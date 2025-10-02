Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

Toyota mạnh tay giảm giá giúp Vios hút khách, Yaris Cross tiếp tục bán chạy nhất

Hoàng Cường
Hoàng Cường
02/10/2025 21:54 GMT+7

Động thái tăng gấp đôi ưu đãi với mức giảm giá lên tới hơn 50 triệu đồng từ phía Toyota Việt Nam (TMV) giúp Toyota Vios tìm lại sức hút, trong khi Yaris Cross tiếp tục là mẫu xe Toyota bán chạy nhất tháng.

Nỗ lực triển khai, gia tăng các chương trình ưu đãi, giảm giá trong bối cảnh sức mua trên thị trường hồi phục trở lại giúp Toyota tìm lại nhịp tăng trưởng doanh số. Theo đó, sau khi doanh số bán chững lại trong tháng 8.2025, Toyota lập tức áp dụng chương trình ưu đãi với nhiều mẫu mã đang phân phối trên thị trường trong tháng 9.2025, trong đó đáng chú ý là việc tăng gấp đôi ưu đãi với các phiên bản Toyota Vios, Veloz Cross và Avanza Premio.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Cụ thể, ba mẫu xe này được TMV áp dụng ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe, tăng gấp đôi những tháng trước đó. Với mức ưu đãi này, như Thanh Niên đã đưa tin, khách mua các phiên bản Toyota Vios được giảm từ 46 - 54 triệu đồng, Avanza Premio có mức giảm từ 64,7 - 69,3 triệu đồng, trong khi Veloz Cross có mức giảm lên tới 72,7 - 75 triệu đồng.

Toyota mạnh tay giảm giá giúp Vios hút khách, Yaris Cross tiếp tục bán chạy nhất - Ảnh 1.

Toyota Vios với mức giảm giá khá hấp dẫn đạt doanh số gần 1.300 xe, tăng 566 xe so với tháng 8.2025

Ảnh: T.T.C

Nỗ lực này góp phần giúp hãng xe Nhật Bản có tháng bán hàng tốt nhất tính từ đầu năm 2025 đến nay. Theo số liệu bán hàng mới nhất vừa được cập nhật, trong tháng 9 vừa qua, Toyota đã bán ra thị trường Việt Nam 7.013 xe, tăng 1.842 xe so với tháng trước đó, qua đó lấy lại nhịp tăng trưởng doanh số. Đáng chú ý,đây là tháng đầu tiên trong năm 2025, lượng tiêu thụ xe Toyota theo tháng tại Việt Nam đạt mức trên 7.000 xe, cho thấy sức hút của thương hiệu này trong bối cảnh thị trường ô tô cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Trong số hơn 7.000 xe TMV bán ra tại Việt Nam trong tháng 9.2025, có 2.338 xe lắp ráp trong nước và 4.675 xe nhập khẩu nguyên chiếc. Trong đó, Toyota Vios với mức giảm giá khá hấp dẫn đạt doanh số gần 1.300 xe, tăng 566 xe so với tháng 8.2025. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa thể giúp Toyota lấy lại vị thế, bởi Toyota Yaris Cross tiếp tục là mẫu ô tô Toyota bán chạy nhất Việt Nam tháng vừa qua với doanh số lên tới 1.964 xe, tăng 952 xe so với tháng trước đó. Đây cũng là tháng có kết quả bán hàng tốt nhất của Yaris Cross tính từ đầu năm 2025 đến nay.

Toyota mạnh tay giảm giá giúp Vios hút khách, Yaris Cross tiếp tục bán chạy nhất - Ảnh 2.

Toyota Yaris Cross tiếp tục là mẫu ô tô Toyota bán chạy nhất Việt Nam tháng vừa qua với doanh số lên tới 1.964 xe, tăng 952 xe so với tháng trước đó

Ảnh: B.H

Như vậy, Toyota Vios cùng Yaris Cross tiếp tục là bộ đôi đóng góp nhiều nhất vào doanh số bán hàng của Toyota tại Việt Nam. Các mẫu xe còn lại như Corolla Cross (đạt 985 xe), Veloz Cross (815 xe), Innova Cross (đạt 671 xe) cũng tăng trưởng về mặt doanh số.

Đáng chú ý, Toyota tiếp tục duy trì sự áp đảo ở mảng xe hybrid (xe sử dụng động cơ lai xăng - điện) khi đã bán ra thị trường 784 xe thuộc các phiên bản hybrid, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2024.

Sau 9 tháng đã qua của năm 2025, Toyota đã bán ra tổng cộng 48.126 xe, tiếp tục nằm trong nhóm những thương hiệu ô tô hút khách nhất tại Việt Nam.

