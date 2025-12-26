Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

Sedan hạng D: Doanh số Toyota Camry, KIA K5 tăng trưởng nhờ giảm giá

Đình Tuyên
Đình Tuyên
26/12/2025 12:01 GMT+7

Chính sách giảm giá mạnh tay từ nhà sản xuất, phân phối giúp lượng xe sedan hạng D tiêu thụ tại Việt Nam tăng trở lại trong giai đoạn cuối năm. Tuy nhiên, phân khúc này vẫn khá tẻ nhạt khi Toyota Camry tiếp tục "một mình một chợ".

Những tháng cuối năm 2025, nhờ chính sách ưu đãi, giảm giá mạnh tay từ các hãng và đại lý; phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam tiếp tục duy trì đà phục hồi ấn tượng, khi hầu hết mẫu mã đều ghi nhận lượng xe bán ra tăng trưởng.

Phân khúc sedan hạng D biến động thế nào sau 6 tháng đầu năm 2025?

Số liệu mới nhất từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, kết thúc tháng 11.2025, toàn phân khúc này bán ra tổng cộng 293 xe, tăng 38 xe, tương đương khoảng 15% so với tháng trước đó.

Sedan hạng D: Doanh số Toyota Camry và KIA K5 tăng nhờ giảm giá cả trăm triệu - Ảnh 1.

Doanh số các mẫu xe sedan hạng D tại Việt Nam tháng 11.2025

NGUỒN: VAMA

Toyota Camry như thường lệ vẫn là mẫu xe hút khách nhất phân khúc. Khép lại tháng qua, đại diện của Toyota bán ra tổng cộng 252 xe, tăng 23 xe (tương đương gần 10%) so với tháng trước đó. Tiếp tục bỏ xa các đối thủ cạnh tranh.

Thực tế, kết quả bán hàng tích cực của Camry trong hai tháng trở lại đây phần lớn đến từ động thái khuyến mãi mạnh tay từ Toyota Việt Nam (TMV). Thời điểm tháng 10, liên doanh Nhật áp dụng chương trình ưu đãi thông qua hình thức giảm 50% lệ phí trước bạ. Bước sang tháng 11, chương trình ưu đãi, giảm giá tăng gấp đôi, tương đương mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách mua xe. Quy đổi ra tiền mặt, mức giảm giá lên tới 122 - 153 triệu đồng. Qua đó, đưa giá bán thực tế Camry về mức 1,098 - 1,377 tỉ đồng. Đây được xem là mức giảm mạnh nhất từ trước đến nay mà hãng xe Nhật Bản áp dụng cho mẫu sedan hạng D này.

Sedan hạng D: Doanh số Toyota Camry và KIA K5 tăng nhờ giảm giá cả trăm triệu - Ảnh 2.

Toyota Camry tiếp tục là mẫu xe dẫn đầu doanh số phân khúc sedan hạng D

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

KIA K5 tháng 11 cũng được Trường Hải (THACO AUTO) áp dụng khuyến mãi. Theo đó, tại các đại lý, khách mua mẫu xe Hàn Quốc được giảm giá trực tiếp từ 20 - 90 triệu đồng. K5 hiện phân phối tổng cộng 3 phiên bản, lần lượt K5 2.0 Luxury (849 triệu đồng), K5 2.0 Premium (904 triệu đồng) và K5 2.5 GT-Line (957 triệu đồng). Đáng chú ý, phiên bản K5 2.0 Luxury áp dụng mức giảm lên đến 90 triệu đồng, giá thực tế chỉ còn 759 triệu đồng; ngang ngửa nhiều mẫu xe ở các phân khúc thấp hơn.

Nhờ động thái kích cầu nói trên, kết thúc tháng 11.2025, K5 ghi nhận doanh số tăng trưởng tích cực, đạt 33 xe, tăng 10 xe so với tháng trước đó. Nếu so với mặt bằng thị trường, đây không phải kết quả quả quá ấn tượng. Tuy nhiên, xét trong năm 2025, đây lại là một trong những tháng mẫu xe Hàn Quốc ghi nhận lượng xe bàn giao cao nhất.

Sedan hạng D: Doanh số Toyota Camry và KIA K5 tăng nhờ giảm giá cả trăm triệu - Ảnh 3.

Doanh số KIA K5 cũng tăng trưởng tích cực nhờ được giảm giá lên đến 90 triệu đồng

ẢNH: ĐẠI LÝ KIA

Một mẫu sedan hạng D khác cũng đang tất tay khuyến mãi là Honda Accord. Thực tế, chương trình giảm giá, tặng quà cho khách hàng với giá trị lên đến hơn 200 triệu đồng đã được các đại lý Honda áp dụng nhiều tháng qua. Tuy nhiên, doanh số mẫu xe Nhật này nhìn chung không có nhiều đột phá, chỉ loanh quanh vài xe mỗi tháng. Tháng 11 vừa qua, lượng xe Accord bàn giao đến tay người dùng đạt 8 chiếc.

Trong khi đó, Mazda6 tiếp tục "án binh bất động" khi không bán nổi dù chỉ 1 xe. Trước đó, mẫu xe Nhật có giai đoạn đầu năm liên tục được hãng áp dụng khuyến mãi "xả hàng" và đến thời điểm này gần như các đại lý đã không còn xe tồn kho. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, THACO AUTO sẽ âm thầm "khai tử" mẫu xe này tại Việt Nam.

Xét lũy kế từ đầu năm 2025, toàn phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam đã bán ra tổng cộng 2.418 xe. Vẫn là nhóm xe ghi nhận doanh số thấp nhất thị trường.

Sedan hạng D: Doanh số Toyota Camry và KIA K5 tăng nhờ giảm giá cả trăm triệu - Ảnh 4.

"Tân binh" MG 7 không được công bố kết quả bán hàng, nhưng thực tế cũng không tạo được nhiều dấu ấn trên thị trường

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ngoài ra, cuộc đua tranh doanh số ở phân khúc khúc sedan hạng D cũng khá "tẻ nhạt", khi Toyota Camry vẫn duy trì thế độc tôn. Số liệu bán hàng cho thấy, sau 11 tháng, mẫu xe Nhật Bản đóng góp 2.090 xe, chiếm hơn 86% tổng doanh số của toàn phân khúc. Những mẫu mã khác như KIA K5 hay Honda Accord nắm thị phần không đáng kể. KIA K5 bán ra 232 xe, chiếm chưa đến 10%. Mazda6 (56 xe) và Honda Accord (40 xe). Riêng mẫu xe Trung Quốc MG7 hãng không công bố kết quả bán hàng.

