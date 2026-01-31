Toyota bán ô tô nhiều nhất thế giới năm 2025

Bất chấp áp lực cạnh tranh trên thị trường ô tô toàn cầu ngày càng gia tăng, cùng sự trỗi dậy của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc vốn có thế mạnh về xe năng lượng mới… Toyota tiếp tục giữ vững vị thế của một nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới. Theo Reuters, trong năm 2025 Tập đoàn Toyota tiếp tục lập kỷ lục doanh số với 11,3 triệu xe bán ra trên toàn cầu, qua đó lần thứ 6 liên tiếp nắm giữ ngôi vị nhà sản ô tô bán chạy nhất thế giới.

Cụ thể, doanh số bán hàng toàn cầu của Tập đoàn Toyota trong năm 2025 tăng 4,6% so với năm 2024, lên mức 11,3 triệu xe. Con số này bao gồm các dòng xe mang thương hiệu Toyota, Lexus cũng như lượng xe của các thương hiệu con như Daihatsu và xe tải Hino.

Năm 2025 Tập đoàn Toyota tiếp tục lập kỷ lục doanh số với 11,3 triệu xe bán ra trên toàn cầu Ảnh: Reuters

Trong khi đó, trái với xu hướng tăng trưởng của ngành ô tô toàn cầu, tổng doanh số bán ô tô của Tập đoàn Volkswagen trong năm 2025 lại giảm 0,5%, xuống mức dưới 9 triệu xe. Qua đó vẫn xếp sau Tập đoàn Toyota về tổng lượng xe bán ra trên thế giới trong năm vừa qua. Theo Reuters, bước sụt giảm doanh số của Volkswagen xuất phát từ việc tập đoàn xe Đức đang tìm cách cắt giảm chi phí trong nước đồng thời đối phó với áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt tại Trung Quốc - một trong những thị trường lớn nhất của Volkswagen.

Reuters cũng chỉ ra rằng, sự tăng trưởng của Tập đoàn Toyota trong năm 2025 chủ yếu đến từ doanh số bán hàng tại Mỹ và Nhật Bản. Chỉ riêng hai thị trường này đã chiếm hơn hai phần năm tổng doanh số của Tập đoàn Toyota. Trong đó, doanh số bán ô tô thương hiệu Toyota và Lexus tại Mỹ tăng 8% và sản lượng tăng gần 10%, chủ yếu nhờ sự phục hồi của dòng xe hybrid (dùng động cơ lai xăng - điện). Trong khi doanh số tại quê nhà Nhật Bản chiếm khoảng 18% tổng doanh số toàn cầu, tăng 12%.

Các số liệu cho thấy Toyota vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định trước những biến động của thị trường cũng như tác động rất lớn từ chính sách thuế mới do Mỹ áp dụng. Đặc biệt, hãng xe Nhật Bản vẫn chứng tỏ được sức hút cũng như vị thế trước sự trỗi dậy của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc.

Toyota vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định trước những biến động của thị trường Ảnh: T.N

Trong năm 2025, Tổng thống Mỹ - Donald Trump Tổng đã áp đặt thuế quan 15% đối với Nhật Bản, bao gồm tất cả ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu vào Mỹ. Mặc dù Chính phủ Nhật Bản đã có những cuộc thương thảo với Mỹ về chính sách thuế nhưng mức thuế mới được áp dụng vẫn cao hơn đáng kể so với mức 2,5% trước đó. Trước thực tế này, hầu hết các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã tìm cách giảm thiểu tác động bằng cách tăng sản lượng tại Mỹ, dù vậy nhiều nhà sản xuất ô tô vẫn phải chịu tổn thất hàng tỉ yên. Xuất khẩu ô tô Toyota từ Nhật Bản sang Mỹ tăng 14,2%, đạt khoảng 615.000 chiếc.

Trong số các nhà sản xuất ô tô trên thế giới, Toyota là một trong số ít hãng xe giữ được sự ổn định tại thị trường Trung Quốc. Doanh số Toyota tại Trung Quốc tăng nhẹ 0,2%, bất chấp sự cạnh tranh gay gắt tại thị trường ô tô hàng đầu thế giới - nơi các thương hiệu xe điện nội địa như BYD đã chiếm phần lớn thị phần. Trong năm 2025, BYD đã vượt qua Tesla để trở thành nhà sản xuất ô tô điện lớn nhất thế giới, với doanh số đạt 4,6 triệu xe, trong đó gần một nửa là xe thuần điện.

Toyota là một trong số ít hãng xe giữ được sự ổn định tại thị trường Trung Quốc Ảnh: B.H

Ngược lại, năm 2025 Toyota chỉ bán được chưa đến 200.000 xe ô tô điện chạy bằng pin. Chỉ có 4.227 chiếc được giao cho khách hàng tại Nhật Bản. Xe hybrid chiếm 42% doanh số toàn cầu của Tập đoàn Toyota, trong khi xe điện chạy bằng pin chiếm 1,9%.

Tại thị trường Việt Nam, trong năm 2025 Toyota Việt Nam đã bán ra thị trường tổng cộng 74.206 xe (bao gồm Lexus), tăng 8% so với năm 2024, đồng thời xuất xưởng 25.200 xe ô tô các loại.

