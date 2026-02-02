Toyota 'nhá hàng' xe điện mới, mở bán trong năm 2026

Toyota vừa phát đi tín hiệu mới nhất cho thấy hãng xe Nhật Bản đang chuẩn bị trình làng một mẫu ô tô điện hoàn toàn mới, nhiều khả năng định vị ở phân khúc SUV cỡ lớn.

Những hình ảnh teaser vừa được công bố cho thấy bóng dáng một mẫu xe gầm cao với phần thân dài, mui xe tương đối phẳng và cụm đèn hậu LED kéo dài theo phương ngang. Dù không kèm theo bất kỳ thông tin kỹ thuật nào, những chi tiết này đủ để giới chuyên môn nhận định đây nhiều khả năng là một mẫu SUV điện ba hàng ghế, một trong những phân khúc đang tăng trưởng nhanh tại các thị trường lớn, đặc biệt là Bắc Mỹ.

Mẫu xe điện mới của Toyota được dự đoán định vị ở phân khúc SUV cỡ lớn với kết cấu 3 hàng ghế ẢNH: CARSCOOP

Theo nhiều nguồn tin, mẫu xe điện mới của Toyota vừa được "nhá hàng" nhiều khả năng thuộc bản thương mại của xe concept (ý tưởng) SUV điện cỡ lớn - Toyota bZ5x. Mẫu xe từng được Toyota giới thiệu trong chiến lược phát triển dòng bZ (Beyond Zero) hồi cuối năm 2021. Nếu thông tin này chuẩn xác, đây sẽ là mẫu SUV chạy bằng điện có ba hàng ghế đầu tiên của hãng xe Nhật Bản đưa vào sản xuất hàng loạt, qua đó bổ sung mảnh ghép còn thiếu trong danh mục xe điện của hãng.

Đáng chú ý, Toyota được cho là sẽ sản xuất mẫu xe này tại Mỹ, với pin cung cấp từ các nhà máy nội địa. Cách tiếp cận này không chỉ giúp hãng tận dụng những ưu đãi dành cho xe điện tại thị trường Bắc Mỹ, mà còn thể hiện rõ định hướng "bản địa hóa" chuỗi cung ứng. Đây là chiến lược quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh và biến động địa chính trị hiện nay.

Ngoài ra, việc Toyota "úp mở" mẫu SUV điện cỡ lớn cũng cho thấy sự thay đổi đáng kể trong định hướng phát triển xe điện của hãng. Trước đó, tập đoàn này thường xuyên bị đánh giá là chậm chân so với các đối thủ, khi ưu tiên chiến lược đa hướng, song song phát triển xe hybrid, plug-in hybrid, hydro và thuần điện. Tuy nhiên, khi các phân khúc xe điện bắt đầu định hình rõ ràng hơn, đặc biệt là SUV gia đình cỡ lớn, Toyota dường như đã sẵn sàng tham gia cuộc chơi một cách trực diện.

"Tân binh" trong dải xe điện của Toyota nhiều khả năng phát triển từ nền tảng của xe concept Toyota bZ5x ẢNH: CARSCOOP

Trở lại với sản phẩm xe điện mới hãng xe Nhật Bản sắp trình làng. Hiện tại, phân khúc SUV chạy bằng điện có ba hàng ghế đang trở thành "điểm nóng" cạnh tranh. KIA EV9, Hyundai Ioniq 9 hay các mẫu xe điện cỡ lớn từ Volvo đã nhanh chóng chiếm được sự chú ý nhờ thiết kế thực dụng, không gian rộng rãi và phạm vi hoạt động phù hợp với nhu cầu gia đình. Trong bối cảnh này, sự xuất hiện của Toyota - thương hiệu có thế mạnh về độ bền, độ tin cậy và mạng lưới phân phối toàn cầu được dự báo sẽ tạo thêm áp lực cạnh tranh đáng kể.

Nhiều khả năng Toyota sẽ không tiếp tục sử dụng tên gọi bZ5x cho mẫu xe mới. Trong thời gian gần đây, hãng xe Nhật Bản được cho là đang xem xét lại chiến lược đặt tên cho dòng xe điện, nhằm giúp sản phẩm dễ tiếp cận hơn với người dùng phổ thông, thay vì chỉ nhấn mạnh yếu tố công nghệ. Nếu điều này xảy ra, mẫu SUV điện mới có thể mang một tên gọi hoàn toàn khác, thậm chí gợi nhắc đến các dòng xe quen thuộc trong lịch sử Toyota.

Việc tiếp tục bổ sung sản phẩm mới đang ít nhiều cho thấy Toyota đang thay đổi chiến lược, đẩy mạnh hơn vào mảng xe thuần điện ẢNH: CARSCOOP

Về thời điểm ra mắt, Toyota hiện vẫn chưa công bố lịch trình cụ thể. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng, mẫu SUV chạy bằng điện có ba hàng ghế này sẽ được hãng giới thiệu trong năm 2026 và có thể sớm đưa vào sản xuất thương mại, mở bán ngay trong năm nay. Đây được xem là mốc thời gian hợp lý, khi hạ tầng trạm sạc pin tại các thị trường lớn tiếp tục được mở rộng, đồng thời nhu cầu đối với xe SUV điện cỡ lớn dự báo sẽ tăng mạnh trong trung hạn.

Dù còn nhiều thông tin chính thức chưa công bố, tuy nhiên từ góc độ chiến lược, có thể thấy động thái "nhá hàng" mẫu xe mới, cho thấy Toyota đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho giai đoạn tiếp theo của cuộc đua xe điện.