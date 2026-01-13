Hãng xe Trung Quốc 'phá khung', ưu đãi 110% lệ phí trước bạ cho khách mua xe

Trong cuộc đua khuyến mãi diễn ra "rầm rộ" tại thị trường Việt Nam, Omoda & Jaecoo mới đây gây chú ý khi áp dụng hình thức kích cầu "khác người".

Theo đó, thay vì hỗ trợ người mua 50% hoặc 100% lệ phí trước bạ như thường thấy, thương hiệu xe Trung Quốc lại "phá khung" khi công bố gói hỗ trợ lệ phí trước bạ lên tới 110%. Mức ưu đãi này đồng nghĩa, người mua không chỉ được "bao" toàn bộ chi phí đóng lệ phí trước bạ, mà còn nhận thêm phần giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc ưu đãi khác.

Phiên bản Omoda C5 Luxury được áp dụng chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ vượt khung, lên đến 110% ẢNH: O&J

Mẫu xe được áp dụng ưu đãi "độc lạ" kể trên là Omoda C5, phiên bản Luxury. Thời điểm ra mắt, phiên bản này niêm yết giá 539 triệu đồng, như vậy sau khi khấu trừ giá trị tương ứng với mức hỗ trợ 110% lệ phí trước bạ, giá thực tế Omoda C5 Luxury chỉ còn khoảng 479 triệu đồng.

Đây là lần đầu tiên thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận một hãng xe công khai mức hỗ trợ vượt quá 100% lệ phí trước bạ, vốn được xem là "trần" ưu đãi trong nhiều năm qua. Trước đó, ngay cả trong những giai đoạn cao điểm kích cầu, các hãng xe phổ thông lẫn cao cấp thường chỉ áp dụng mức hỗ trợ 50% trước bạ cho các mẫu xe bán chậm, hoặc 100% cho xe tồn kho, xe sản xuất năm cũ. Việc Omoda & Jaecoo đưa ra con số 110% vì thế nhanh chóng thu hút sự chú ý, không chỉ từ phía người tiêu dùng mà cả các đối thủ trong cùng phân khúc.

Ngoài Omoda C5, Jaecoo J7 cũng được hãng Trung Quốc áp dụng nhiều ưu đãi mạnh tay ẢNH: O&J

Ngoài bản Luxury, hai phiên bản còn lại của Omoda C5 cũng được áp dụng chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ, nhưng mức hỗ trợ thấp hơn. Cụ thể, khách mua phiên bản C5 Premium được hỗ trợ 50%, kéo giá thực tế xuống còn khoảng 559 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất Omoda C5 Flagship hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, đưa giá thực tế tại đại lý về mức 602 triệu đồng.

Bên cạnh giảm giá thông qua hỗ trợ lệ phí trước bạ, người mua mẫu SUV đô thị đến từ Trung Quốc cũng nhận thêm gói quà tặng miễn phí bảo dưỡng 5 năm hoặc 50.000 km đối với 2 phiên bản Luxury và Premium.

Không chỉ Omoda, dòng SUV, crossover cỡ trung Jaecoo J7 cũng được hãng xe Trung Quốc áp dụng gói kích cầu tương tự, mức hỗ trợ lệ phí cũng khác nhau tùy phiên bản. Cụ thể, bản J7 Flagship được hỗ trợ tới 90% lệ phí trước bạ, quy đổi thành mức giảm tiền mặt khoảng 70 triệu đồng. Với J7 Flagship AWD (phiên bản dẫn động bốn bánh vừa bổ sung vào danh mục sản phẩm) hãng lựa chọn hình thức giảm trực tiếp 30 triệu đồng vào giá bán. Trong khi đó, J7 PHEV Flagship là biến thể có mức ưu đãi cao nhất, khi khoản hỗ trợ 90% lệ phí trước bạ được quy đổi thành giá trị giảm lên tới 90 triệu đồng.

Những chương trình ưu đãi, giảm giá mạnh tay đang cho thấy thực tế các hãng xe Trung Quốc vẫn đang chịu áp lực cạnh tranh rất lớn tại Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Nhìn chung, động thái ưu đãi mạnh tay và "khác người" cũng phản ánh cách các thương hiệu ô tô Trung Quốc đang tìm lối đi riêng tại Việt Nam. Thay vì cạnh tranh thuần túy bằng giá niêm yết, họ chọn thêm phương án ưu đãi mạnh để thu hút sự chú ý; đồng thời nhắm thẳng vào chi phí lăn bánh, yếu tố có tác động trực tiếp đến quyết định mua xe của khách hàng. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng thận trọng với chi tiêu, việc giảm được vài chục đến cả trăm triệu đồng chi phí ban đầu cũng có thể đủ sức tạo ra khác biệt lớn.

Mặc dù vậy, phía sau những chương trình ưu đãi mạnh tay cũng có thể thấy, những hãng xe Trung Quốc (trong đó có Omoda & Jaecoo) đang chịu áp lực không nhỏ về doanh số. Sau giai đoạn ra mắt rầm rộ, nhiều mẫu xe đến từ thị trường tỉ dân vẫn đang loay hoay tìm chỗ đứng tại Việt Nam. Thương hiệu xe chưa thực sự quen thuộc, mạng lưới đại lý còn hạn chế, tâm lý e dè về chất lượng,… khiến nhóm xe Trung Quốc gặp không ít khó khăn trong việc thuyết phục người dùng, bất chấp trang bị và công nghệ được đánh giá cao so với tầm giá.