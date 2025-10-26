Xe côn tay thể thao 'Made in Malaysia' giá gần 50 triệu, cạnh tranh Honda Winner

Không còn là "sàn diễn" của các mẫu mã đến từ những thương hiệu xe Nhật Bản như Honda, Yamaha… Phân khúc xe côn tay thể thao tại thị trường Đông Nam Á hiện nay còn có sự góp mặt của một số mẫu mã đến từ các hãng xe máy nội địa, một trong số đó là Modenas Z15GT.

Với tham vọng cạnh tranh, phá vỡ thế thống trị của bộ đôi Honda Winner R và Yamaha Exciter 155 VVA tại thị trường Đông Nam Á, mới đây thương hiệu xe máy Malaysia - Modenas vừa trình làng mẫu Modenas Z15GT. Đây là mẫu xe côn tay "Made in Malaysia" được đánh giá tiên tiến nhất từ trước đến nay của Modenas.

Thương hiệu xe máy Malaysia - Modenas vừa trình làng mẫu Modenas Z15GT Ảnh: Mekanika

Thực tế, Z15GT là sản phẩm được Modenas hợp tác cùng Kawasaki Motors Corporation (KMC) phát triển, sản xuất. Trong đó, có 31 tham gia kỹ sư, nhà thiết kế và kỹ thuật viên người Malaysia. Mẫu xe này hướng đến nhóm khách hàng trẻ, những người đang tìm kiếm một chiếc xe côn tay underbone thể thao để đi lại hàng ngày; cạnh tranh trực tiếp với Honda Winner R hay Yamaha Exciter 155 VVA.

Modenas Z15GT được tạo dáng thể thao, trẻ trung và cũng không kém phần mạnh mẽ. Điều này được thể hiện ở dàn áo bao bọc thân xe được thiết kế góc cạnh với những đường gân nổi kết hợp các khe gió hai bên thân xe. Theo thông tin nhà sản xuất công bố, Modenas Z15GT có trọng lượng 128 kg, bình xăng 5,7 lít, chiều cao yên xe 780 mm. Cả hai bánh đều dùng mâm đúc 17 đi kèm lốp trước 90/80 và lốp sau 120/70.

Z15GT là sản phẩm được Modenas hợp tác cùng Kawasaki Motors Corporation (KMC) phát triển, sản xuất Ảnh: Mekanika

Z15GT sở hữu động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 149,5 cc. Động cơ này sản sinh công suất động 16,76 mã lực tại vòng tua máy 9.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực. đại 13,5 Nm tại 7.500 vòng/phút, truyền động đến bánh sau thông qua hộp số sáu cấp và hệ dẫn động xích.

Về trang bị tiện ích, mẫu xe côn tay thể thao này cũng không hề kém cạnh các đối thủ cùng phân khúc khi có sẵn màn hình LCD kỹ thuật số hiển thị thông tin, chìa khóa thông minh, cổng sạc cho các thiết bị di động, yên xe bọc da liền khối…

Tại Malaysia, Modenas Z15GT 2025 có giá bán 8.288 ringgit, tương đương 44,9 triệu đồng Ảnh: Mekanika

Hệ thống phanh của Z15GT sử dụng đĩa thủy lực đơn trước và sau, tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) trên bánh trước. Hệ thống treo sử dụng phuộc ống lồng ở phía trước và giảm xóc đơn có thể điều chỉnh theo tải trọng ở phía sau.

Modenas Z15GT 2025 sẽ được phân phối tại hệ thống đại lý ủy quyền của Modenas và Kawasaki tại Malaysia bắt đầu từ ngày 27.10 với giá 8.288 ringgit, tương đương 44,9 triệu đồng. Modenas đặt mục tiêu bán 27.000 chiếc Z15GT mỗi năm tại Malaysia, bên cạnh đó hãng cũng sẽ xuất khẩu Z15GT sang các thị trường như Philippines, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Campuchia bắt đầu từ năm sau.