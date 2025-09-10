Xe Toyota bán chạy nhất Việt Nam: Yaris Cross hút khách, Vios không còn là số 1

Từng được ví như "gà đẻ trứng vàng" cho Toyota tại thị trường Việt Nam khi liên tục dẫn đầu doanh số, thậm chí từng giữ ngôi vương ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều năm liền. Tuy nhiên, khi áp lực cạnh tranh trên thị trường gia tăng, thị hiếu người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam đang có sự thay đổi, chuyển dịch rõ rệt khiến Toyota Vios không còn giữ được vị thế số 1 trong số các dòng xe Toyota bán chạy nhất Việt Nam.

Lần gần nhất Toyota Vios lên ngôi vương ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam đã cách đây 3 năm Ảnh: T.M.V

Lần gần nhất Toyota Vios lên ngôi vương ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam đã cách đây 3 năm. Tại thời điểm đó, với 23.529 xe bán ra, Vios vượt mặt hàng loạt mẫu mã hút khách trên thị trường để trở thành mẫu xe Toyota bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Hành trình đến ngôi vương doanh số thị trường ô tô Việt Nam năm 2022 của Vios cũng không gặp quá nhiều rào cản khi mẫu sedan hạng B của Toyota gần như áp đảo phân khúc này. Toyota Vios tạm khép lại nửa đầu năm 2022 với 11.937 xe bán ra, đến tháng 8.2022 tổng doanh số Vios đạt 14.190 xe.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Ở thời điểm hiện tại, Vios vẫn là một trong những mẫu xe Toyota hút khách nhất thị trường Việt Nam, tuy nhiên mẫu sedan này không còn giữ được vị thế số 1. Số liệu bán hàng mới nhất được Toyota Việt Nam (TMV) công bố trong tháng 8 vừa qua cho thấy, lượng xe Toyota Vios đến tay khách hàng trong tháng 8.2025 chỉ đạt 726 xe, giảm gần 500 xe so với tháng trước đó. Trong khi mẫu crossover 5 chỗ - Toyota Yaris Cross bán ra tới 1.012 xe. Đây là tháng thứ ba liên tiếp, doanh số bán Toyota Vios xếp sau Yaris Cross.



Toyota Yaris Cross Toyota Vios Tháng 1.2025 645 490 Tháng 2.2025 287 754 Tháng 3.2025 1185 1041 Tháng 4.2025 1080 773 Tháng 5.2025 1073 1147 Tháng 6.2025 1150 1059 Tháng 7.2025 1259 1213 Tháng 8.2025 1012 726

Kết thúc 8 tháng đã qua của năm 2025, tổng lượng xe Vios bán ra thị trường đạt 7.204 xe, trong khi Toyota Yaris Cross đạt 7.691 xe. Kết quả này khiến Vios không còn là mẫu xe Toyota bán chạy nhất Việt Nam. Thậm chí, nếu so với tháng 8.2022 (năm Toyota Vios lên ngôi vương doanh số thị trường Việt Nam) lượng xe Vios bán ra trong tháng 8.2025 thấp hơn gần 7.000 xe, tức giảm gần 50%. Dĩ nhiên, cục diện thị trường ở thời điểm đó so với hiện nay đã có rất nhiều thay đổi, tuy nhiên phải thừa nhận rằng vị thế Toyota Vios đã sụt giảm đáng kể.

Thực tế, việc Vios đánh mất vị thế cũng không quá bất ngờ nhất là trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, xu hướng xanh hóa phương tiện diễn ra mạnh mẽ và người tiêu dùng đang dần chuyển sang các dòng xe gầm cao. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, việc chậm đổi mới đã ít nhiều khiến Toyota Vios mất dần sức hút.

Vios có tên gọi Yaris Ativ tại thị trường Thái Lan đã được bổ sung phiên bản hybrid

Ảnh: Sanook

Trong khi tại Thái Lan và một số thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á như Philippines, Toyota Vios đã bước sang thế hệ mới với thiết kế hiện đại, thanh lịch hơn. Thậm chí, mới đây tại thị trường Thái Lan, Vios với tên gọi Yaris Ativ đã được bổ sung phiên bản hybrid (dùng động cơ lai xăng - điện) thì ở Việt Nam, Toyota vẫn phân phối Vios mang thiết kế cũ.

Không thể phủ nhận, Toyota Vios vẫn là một trong những mẫu xe Toyota bán chạy nhất thị trường Việt Nam và đóng góp đáng kể vào cột mốc 1 triệu xe Toyota bán ra thị trường Việt Nam. Riêng tháng 8 vừa qua, Vios cũng đóng góp hơn 720 xe trong tổng số 5.171 xe Toyota đến tay khách hàng Việt Nam. Tuy nhiên, để giữ được vị thế cũng như sức hút của một mẫu sedan hút khách nhất thị trường, đã đến lúc Toyota Vios cần những thay đổi.