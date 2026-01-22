Toyota điều chỉnh giá xe hybrid tại Việt Nam, giảm mạnh nhất gần 200 triệu

Không còn dừng ở các chương trình kích cầu ngắn hạn thông qua giảm giá hoặc hỗ trợ lệ phí trước bạ; Toyota Việt Nam mới đây gây chú ý khi chính thức điều chỉnh giảm giá niêm yết đối với hàng loạt mẫu mã, phiên bản xe hybrid đang phân phối. Đáng chú ý, có mẫu mức giảm lên tới 200 triệu đồng.

Cụ thể, theo bảng giá mới áp dụng từ cuối tháng 1.2026, hầu hết các mẫu xe hybrid chủ lực của Toyota đều được điều chỉnh niêm yết giảm theo hướng có lợi hơn cho người tiêu dùng. Trong đó, Toyota Alphard Hybrid - mẫu MPV hạng sang vốn có giá bán cao nhất danh mục sản phẩm của hãng là mẫu xe được điều chỉnh mạnh nhất. Theo đó, phiên bản hybrid của Alphard giảm tới 200 triệu đồng so với trước đây, đưa giá bán mới về quanh mức 4,4 tỉ đồng. Đây cũng là mức giảm sâu nhất từ trước đến nay đối với một mẫu xe hybrid do Toyota phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Các mẫu mã, phiên bản xe hybrid vừa được Toyota điều chỉnh giảm giá niêm yết tại Việt Nam ĐƠN VỊ: VND

Ở phân khúc sedan hạng D, Toyota Camry phiên bản HEV TOP giảm khoảng 70 triệu đồng, kéo giá bán xuống mức 1,46 tỉ đồng. Sau điều chỉnh, mức niêm yết mới của bản này gần như ngang bằng với bản HEV MID, trong khi sự khác biệt về trang bị không quá lớn. Động thái này được xem là cách Toyota tái sắp xếp lại giá trị sản phẩm, tạo sức hút rõ rệt hơn cho phiên bản cao cấp nhất của dòng Camry.

Không chỉ các mẫu xe ở phân khúc cao, nhóm SUV đô thị sử dụng công nghệ hybrid cũng được điều chỉnh giá đáng kể. Toyota Corolla Cross Hybrid giảm khoảng 40 triệu đồng, đưa giá bán về mức xấp xỉ 865 triệu đồng. Sau khi giảm, chênh lệch giá giữa bản hybrid và bản sử dụng động cơ xăng chỉ còn vài chục triệu đồng, một khoảng cách được xem là "dễ chấp nhận" hơn rất nhiều so với giai đoạn trước. Điều này giúp Corolla Cross HEV trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với nhóm khách hàng đề cao khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhưng chưa sẵn sàng chuyển sang xe thuần điện.

Toyota Alphard Hybrid là mẫu xe có mức giá niêm yết giảm mạnh nhất, lên đến 200 triệu đồng ẢNH: T.T.C

Mẫu Crossover hạng B - Toyota Yaris Cross Hybrid cũng được điều chỉnh giảm 37 triệu đồng. Mức giá mới giúp Yaris Cross HEV tiệm cận hơn với các đối thủ cùng phân khúc, đồng thời củng cố vị thế của Toyota trong nhóm xe hybrid phổ thông, vốn đang có dấu hiệu mở rộng nhanh tại thị trường Việt Nam.

Dù vậy, không phải mọi mẫu xe hybrid của Toyota Việt Nam đều góp mặt trong đợt điều chỉnh giá này. Đơn cử như Toyota Innova Cross Hybrid - một trong những mẫu xe hybrid bán chạy nhất năm 2025 của liên doanh này vẫn giữ nguyên giá niêm yết. Điều này cho thấy Toyota có sự phân hóa rõ ràng trong chiến lược giá, tập trung giảm mạnh cho những dòng xe cần kích cầu, trong khi vẫn giữ giá với các mẫu đang có sức mua tốt.

Việc điều chỉnh giảm giá niêm yết giúp các mẫu xe hybrid của Toyota tăng sức hút trong bối cảnh thị trường xe điện hóa đang ngày càng cạnh tranh ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Các chuyên gia trong ngành ô tô nhận định, việc Toyota đồng loạt điều chỉnh giá xe hybrid diễn ra trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Áp lực không chỉ đến từ xe xăng truyền thống, mà còn từ làn sóng xe điện đang mở rộng nhanh, đặc biệt với sự tham gia "ồ ạt" của các thương hiệu Trung Quốc. Trong bức tranh đó, xe hybrid được xem là giải pháp trung gian, phù hợp với điều kiện hạ tầng hiện tại, đồng thời đáp ứng nhu cầu tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải.

Từ góc độ thị trường, động thái điều chỉnh giảm giá niêm yết cho thấy, Toyota không còn xem hybrid là "sản phẩm bổ trợ" mang tính hình ảnh, mà đang thực sự muốn đưa công nghệ này trở thành lựa chọn phổ thông hơn. Khi rào cản về giá được hạ thấp, xe hybrid có nhiều cơ hội cạnh tranh sòng phẳng với xe xăng, thay vì chỉ nhắm tới nhóm khách hàng tiên phong như trước.