côn tay thể thao này. So với Satria F150, phiên bản Satria Pro có cùng kích thước thiết kế và dùng chung động cơ xăng DOHC 4 van, dung tích 147cc, làm mát bằng chất lỏng, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử Fi. Tuy nhiên, phiên bản này có thêm màn hình LCD hiển thị thông tin tích hợp tính năng Suzuki Ride Connect giúp kết nối thông tin giữa điện thoại thông minh và cụm đồng hồ trên xe. Ngoài ra, còn có hệ thống khóa thông minh Smartkey, cổng sạc cho các thiết bị di động cá nhân tích hợp trên hộc chứa đồ phía trước và hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên bánh trước.

Tính đến thời điểm này, Suzuki Satria 2026 mới chỉ được phân phối tại Indonesia. Phía Suzuki Việt Nam vẫn chưa cho thấy động thái hay thông tin chính thức nào về việc phân phối Satria 2026. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng, sau thị trường Indonesia, Suzuki Satria 2026 sẽ được nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam. Trước đó, Suzuki Việt Nam đã loại bỏ nhiều mẫu mã trong danh mục sản phẩm xe máy của hãng phân phối tại Việt Nam, trong đó có cả Raider 150, dù vậy hãng xe Nhật Bản vẫn đang phân phối Satria F150.