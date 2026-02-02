Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe điện

Toyota 'nhá hàng' xe điện mới, mở bán trong năm 2026

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
02/02/2026 13:31 GMT+7

Mẫu xe điện hoàn toàn mới của Toyota nhiều khả năng định vị ở nhóm SUV cỡ lớn có ba hàng ghế. Động thái này được xem là bước đi quan trọng, cho thấy hãng xe Nhật Bản đang tăng tốc trong cuộc đua ô tô điện toàn cầu.

Toyota vừa phát đi tín hiệu mới nhất cho thấy hãng xe Nhật Bản đang chuẩn bị trình làng một mẫu ô tô điện hoàn toàn mới, nhiều khả năng định vị ở phân khúc SUV cỡ lớn.

Những hình ảnh teaser vừa được công bố cho thấy bóng dáng một mẫu xe gầm cao với phần thân dài, mui xe tương đối phẳng và cụm đèn hậu LED kéo dài theo phương ngang. Dù không kèm theo bất kỳ thông tin kỹ thuật nào, những chi tiết này đủ để giới chuyên môn nhận định đây nhiều khả năng là một mẫu SUV điện ba hàng ghế, một trong những phân khúc đang tăng trưởng nhanh tại các thị trường lớn, đặc biệt là Bắc Mỹ.

Toyota 'nhá hàng' mẫu xe điện mới, có thể mở bán ngay trong năm 2026 - Ảnh 1.

Mẫu xe điện mới của Toyota được dự đoán định vị ở phân khúc SUV cỡ lớn với kết cấu 3 hàng ghế

ẢNH: CARSCOOP

Theo nhiều nguồn tin, mẫu xe điện mới của Toyota vừa được "nhá hàng" nhiều khả năng thuộc bản thương mại của xe concept (ý tưởng) SUV điện cỡ lớn - Toyota bZ5x. Mẫu xe từng được Toyota giới thiệu trong chiến lược phát triển dòng bZ (Beyond Zero) hồi cuối năm 2021. Nếu thông tin này chuẩn xác, đây sẽ là mẫu SUV chạy bằng điện có ba hàng ghế đầu tiên của hãng xe Nhật Bản đưa vào sản xuất hàng loạt, qua đó bổ sung mảnh ghép còn thiếu trong danh mục xe điện của hãng.

Đáng chú ý, Toyota được cho là sẽ sản xuất mẫu xe này tại Mỹ, với pin cung cấp từ các nhà máy nội địa. Cách tiếp cận này không chỉ giúp hãng tận dụng những ưu đãi dành cho xe điện tại thị trường Bắc Mỹ, mà còn thể hiện rõ định hướng "bản địa hóa" chuỗi cung ứng. Đây là chiến lược quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh và biến động địa chính trị hiện nay.

Ngoài ra, việc Toyota "úp mở" mẫu SUV điện cỡ lớn cũng cho thấy sự thay đổi đáng kể trong định hướng phát triển xe điện của hãng. Trước đó, tập đoàn này thường xuyên bị đánh giá là chậm chân so với các đối thủ, khi ưu tiên chiến lược đa hướng, song song phát triển xe hybrid, plug-in hybrid, hydro và thuần điện. Tuy nhiên, khi các phân khúc xe điện bắt đầu định hình rõ ràng hơn, đặc biệt là SUV gia đình cỡ lớn, Toyota dường như đã sẵn sàng tham gia cuộc chơi một cách trực diện.

Toyota 'nhá hàng' mẫu xe điện mới, có thể mở bán ngay trong năm 2026 - Ảnh 2.

"Tân binh" trong dải xe điện của Toyota nhiều khả năng phát triển từ nền tảng của xe concept Toyota bZ5x

ẢNH: CARSCOOP

Trở lại với sản phẩm xe điện mới hãng xe Nhật Bản sắp trình làng. Hiện tại, phân khúc SUV chạy bằng điện có ba hàng ghế đang trở thành "điểm nóng" cạnh tranh. KIA EV9, Hyundai Ioniq 9 hay các mẫu xe điện cỡ lớn từ Volvo đã nhanh chóng chiếm được sự chú ý nhờ thiết kế thực dụng, không gian rộng rãi và phạm vi hoạt động phù hợp với nhu cầu gia đình. Trong bối cảnh này, sự xuất hiện của Toyota - thương hiệu có thế mạnh về độ bền, độ tin cậy và mạng lưới phân phối toàn cầu được dự báo sẽ tạo thêm áp lực cạnh tranh đáng kể.

Nhiều khả năng Toyota sẽ không tiếp tục sử dụng tên gọi bZ5x cho mẫu xe mới. Trong thời gian gần đây, hãng xe Nhật Bản được cho là đang xem xét lại chiến lược đặt tên cho dòng xe điện, nhằm giúp sản phẩm dễ tiếp cận hơn với người dùng phổ thông, thay vì chỉ nhấn mạnh yếu tố công nghệ. Nếu điều này xảy ra, mẫu SUV điện mới có thể mang một tên gọi hoàn toàn khác, thậm chí gợi nhắc đến các dòng xe quen thuộc trong lịch sử Toyota.

Toyota 'nhá hàng' mẫu xe điện mới, có thể mở bán ngay trong năm 2026 - Ảnh 3.

Việc tiếp tục bổ sung sản phẩm mới đang ít nhiều cho thấy Toyota đang thay đổi chiến lược, đẩy mạnh hơn vào mảng xe thuần điện

ẢNH: CARSCOOP

Về thời điểm ra mắt, Toyota hiện vẫn chưa công bố lịch trình cụ thể. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng, mẫu SUV chạy bằng điện có ba hàng ghế này sẽ được hãng giới thiệu trong năm 2026 và có thể sớm đưa vào sản xuất thương mại, mở bán ngay trong năm nay. Đây được xem là mốc thời gian hợp lý, khi hạ tầng trạm sạc pin tại các thị trường lớn tiếp tục được mở rộng, đồng thời nhu cầu đối với xe SUV điện cỡ lớn dự báo sẽ tăng mạnh trong trung hạn.

Dù còn nhiều thông tin chính thức chưa công bố, tuy nhiên từ góc độ chiến lược, có thể thấy động thái "nhá hàng" mẫu xe mới, cho thấy Toyota đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho giai đoạn tiếp theo của cuộc đua xe điện.

Tin liên quan

Sức mua chững lại, Toyota cắt giảm mục tiêu sản xuất ô tô điện

Sức mua chững lại, Toyota cắt giảm mục tiêu sản xuất ô tô điện

Trong bối cảnh sức mua ô tô điện đang chậm lại, một báo cáo mới đây cho thấy Toyota sẽ cắt giảm khoảng 33% mục tiêu sản lượng ô tô điện đồng thời tiếp tục tập trung vào xe hybrid.

Ô tô điện Toyota từng 'dạm ngõ' thị trường Việt Nam bị triệu hồi

Chủ tịch Toyota: Ô tô điện chỉ có thể chiếm 30% thị phần ô tô trong tương lai

Khám phá thêm chủ đề

Toyota SUV SUV cỡ lớn SUV điện xe điện Ô tô điện Xe Nhật Toyota bZ5x
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận