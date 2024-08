MG7 giá từ 738 triệu đồng tại Việt Nam, đối thủ mới của Kia K5 và Mazda6

Không chỉ cải thiện doanh số, thời gian gần đây, MG cũng cho thấy quyết tâm tìm chỗ đứng tại thị trường ô tô Việt Nam; khi liên tục bổ sung mẫu mã, mở rộng danh mục sản phẩm phân phối. Bằng chứng là sau khi mở bán hai mẫu RX5 (cuối năm 2023) và MG4 EV (tháng 6.2024); hãng xe nguồn gốc Anh quốc (nhưng đang thuộc sở hữu của Tập đoàn ô tô Thượng Hải (Trung Quốc) - SAIC Motor) mới đây còn trình làng thêm mẫu MG7 hoàn toàn mới.

MG7 kỳ vọng sẽ mang đến "làn gió mới" ở phân khúc sedan hạng D vốn đang khá ảm đạm tại Việt Nam Đình Tuyên

Với kích thước dài, rộng, cao ở mức 4.884 x 1.889 x 1.447 mm, "tân binh" này được hãng định vị ở phân khúc sedan hạng D. Mặc dù vậy, xét theo giá bán công bố cho 3 phiên bản, lần lượt 1.5T Luxury (738 triệu đồng), 2.0T Luxury (898 triệu đồng) và 2.0T Premium (1,018 tỉ đồng), có lẽ đối thủ trực diện nhất của MG7 sẽ là Kia K5 và Mazda6. Bộ đôi hiện đang được Trường Hải (THACO AUTO) lắp ráp, phân phối trong nước với dải giá bán khá tương đồng (Kia K5 từ 859 – 999 triệu đồng và Mazda6 giá từ 769 – 899 triệu đồng).

Ngoài ra, mẫu xe Trung Quốc cũng khá giống hai đối thủ đi trước, khi chọn thiết kế và trang bị làm lợi thế cạnh tranh. MG7 sở hữu tạo hình bắt mắt, trẻ trung với cụm đèn trước kiểu "mắt hí", tích hợp dải LED chiếu sáng ban ngày cách điệu. Khu vực đầu xe bố trí lưới tản nhiệt lớn, kéo dài sang hai bên, kết hợp cùng nhiều đường gân dập nổi và cắt xẻ mạnh trên nắp capo.

Mẫu sedan đầu bảng của MG trang bị hàng loạt công nghệ, tiện nghi, hướng đến nhóm khách hàng trẻ

Nhìn từ bên hông, mẫu sedan đầu bảng của MG đậm chất thể thao với bộ mâm hợp kim thiết kế 5 chấu đơn cứng cáp, kích thước 19 inch; cùng với đó là phong cách fastback đang "được lòng" giới trẻ. Đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu LED nối liền hai bên. Đặc biệt, mẫu xe này còn có thêm cụm ống xả kép tích hợp tính năng tùy chỉnh âm thanh và đuôi gió điện có thể tùy chỉnh đóng mở từ bảng điều khiển trung tâm.

Bên trong ca-bin, MG7 cũng sở hữu nhiều trang bị cao cấp tương xứng với phân khúc sedan hạng D. Có thể kể đến chất liệu da Nappa, ghế lái chỉnh điện nhớ 2 vị trí, nút "Super Sport" trên vô lăng, màn hình giải trí trung tâm 12.3 inch nối liền màn hiển thị thông tin vận hành 10.25 inch. Hệ thống giải trí với dàn âm thanh 9 loa Bose, kết nối Apple carplay/ Android Auto. Ngoài ra, xe còn có hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập tích hợp tính năng lọc bụi mịn PM2.5, sạc không dây cho hành khách phía trước.

Đối thủ cạnh tranh chủ yếu của MG7 sẽ là bộ đôi Kia K5 và Mazda6 Đình Tuyên

Ở khả năng vận hành, MG7 tại Việt Nam có hai tùy chọn động cơ. Cụ thể, phiên bản 1.5T Luxury sử dụng động cơ 1.5 lít, sản sinh công suất 167 mã lực, mô-men xoắn cực đại 275 Nm, đi kèm hộp số 7 cấp ly hợp kép. Trong khi đó, hai phiên bản cao hơn gồm 2.0T Luxury và 2.0T Premium cùng trang bị khối động cơ 2.0 lít tăng áp, cho công suất 227 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động ZF 9 cấp.

Về an toàn, MG7 trang bị gói công nghệ an toàn MG Pilot mới với hàng loạt tính năng hỗ trợ người lái, an toàn chủ động và bị động. Có thể kể đến hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái thông minh Navigation Guided Pilot, hỗ trợ chuyển làn đường và đỗ xe điều khiển từ xa. Bên cạnh đó là 6 túi khí.